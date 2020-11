در زمان رونمایی از مک‌های دارای پردازنده‌‌ی M1 مانند مک بوک ایر جدید، برخی از نویسندگان سایت‌های معروف علم و تکنولوژی در رابطه با این مک‌های جدید و قدرت پردازشی آ‌ن‌ها نوشتند که «به نظر می‌رسد اپل به طرز شگفت‌انگیزی در رابطه با این مک‌های جدید مطئمن است.» بعد از عرضه‌ی این مک‌ها در روز‌های اخیر و بررسی‌های صورت گرفته توسط این سایت‌ها، اکنون مشخص شده است که چرا این ‌مک‌ها به شکل شگفت‌انگیزی خوب هستند.

با وجود اینکه هر سه مک جدید شگفت‌انگیز هستند، اما در میان ‌این مک‌ها، مک بوک ایر جدید به دلیل داشتن قدرت پردازشی بالا و قیمت مناسب نسبت به بقیه‌ای این مک‌ها قابل توجه‌تر است. بررسی‌های انجام شده همچنین نشان می‌دهند که مک بوک ایر M1 دارای عمر باتری شگفت‌انگیزی است. با وجود اینکه بسیاری از اپ‌ها هنوز برای پردازنده‌ی ARM این مک‌ها بهینه سازی نشده‌اند، اما در زمان استفاده از ویژگی «رزتا ۲» (Rosetta 2) برای اجرای اپ‌های قدیمی، با باگ یا کندی سرعت رو‌به‌رو نخواهید شد.

به نظر‌ می‌رسد که مک بوک ایر جدید از همه لحاظ می‌تواند نظر کاربران را به خود جلب کند. اتفاقی که معمولا در دنیای تکنولوژی به‌ندرت رخ می‌دهد. البته این مک بوک ایر هم خالی از اشکال نیست؛ به عنوان نمونه وب‌کم استفاده شده در این لپ تاپ دارای کیفیت بالایی نیست.

علاوه‌بر این، هنوز سوال‌های بسیار زیادی در رابطه با نسخه‌های واقعا پرو مک‌ها که احتمالا اپل در دو سال آینده آن‌ها را با پردازنده‌ی اپل سیلیکون عرضه خواهد کرد، برای ما وجود دارد. اما در اینجا قصد داریم به جای اینکه چشم انتظار مک بعدی باشیم، برای یک لحظه هم که شده، از این موضوع لذت ببریم که یک شرکت تکنولوژی می‌گوید که می‌خواهد کار بسیار بزرگی را انجام دهد و سپس آن کار را به شکل درستی انجام می‌دهد.

نتایج بنچمارک مک‌بوک ایر از عملکرد فوق‌العاده‌ی تراشه M1 خبر می‌دهد

یکی از نویسندگان در زمان نوشتن مقاله در رابطه با اهمیت این مک‌های جدید در مقاله‌ی خود نوشت:

«هیجان‌انگیزترین بخش، یا در واقع ترسناک‌ترین بخش برای شرکت‌های قدیمی سازنده‌ی پردازنده‌ی کامپیوتر، راجع به پردازنده‌های جدید اپل این است که در واقع پردازنده‌ی اپل M1 اولین پردازنده‌ی تولید شده توسط اپل در آغاز این مسیر جدید است.»

او ادامه می‌دهد «در واقع M1 اولین نسل از پردازنده‌های اپل سیلیکون است و این شرکت از این پردازنده در ضعیف‌ترین و ارزان قیمت‌ترین لپ‌ تاپ‌ها و کامپیوتر‌های دسکتاپ خودش استفاده کرده است. تصور کنید که لپ‌ تاپ‌ها و کامپیوتر‌های دسکتاپ قدرتمند‌تر و گران‌تر این شرکت چه قدرت پردازشی را خواهند داشت. اگر این شرکت بتواند همین موفقیت را در زمان رونمایی از اپل M1، در مک‌های قدرتمندتر هم تکرار کند یا با گذشت چند سال از تولید این پردازنده‌ها و به بلوغ رسیدن آن‌ها، با چه لپ تاپ‌ها و کامپیوتر‌های قدرتمندی از این شرکت روبه‌رو خواهیم بود.»

با توجه به این موضوع، سخت نیست که آیند‌ه‌ی شرکت‌های مانند اینتل یا حتی کوالکام را حدس زد. بهبود‌های صورت گرفته در پردازنده‌های جدید این شرکت‌ها که سال به سال شاهد رونمایی از آن‌ها هستیم با سرعت ثابتی صورت می‌گیرد و این بهبود‌ها آنچنان که باید هیجان‌انگیز نیستند.

با توجه اینکه که مشتریان این شرکت‌ها سازندگان تلفن‌های همراه و لپ‌ تاپ‌ها هستند، آن‌ها باید نسبت به رخ دادن این اتفاق در دنیای تکنولوژی هوشیار باشند. اما به نظر نمی‌رسد که این شرکت‌ها بتوانند مانند معرفی پردازنده‌ی جدید M1 ما را شگفت زده کنند.

البته باید بگوییم که هنوز به صورت قطعی نمی‌توان آینده‌ی پردازنده‌های ساخت اپل را حدس زد. ما تنها می‌توانیم با توجه به این پردازنده‌ی جدید M1 و فلسفه‌ی اپل در زمان توسعه‌ی محصولات، حدس‌های را در رابطه با آینده این پردازنده‌ها بزنیم.

ما می‌دانیم که اپل در تولید مک‌های خود به شکل ثابتی عمل می‌کند و خانواده‌ی مک‌های این شرکت شامل محصولات بسیار زیادی نیستند. شاید نظر من با بقیه افراد فرق داشته باشد اما من فکر می‌کنم که اپل هم اکنون ۸ مدل مک مختلف را به فروش می‌رساند.

این مک‌ها عبارتند از مک بوک ایر، نسخه‌ی ضعیف مک بوک پرو ۱۳ اینچ، نسخه‌ی استاندارد مک بوک پرو ۱۳ اینچ، مک بوک پرو ۱۶ اینچ، مک مینی، آی‌مک با دو اندازه‌ی متفاوت، آی‌مک پرو و در نهایت مک پرو. هدف من از نوشتن تمامی مدل‌های مک تولیدی توسط اپل این است که نکته‌ای را در رابطه با آن‌ها به شما بگویم.

اجرای ویندوز در مک‌های دارای تراشه M1 به تصمیم مایکروسافت وابسته است

اگر که با مک‌ها آشنا باشید، هم اکنون تصوری را از تفاوت این مک‌ها با یکدیگر دارید. با توجه به این موضوع، ما می‌توانیم که آینده پردازنده‌ی اپل سیلیکون را پیش‌بینی کنیم. به عنوان نمونه می‌توانیم حدس‌های کلی را در رابطه با قدرت آی‌مک بعدی در مقایسه با مک بوک ایر جدید بزنیم.

البته باید بگوییم که با توجه به قدرت پردازنده‌ی M1 استفاده شده در مک بوک ایر، معیار سنجشی که بقیه‌‌ی مک‌ها را با آن مقایسه می‌کنیم به شکلی بنیادین بهبود یافته است. پس شگفت‌انگیز است که اگر آی‌مک جدید دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون به همان اندازه از مک بوک ایر جدید قوی‌تر باشد؛ که در گذشته و در زمان استفاده از پردازنده‌های اینتل قوی‌تر بود.

حتی اگر این اتفاق نیوفتد و آی‌مک جدید هم آنقدر دستگاه قدرتمند‌تری نسبت به مک بوک ایر جدید نباشد، باز هم دیگر تولید کنندگان کامپیوتر در جهان هم اکنون با مشکلاتی مواجه شده‌اند. به عنوان نمونه همین مک بوک ایر جدید را در نظر بگیرید، هم اکنون اپل لپ تاپ ۱۰۰۰ دلاری را تولید کرده که در بازه‌ی قیمتی خود از همه‌ی لپ تاپ‌های دیگر قدرتمندتر است. علاوه‌بر این، می‌توان گفت که در آینده تمامی اولترا بوک‌های ویندوزی با این لپ تاپ اپل مقایسه خواهند شد.

با توجه به این موضوع، این احتمال وجود دارد که تا یکی دو سال آینده و در زمان بررسی یک لپ تاپ سبک و باریک ویندوزی توسط سایت‌های تکنولوژی همه‌‌ی این سایت در قسمت آخر بررسی خود از این عبارت استفاده کنند «شما می‌توانید در همین بازه‌ی قیمتی مک بوک ایر دارای پردازنده‌ی اپل سیلیکون را تهیه کنید، این مک بوک ایر هم سریع‌تر، هم دارای عمر باتری بیشتر و هم بدون فن است.»

آیا دیگر شرکت‌های سازنده‌ی پردازنده و لپ تاپ مانند اینتل، کوالکام، AMD، مایکروسافت، دل، HP، ایسوس، ریزر و دیگر شرکت‌ها، محصولی را دارند که بتواند با عبارت‌های گفته شده در رابطه با قابلیت‌های مک بوک ایر در آخرین جمله‌‌ی پاراگرف قبلی رقابت کند و آن را شکست دهد؟

مک‌ بوک پرو M1 در برابر مک ‌بوک پرو اینتل؛ تست سرعت

منبع: The Verge

The post آیا مک بوک ایر جدید دوباره به معیار سنجشی در دنیای لپ تاپ‌ها تبدیل می‌شود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala