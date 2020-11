ال‌جی به‌تازگی پتنتی از یک لپ‌تاپ ۱۷ اینچی با نمایشگر رول شونده را به ثبت رساند که نحوه‌ی عملکرد آن تا حد زیادی شبیه به تلویزیون رول شونده‌ی این شرکت است.

اینطور که به نظر می‌رسد، طراحی لوازم هوشمند قرار است به‌زودی به شکلی انقلابی تغییر کند. شاید فعلا شرکت‌های زیادی همچنان به ساخت لوازمی معمولی با شکل و شمایلی استاندارد مشغول باشند، اما قطعا در آینده‌ای نزدیک، شرایط به گونه‌ای متفاوت رقم خواهد خورد.

فعلا بیشتر این تغییرات انقلابی را در ساخت گوشی‌های هوشمند شاهد هستیم. جایی که شرکت‌هایی نظیر سامسونگ، به ساخت گوشی‌های تاشو مشغول هستند. اما ظاهرا این تغییر قرار است به دنیای لپ‌تاپ‌ها نیز راه پیدا کند. چرا که اخیرا ال‌جی، پتنتی را از لپ‌تاپ ۱۷ اینچی خود به ثبت رسانده که به نمایشگری رول شونده مجهز شده است.

شرکت کره‌ای اکنون یک تلویزیون رول شونده در سبد محصولات خود دارد که با قیمت پایه‌ی ۶۰.۰۰۰ دلار در دسترس قرار دارد. همچنین با توجه به خبرهای متعدد، ظاهرا ساخت یک گوشی نیز با چنین قابلیتی، در دستور کار ال‌جی قرار دارد. اما بسیار عجیب است که می‌بینیم به‌زودی از یک لپ‌تاپ هم با نمایشگر رول‌ شونده رونمایی می‌شود.

پتنتی که اخیرا توسط غول کره‌ای به ثبت رسیده، لپ‌تاپی را به نمایش می‌گذارد که طراحی کاملا منحصر بفرد و جالبی دارد. کاربر می‌تواند در صورت لزوم، این لپ‌تاپ را بین اندازه‌های ۱۳.۳ تا ۱۷ اینچ باز کرده و به راحتی با آن کار کند. همچنین به نظر می‌رسد کیبورد و تاچ‌پد نیز قابلیت تاشوندگی داشته باشند تا بدین ترتیب وقتی از محصول استفاده نمی‌شود، فضای کمتری اشغال شود.

بدیهی است مانند بسیاری از طراحی‌های جذاب و عجیبی که پتنت آن‌ها به ثبت رسید ولی هیچوقت شاهد رونمایی از آن‌ها در واقعیت نبودیم، این محصول هم ممکن است هیچگاه به واقعیت تبدیل نشود. اما ال‌جی با رونمایی از تلویزیون خود ثابت کرده می‌تواند محصولی با چنین قابلیت تولید کند. حال اینکه چه زمانی موفق خواهد شد قابلیت رول شوندگی را در چنین ابعادی پیاده کند مشخص نیست.

با این حال این پتنت ال‌جی می‌تواند نوید بخش این باشد که در آینده‌ای نه چندان دور، شاهد رونمایی از محصولاتی خواهیم بود که پیش از این فقط در فیلم‌های علمی و تخیلی شانس دیدنشان را داشتیم.

نگاهی به آینده‌ی گوشی‌های هوشمند؛ ایده‌های جالبی که هوش از سرتان می‌برند!

منبع: GSMArena

The post پتنت لپ‌تاپ ۱۷ اینچی ال‌جی با نمایشگر رول شونده منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala