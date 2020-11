گوشی تاشو، چرخان یا رول شونده؛ کدام بهتر است؟

طی چند سال گذشته به لطف کاهش حاشیه‌های نمایشگرهای موبایل و استفاده از قابلیت‌هایی مانند بریدگی و حفره‌ی نمایشگر، نسبت صفحه‌نمایش به بدنه‌ی گوشی‌های هوشمند افزایش یافته است. با این حال، شرکت‌ها به این پیشرفت‌ها بسنده نکرده‌اند و حالا به غیر از گوشی‌های تاشو، ظاهرا در آینده‌ی نزدیک چندین گوشی چرخان و رول شونده هم معرفی خواهند شد.

اما در نهایت کدام فناوری طی چند سال آینده ماندگار خواهد شد و می‌تواند نظر کاربران بیشتری را جلب کند؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

گوشی تاشو

در حال حاضر سامسونگ سلطان بی چون و چرای گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود. در این زمینه شرکت‌هایی مانند موتورولا و هواوی هم وارد عمل شده‌اند ولی آمار فروش آن‌ها به پای گوشی‌های تاشو سامسونگ نمی‌رسد. سامسونگ برای گلکسی Z Flip از طراحی عمودی استفاده کرد و با بهره‌گیری از تجربیات ساخت گلکسی فولد، بهبودهای قابل توجهی را برای گلکسی Z Fold 2 عملی کرد.

این گوشی علاوه بر اینکه یک پرچم‌دار تمام‌عیار محسوب می‌شود و از امکانات گوشی‌های این‌چنینی بهره می‌برد، به‌عنوان یک گجت تاشو جذابیت دوچندانی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد. یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌های صورت گرفته در این گوشی، مکانیسم لولای آن است که حالا کاربران می‌توانند زاویه‌ی موردنظر خود را برای دو بخش گوشی انتخاب کنند. به‌عنوان مثال می‌توانیم به استفاده از آن مانند یک لپ‌تاپ کوچک یا سه‌پایه برای ثبت عکس اشاره کرد.

گوشی چرخان

در حالی که سامسونگ بعد از سال‌ها تلاش و سرمایه‌گذاری وارد حوزه‌ی گوشی‌های تاشو شده است، ال‌جی تصمیم گرفته شانس خود را در عرصه‌ی گوشی‌های چرخان امتحان کند. گوشی ال‌جی Wing به لطف طراحی عجیبی که دارد در نگاه اول می‌تواند مورد توجه زیادی قرار بگیرد.

در واقع این گوشی برای برخی کارها می‌تواند تا حد زیادی مثمر ثمر واقع شود. به‌عنوان مثال وقتی در ماشین در حال مسیریابی سفر خود هستید، تغییر جهت نمایشگر اصلی منجر به ارائه‌ی اطلاعات بیشتری برای کاربر می‌شود. همچنین بخش پایینی این گوشی می‌تواند به عنوان یک نوع گیمبال برای عکاسی و فیلمبرداری مورد استفاده قرار بگیرد.

ال‌جی برای افرادی که نگران دوام این گوشی هستند گفته که اگر در هر روز ۱۰۰ بار این گوشی چرخانده شود، می‌توان با خیال راحت تا ۵ سال و نیم از آن استفاده کرد. این یعنی کاربران ال‌جی Wing نگرانی بابت دوام آن نخواهند داشت.

گوشی رول شونده

به تازگی حجم خبرهای مربوط به گوشی های رول شونده بسیار بیشتر شده و مدتی قبل شرکت اوپو از گوشی کانسپت یا مفهومی OPPO X 2021 رونمایی کرد که از نمایشگر رول شونده بهره می‌برد. نمایشگر این گوشی در حالت عادی ۶٫۷ اینچ اندازه دارد ولی با فشردن یک دکمه، اندازه‌ی آن به ۷٫۴ اینچ می‌رسد.

این فناوری به لطف موتورهای پیشرفته‌ی زیر نمایشگر و صفحه‌نمایش مخصوص امکان‌پذیر شده که باریک‌ترین بخش آن فقط ۰٫۱ میلی‌متر ضخامت دارد. این فناوری جذاب پتانسیل زیادی برای موفقیت دارد و در آینده‌ی نزدیک احتمالا مورد توجه زیادی قرار می‌گیرد.

با وجود اینکه گوشی های رول شونده تازه‌نفس محسوب می‌شوند و هنوز چنین محصولی راهی بازار نشده است، اما به غیر از اوپو شرکت‌های دیگری مانند ال‌جی و سامسونگ مشغول توسعه‌ی چنین محصولی هستند.

آینده از آن کدام فناوری است؟

هر سه تکنولوژی اشاره شده مزایا و معایب مختلفی دارند. هرکدام از آن‌ها که بتواند بر زندگی روزمره‌ی کاربران تاثیر مثبتی بگذارد، دوام بالایی داشته باشد، تجربه‌ی کاربری را بهبود ببخشد و از نظر مصرف انرژی کاربران را دچار مشکل نکند، در نهایت ماندگار خواهد شد. با توجه به شرایط فعلی، گوشی تاشو گلکسی Z Fold 2 در مقایسه با دو گزینه‌ی دیگر حرف بیشتری برای گفتن دارد.

ال‌جی Wing به تازگی راهی بازار شده و هنوز مشخص نیست که در استفاده‌ی بلندمدت تا چه حد می‌تواند نظر کاربران را جلب کند. از طرف دیگر، گوشی های رول شونده هم مشخص نیست چه زمانی به دست کاربران می‌رسند ولی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که ال‌جی قصد دارد سال آینده گوشی رول شونده خود را راهی بازار کند.

وقتی که صحبت‌های از فناوری‌های آینده‌دار کاربردی به میان می‌آید، نمی‌توان جذابیت گوشی های رول شونده را کتمان کرد. این نوع نمایشگرهای فوق نازک فضای بسیار کمی را از بدنه‌ی گوشی اشغال می‌کنند و تغییر اندازه‌ی آن‌ها هم کاربردهای مختلفی را عملی می‌کند. این در حالی است که وزن زیاد و ضخامت بالای گوشی‌های تاشو و چرخان ضعف مهمی برای آن‌ها محسوب می‌شوند.

روی هم رفته و با در نظر گرفتن تمام مزایا و معایب، گوشی‌های رول شونده احتمالا در مقایسه با دو فناوری دیگر بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند؛ زیرا از یک طرف هم‌اندازه‌ی گوشی‌های معمولی هستند، وزن بالایی ندارند و کاربردهای گوشی‌های تاشو و چرخان را هم ارائه می‌دهند. و در نهایت باید بگوییم که این نوع نمایشگرها دارای چین‌خوردگی نیستند و می‌توانند نمایشگر یک‌دست و جذابی را ارائه کنند.

