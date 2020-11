سونی اکسپریا کامپکت جدید با نمایشگر ۵.۵ اینچی احتمالا در دست ساخت قرار دارد

اینطور که به نظر می‌رسد، سری گوشی‌های سونی اکسپریا کامپکت قرار است بار دیگر به سبد محصولات شرکت ژاپنی اضافه شوند و اولین محصول آن نیز احتمالا با نمایشگر ۵.۵ اینچی روانه‌ی بازار خواهد شد.

سونی چند سالی است که فعالیت زیادی در بخش گوشی‌های هوشمند ندارد. این شرکت هر سال از تعدادی گوشی رونمایی می‌کند. اما بدیهی است آنقدرها روی این بخش سرمایه‌گذاری نکرده. طبق خبرهای اخیر، سونی فعلا در نظر دارد برای سال بعد، در کنار پرچم‌دار سری اکسپریا ۱، از اکسپریا ۱۰ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۶۹۰ و پشتیبانی از اینترنت ۵G رونمایی کند تا در بخش میان‌رده نیز محصولی مجهز به اینترنت ۵G داشته باشد.

اما ظاهرا این‌ها تنها محصولاتی نیستند که غول ژاپنی مشغول ساخت آن‌هاست. یکی از محبوب‌ترین سری محصولات این شرکت یعنی اکسپریا کامپکت قرار است بار دیگر به خط تولید باز گردند و ظاهرا اولین محصول از آن نیز در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود. در زمانی که پرچم‌دارها با اندازه‌ی بزرگ راهی بازار می‌شدند، سونی با یک تصمیم هوشمندانه، سری کامپکت را راهی بازار کرد تا کاربران بتوانند به پرچم‌دارهایی دسترسی پیدا کنند که به راحتی درون جیب جا می‌شدند. حالا به نظر می‌رسد محصولی جدید از این سری در دست ساخت قرار دارد. با این حال در رابطه با این محصول تنها یک خبر آن هم از سوی یک افشاگر در اختیار داریم که مدعی شده گوشی جدید نمایشگری ۵.۵ اینچی دارد.

اگر تصمیم سونی برای ساخت این محصول جدی باشد، شاید بعد از معرفی اکسپریا ۱ مارک ۳ با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵، شاهد رونمایی از اکسپریا ۱ مارک ۳ کامپکت باشیم. همانطور که می‌دانید، کوالکام قصد دارد در کنار پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵، از نماینده‌ای جدید با نام اسنپدراگون ۷۷۵ رونمایی کند که گفته می‌شود قدرتی معادل پردازنده‌های کنونی دارد.

بنابراین به نظر می‌رسد اکسپریا ۱ مارک ۳ کامپکت (این نام کاملا بر اساس حدس و گمان است) با تجهیز به این پردازنده راهی بازار خواهد شد. چون کامپکت باید قیمت کمتری به نسبت پرچم‌دار اصلی شرکت داشته باشد. از طرفی منطقی نیست از پردازنده‌ای میان‌رده نظیر اسنپدراگون ۷۳۰ یا ۷۶۵G در آن استفاده شود که برای سال گذشته هستند. بنابراین پردازنده‌ای که از لحاظ قدرت و محدوده‌ی قیمت بین پرچم‌دار و پردازنده‌های اقتصادی سال ۲۰۲۱ کوالکام قرار داشته باشد، همین اسنپدراگون ۷۷۵ خواهد بود که باید شاهد حضور آن نه تنها در محصول کامپکت سونی بلکه بسیاری از پرچم‌دارهای مقرون به صرفه‌ی دیگر باشیم.

نظر شما در رابطه با این موضوع چیست؟ آیا سونی می‌تواند با بازگشت سری گوشی‌های کامپکت، وضعیت بخش موبایل خود را بهبود ببخشد؟

وضعیت بخش موبایل سونی رو به بهبود است

