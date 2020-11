به‌تازگی محصولی با شماره مدل TET-AN00/TET-AN10 که پیش‌تر شاهد استفاده از آن برای گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ بودیم، در وب‌سایت TENNA دیده شده. چند روز پیش هم این محصول موفق به دریافت گواهی ۳C شده بود و این یعنی به تاریخ رونمایی از آن بسیار نزدیک شده‌ایم.

مدت‌هاست در رابطه با گوشی تاشوی جدید هواوی خبرهای زیادی می‌شنویم. غول چینی در حال حاضر یک گوشی هوشمند راهی بازار کرده و نسل دوم آن را با نام میت ایکس ۲ رونمایی خواهد کرد. محصولی که به نمایشگر ۸ اینچی با قابلیت تاشوندگی از درون راهی بازار می‌شود. یعنی درست مانند سری گوشی‌های گلکسی زد فولد و برخلاف نسخه‌ی اول میت ایکس.

با توجه به آنچه که در پتنت‌ها شاهد بودیم، این تغییر هواوی را مجاب خواهد کرد برای گوشی خود یک نمایشگر ثانویه نیز در نظر بگیرد. چون پیش‌تر، گوشی تاشوی این شرکت به سمت بیرون تا می‌شد و کاربر در این حالت به نمایشگر بزرگ گوشی دسترسی داشت. اما حالا که گوشی به سمت داخل تا می‌شود، در سمت بیرون آن هیچ نمایشگری وجود نخواهد داشت. به همین خاطر گفته می‌شود هواوی قصد دارد برای قسمت بیرونی گوشی، یک نمایشگر ۴.۵ اینچی در نظر بگیرد.

در رابطه با مشخصات سخت‌افزاری این محصول هم خبرهایی منتشر شده که با توجه به آن‌ها می‌توانیم انتظار داشته باشیم میت ایکس ۲ با پردازنده‌ی جدید و قدرتمند هواوی یعنی کرین ۹۰۰۰ راهی بازار شود. اینکه ظرفیت باتری چه اندازه‌ای خواهد بود مشخص نیست اما ظاهرا شارژری که برای آن در نظر گرفته شده، ۶۶ واتی است.

اما علاوه بر میت ایکس ۲، شاهد حضور یک گوشی دیگر از هواوی نیز در وب‌سایت TENAA بودیم. محصولی که با شماره مدل CDL-AN50 شناخته می‌شود و از شبکه‌ی ۵G نیز پشتیبانی می‌کند. در جدول مشخصات مربوط به این گوشی ناشناخته، تنها اندازه‌ی نمایشگر، ظرفیت باتری، ابعاد و سرعت شارژر ذکر شده که با توجه به آن، این محصول از نمایشگری ۶.۵ اینچی با باتری ۳۹۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، شارژر ۴۰ واتی و ابعاد ۸.۶ × ۷۵.۰ × ۱۶۲.۳ میلی‌متر بهره می‌برد.

هنوز خبری رسمی مبنی بر تاریخ رونمایی و یا عرضه‌ی گوشی تاشو هواوی میت ایکس ۲ منتشر نشده. اما با توجه به دریافت گواهی‌های گوناگون، به نظر می‌رسد این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد. CDL-AN50 نیز فعلا محصولی ناشناخته باقی می‌ماند تا اینکه در روزهای آتی اطلاعات بیشتری در رابطه با آن منتشر شود.

