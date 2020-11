اینطور که به نظر می‌رسد، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند قصد دارند در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱، از ۵ سری پرچم‌دار مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ و شارژر ۱۰۰ واتی رونمایی کنند.

کوالکام به‌زودی از پردازنده‌ی مورد انتظار اسنپدراگون ۸۷۵ رونمایی می‌کند. اینطور که به نظر می‌رسد، این اتفاق در تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) رخ می‌دهد. پردازنده‌ای که از لحاظ پردازشی سریع‌تر و از لحاظ گرافیکی بسیار قدرتمندتر از قبل است.

Digital Chat Station که یکی از افشاگران معروف چینی به حساب می‌آید، روز گذشته در شبکه‌ی اجتماعی ویبو پستی را به اشتراک گذاشت مبنی بر اینکه ۵ گوشی مجهز به اسنپدراگون ۸۷۵ در نیمه‌ی اول سال آینده راهی بازار می‌شوند و برخی از آن‌ها نیز از آداپتور شارژر ۱۰۰ واتی بهره می‌برند.

گلکسی S21 نیز احتمالا یکی از این پرچم‌داران است. تا به این لحظه در رابطه با این محصول و مدل‌های مختلفی که قرار است از آن منتشر شود خبرهای زیادی شنیده‌ایم که با توجه به آن‌ها، احتمالا در ژانویه یا فوریه شاهد رونمایی از این گوشی‌ها خواهیم بود. پرچم‌داران بعدی، سری وان پلاس ۹ هستند که احتمالا شامل دو گوشی استاندارد و پرو می‌شوند. می ۱۱ پرو نیز به این گوشی‌ها می‌پیوندد و حتی گفته می‌شود اولین پرچم‌دار شیائومی با اسنپدراگون ۸۷۵ خواهد بود.

شرکت میزو هم احتمالا از پرچم‌دار خود با پردازنده‌ی جدید کوالکام رونمایی می‌کند اما خبری زیادی در رابطه با آن در اختیار نداریم. ال‌جی هم با توجه به خبرهای اخیر، فعلا برنامه‌ای برای عرضه‌ی پرچم‌دار ندارد بنابراین نباید حداقل تا نیمه‌ی اول سال آینده منتظر محصولی از این شرکت با اسنپدراگون ۸۷۵ باشیم.

اما مهم‌تر اینکه کدام یک از این گوشی‌ها به شارژر ۱۰۰ واتی مجهز می‌شوند؟ Digital Chat Station در این رابطه توضیح خاصی ارائه نکرد. اما با توجه به شایعات و خبرهای اخیر، احتمالا پرچم‌دارهای وان‌پلاس و شیائومی خواهند بود که درون جعبه از چنین شارژری بهره می‌برند. چون با توجه به گفته‌های افشاگران معروف، سامسونگ یا از همان شارژر ۴۵ واتی برای گلکسی S21 اولترا استفاده می‌کند یا اصلا شارژری درون جعبه قرار نمی‌دهد.

با این حال، نکته‌ی اصلی در رابطه با این گوشی‌ها، بهره‌مندی آن‌ها از پردازنده‌ی ۵ نانومتری کوالکام یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ است. پردازنده‌ای که گفته می‌شود قرار است بعد از چندین سال، به سلطه‌ی سری پردازنده‌های A اپل بر بازار گوشی‌های هوشمند پایان دهد. طبق آخرین خبرها، اسنپدراگون ۸۷۵ به ۸ هسته با ترکیب ۱+۳+۴ مجهز خواهد شد که به ترتیب شامل یک هسته‌ی قدرتمند و جدید Cortex-X1 با ۲۰ درصد توان پردازشی بیشتر به نسبت Cortex-A78، سه هسته‌ی Cortex-A78 و چهار هسته‌ی کم مصرف Cortex-A55 می‌شود.

