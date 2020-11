شرکت وان‌پلاس طی دو ماه گذشته تغییرات زیادی داشته که می‌توان گفت این حجم از تغییرات در تاریخ ۶ ساله‌ی این شرکت بی‌سابقه محسوب می‌شود. در ماه اکتبر، این شرکت از سه گوشی جدید رونمایی کرد و هم‌بنیان‌گذار این شرکت، کارل پی، از آن جدا شد. ماه قبل از آن هم نخستین گوشی سری نورد و نسخه‌ی بازطراحی شده‌ی رابط کاربری Oxygen OS معرفی شدند.

قبل از ۲۰۲۰، شرکت وان‌پلاس توجه خاصی به طرفداران پروپاقرص خود و به اصطلاح کاربران حرفه‌ای داشت و به نظر می‌رسید این رویکرد نتیجه می‌دهد. سال گذشته این شرکت به لطف گوشی فوق‌العاده‌ی وان‌پلاس ۷ پرو، بهترین رشد خود را در بازار آمریکا تجربه کرد.

تغییر استراتژی

اما چرا در سال ۲۰۲۰ استراتژی این شرکت تغییر کرده است؟ برای پاسخ به این سوال لازم نیست دنبال مدارک زیادی باشیم. باید خاطرنشان کنیم در سال ۲۰۱۹ علی‌رغم موفقیت گوشی‌های این شرکت، هیچ‌کدام از آن‌ها در فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌ها در آمار جهانی قرار نداشتند. زمانی که صحبت از بزرگ‌ترین سازندگان گوشی‌ها در جهان می‌شود، اصلا اسم وان‌پلاس دیده نمی‌شود.

این در حالی است که نام اوپو در چنین فهرست‌هایی قرار دارد. وان‌پلاس و اوپو هیچ‌گاه در مورد روابط خود شفاف نبوده‌اند اما طبق مدارک موجود، هر دوی آن‌ها زیر مجموعه‌ی هلدینگ BBK محسوب می‌شوند که از دیگر زیرمجموعه‌های مشهور آن می‌توانیم به شرکت‌هایی ویوو و ریلمی اشاره کنیم. هلدینگ BBK در خارج از چین چندان شناخته شده نیست اما در هر صورت نمی‌توان قدرت زیاد آن را کتمان کرد. اگر آمار تولید زیرمجموعه‌های این هلدینگ را جمع بزنیم، با دومین تولیدکننده‌ی بزرگ گوشی در جهان مواجه می‌شویم.

با کمپانی BBK آشنا شوید؛ دومین تولیدکننده بزرگ گوشی در جهان

مطمئنا مدیران BBK از داشتن عنوان دوم در این فهرست راضی نیستند. با این دیدگاه، وان‌پلاس به‌عنوان شرکتی که تمام پتانسیل‌هایش عملی نشده در نظر گرفته می‌شود. این شرکت در بازارهای آمریکا و هند حضور قابل توجهی دارد و با حاشیه‌های دیگر شرکت‌های چینی هم روبرو نشده است. به عبارت دیگر، این شرکت با پتانسیل‌هایی که دارد به BBK اجازه می‌دهد به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی در جهان تبدیل شود. بنابراین برای دستیابی به این هدف، وان‌پلاس در حال تغییر شکل است. در نتیجه روزبه‌روز شباهت بیشتری به اوپو، ویوو و ریلمی پیدا می‌کند و در این میان، برخی از ویژگی‌های منحصر به فرد خود را از دست می‌دهد.

محصولات استراتژی جدید

جدیدترین گوشی‌های وان‌پلاس به‌خوبی این تغییر رویکرد را نشان می‌دهند. در حالی که آخرین گوشی میان‌رده‌ی این شرکت در سال ۲۰۱۵ معرفی شده بود، امسال شاهد معرفی ۳ گوشی میان‌رده‌ی جدید از طرف شرکت وان‌پلاس بودیم. این فقط یکی از نشانه‌های افزایش شباهت به اوپو است.

اوپو هرساله تعداد زیادی گوشی میان‌رده و پایین‌رده معرفی می‌کند و در این میان گاهی اوقات از پرچم‌داران جذابی هم رونمایی می‌کند. اما وان‌پلاس هیچ‌گاه نمی‌خواست به هر قیمتی که شده آمار فروش خود را افزایش بدهد و بیشتر به دنبال افزایش اعتبار و بالا بردن تعداد طرفداران پروپاقرص خود بود. حالا به نظر می‌رسد رویکرد کلی این شرکت در حال تغییر است.

البته این استراتژی جدید به خودی خود هیچ مشکلی ندارد اما بحث بر سر نحوه‌ی اجرایی کردن این استراتژی است. به‌عنوان مثال، گوشی وان‌پلاس نورد N100 اطلاعات زیادی در مورد رویکرد جدید این شرکت به ما می‌دهد. بخش زیادی از ویژگی‌های سخت‌افزاری و ظاهری N100 از یکی از گوشی‌های اوپو راهی آن شده است. وان‌پلاس قبلا هم برای گوشی‌های پرچم‌دار خود از این راهکار بهره می‌برد اما با افزایش قیمت گوشی‌های وان‌پلاس، این روند متوقف شد.

روی هم رفته وان‌پلاس نورد N100 همان اوپو A53 محسوب می‌شود. هر دو مجهز به اسنپ‌دراگون ۴۶۰، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و نمایشگر ۹۰ هرتز هستند. نکته‌ی قابل توجه این است که وان‌پلاس در تبلیغات این گوشی هیچ اشاره‌ای به رفرش ریت بالای نمایشگر N100 نکرده ولی بعد مشخص شد که از چنین قابلیتی بهره می‌برد. پیام‌های متناقض وان‌پلاس نشان می‌دهند که در حالت ۹۰ هرتز نمایشگر، به احتمال زیاد این گوشی نمی‌تواند عملکرد همیشگی خود را داشته باشد.

دیگر نشانه‌های تغییر رویکرد

البته گوشی N100 تنها نشانه‌ی تغییر رویکرد وان‌پلاس نیست. در گذشته، تمام گوشی‌های این شرکت در بازارهای موردنظر عرضه می‌شدند. اما حالا مثلا مدل اصلی نورد در آمریکا عرضه نمی‌شود و در عوض کاربران آمریکایی می‌توانند گوشی‌های N10 و N100 را خریداری کنند. همچنین می‌توانیم به وان‌پلاس ۸T هم اشاره کنیم که بیشتر شبیه وان‌پلاس نورد است تا یک پرچم‌دار.

در سال‌های اخیر، رابط کاربری سبک و ساده‌ی این شرکت توانسته توجهات زیادی را جلب کند. قبل از نسخه‌ی یازده Oxygen OS، این رابط کاربری تجربه‌ی نزدیک به استفاده از اندروید خام را ارائه می‌داد. البته این موضوع به معنای فقدان قابلیت‌های جذاب نبود. به‌عنوان مثال به لطف وجود ویژگی‌هایی مانند Zen Mode، وان‌پلاس توانسته بود هویت منحصر به فردی را برای رابط کاربری خود به ارمغان بیاورد.

اما در نسخه‌ی یازدهم Oxygen OS شاهد ارائه‌ی تعدادی از مشخصه‌های خواسته شده از طرف کاربران هستیم ولی این اقدام منجر به از دست رفتن هویت منحصر به فرد این رابط کاربری شده است.

تکامل رابط کاربری گوشی‌های وان‌پلاس؛ از سیانوژن تا اکسیژن

همچنین کاربران گوشی‌های وان‌پلاس معمولا انتظار دارند که از پشتیبانی نرم‌افزاری بلندمدتی بهره ببرند. به‌عنوان مثال گوشی‌های وان‌پلاس ۳ و ۳T چهار نسل اندروید را دریافت کردند. اما طبق اعلام این شرکت، گوشی‌های N10 و N100 فقط یک نسخه‌ی جدید اندروید را دریافت خواهند کرد. البته می‌دانیم که این گوشی‌ها پرچم‌دار نیستند، اما کاربران گوشی‌های میان‌رده‌ی وان‌پلاس انتظار دارند که برای آن‌ها حداقل دو نسخه‌ی جدید اندروید ارائه شود.

در سال ۲۰۲۰ پرچم‌داران قدیمی این شرکت هم دیگر مانند گذشته چندان مورد توجه وان‌پلاس نبودند. به‌عنوان مثال، بعد از گذشت ۶ ماه بالاخره مشکل مربوط به Oxygen OS 10 برای گوشی‌های وان‌پلاس ۵ و ۵T برطرف شد.

وان‌پلاس روزی روزگاری با افتخار می‌گفت که اپلیکیشن‌های اضافی را به کاربران خود تحمیل نمی‌کند ولی به نظر می‌رسد دیگر به این موضوع اعتقاد زیادی ندارد. در طول تابستان، گوشی‌های جدید این شرکت همراه با اپلیکیشن فیسبوک به دست کاربران رسیدند. بعد از اینکه این اقدام با واکنش شدید کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد، وان‌پلاس از تصمیم خود عقب‌نشینی کرد.

از برخی جهات نمی‌توان از تغییرات استراتژی وان‌پلاس در سال ۲۰۲۰ انتقاد کرد زیرا روی هم رفته این رویکرد تا حدی موفقیت‌آمیز بوده است. طبق گزارش‌ها، وان‌پلاس نورد در بازار هند پرفروش‌ترین گوشی میان‌رده شده و این بازار برای شرکت‌ها اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، هیچ شرکتی از تغییر مصون نیست که این موضوع به‌خصوص برای شرکتی که به تازگی یکی از بنیان‌گذاران خود را از دست داده، بیشتر صدق می‌کند.

اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این رویکرد تا چه حد پایدار خواهد بود؟ وان‌پلاس با ارائه‌ی چیزی متفاوت از سامسونگ‌ها و اوپوها توانست طرفداران پروپاقرص زیادی را به دست آورد و می‌توان گفت مزیت رقابتی وان‌پلاس‌ به همین موضوع برمی‌گردد.

سخن آخر

مدیرعامل وان‌پلاس‌ مدتی قبل به‌عنوان یکی از مقام‌های ارشد OPLUS انتخاب شد که ظاهرا بخش مستقلی از BBK برای هماهنگی بیشتر بین وان‌پلاس‌ و اوپو محسوب می‌شود. باید ببینیم آیا تاثیر اوپو بر وان‌پلاس‌ منجر به بهبود آن می‌شود یا نه. در نهایت می‌توان گفت که گوشی‌هایی مانند وان‌پلاس‌ ۸T و نورد N100 نشان‌دهنده‌ی بحران هویت وان‌پلاس‌ هستند و موفقیت استراتژی جدید این شرکت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

منبع: Android Authority

