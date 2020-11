یک هفته پس از انتشار نخستین تصویر رندر وان‌پلاس ۹ حالا سایت ۹۱Mobiles در کنار افشای مشخصات دوربین آن، تصویر واقعی ماژول دوربین این گوشی را منتشر کرده است.

در این ماژول سه دوربین دیده می‌شود که دو دوربین اندازه‌ی بزرگی دارند و دوربین سوم با اندازه‌ی کوچک در بخش پایینی آن تعبیه شده است. همچنین در سمت راست این ماژول هم یک فلش LED قرار گرفته است.

طبق گزارش منتشر شده، دوربین اصلی مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است که برای یادآوری باید بگوییم تمام پرچم‌داران وان‌پلاس از سال ۲۰۱۹ همراه با دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی به دست کاربران رسیده‌اند. اما حالا به نظر می‌رسد بالاخره قرار است سنسور IMX686 سونی کنار گذاشته شود و سنسور تازه‌نفسی مورد استفاده قرار بگیرد.

دوربین دوم هم مبتنی بر سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و از لنز اولترا واید بهره می‌برد که مطمئنا نسبت به دوربین اولترا واید ۱۶ مگاپیکسلی مدل‌های فعلی حرف بیشتری برای گفتن دارد. در مورد سنسور سوم هم اطلاعاتی منتشر نشده ولی با توجه به اندازه‌ی کوچک آن، با دوربین تله‌فوتو یا پریسکوپی سروکار نداریم و به احتمال زیاد دوربین سیاه‌وسفید یا ماکرو خواهد بود.

مدل استاندارد وان‌پلاس ۹ به احتمال زیاد با اسنپ‌دراگون ۸۷۵ و حداقل ۸ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی روانه‌ی بازار خواهد شد. از دیگر ویژگی‌های احتمالی می‌توانیم به باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و شارژ ۶۵ واتی اشاره کنیم.

۹ ویژگی که از وان‌پلاس ۹ انتظار داریم

منبع: Phone Arena

The post مشخصات دوربین وان‌پلاس ۹ فاش شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala