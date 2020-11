با توجه به گسترش تعداد اپراتورهایی که شبکه‌های ۵G را در نقاط مختلف جهان ارائه می‌کنند، تعداد گوشی‌های هوشمند ۵G و البته آمار فروش آن‌ها نیز در حال افزایش است. سامسونگ یکی از شرکت‌هایی است که مدل‌های مختلفی را در رده‌های پرچم‌دار، بالا رده و میان‌رده به بازار عرضه کرده است و بیشترین سهم را از این بازار دارد.

با توجه به شهرت آیفون‌های اپل، انتظار می‌رود که پس از معرفی اولین آیفون‌های ۵G، آگاهی کاربران نیز نسبت به شبکه ۵G و گوشی‌های هوشمند پشتیبانی کننده از آن بیشتر شود. شبکه‌ ۵G این ظرفیت را دارد که تا ۱۰۰ برابر سریع‌تر از ۴G LTE داده‌ها را انتقال دهد.

برای درک بهتر این مطلب، در نظر داشته باشید دانلود فیلم‌های با کیفیت بالا که بر بستر ۴G LTE به چندین دقیقه زمان نیاز دارند، در شبکه ۵G فقط چند ثانیه زمان می‌گیرند. بنابراین، به لطف چنین سرعتی می‌توان به رشد صنایع مختلف و در نتیجه آن، به یک جهش اقتصادی بزرگ در کشورهایی که از این شبکه بهره می‌گیرند امیدوار بود.

در آغاز فصل جاری میلادی، یعنی ماه سپتامبر، محصولات دو کمپانی سامسونگ و هواوی در صدر فهرست پرفروش‌ترین گوشی‌های ۵G در جهان قرار گرفتند.

برای استفاده از شبکه ۵G، باید از گوشی‌های هوشمندی استفاده شود که قابلیت پشتیبانی از این شبکه را داشته باشند. طبق گزارش‌های Counterpoint Research، عنوان محبوب‌ترین گوشی ۵G جهان در ماه سپتامبر به سامسونگ گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵G تعلق گرفته است که ۵ درصد از کل بازار را در اختیار دارد.

این گوشی پیشرفته‌ترین محصول ۵G امسال شرکت کره‌ای است که برترین فناوری‌های روز دنیای گوشی‌های هوشمند را نیز در خود جای داده. از جمله مشخصات گلکسی نوت ۲۰ اولترا ۵G می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

نمایشگر ۶.۹ اینچی از نوع Dynamic AMOLED با رزولوشن ۳۰۸۸ × ۱۴۴۰، نرخ رفرش ۱۲۰ هرتز و نسبت تصویر ۱۹.۳:۹

چیپ اسنپ دراگون ۸۶۵ پلاس

۱۲ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی

دوربین اصلی با لنز اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی (با بهره‌گیری از سیستم تجمیع پیکسلی ۹:۱ که تصاویر ۱۲ مگاپیکسلی با نویز کمتر را ثبت می‌کند)

دوربین تله‌فوتو ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵ برابر، دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی

دوربین سلفی ۱۰ مگاپیکسلی

باتری ۴۵۰۰ میلی آمپر ساعتی

دومین دستگاه پرفروش این فهرست هواوی P40 پرو است که پرچمدار سری P هواوی است و ۴.۵ درصد از بازار را تصاحب کرده. سری P به تمرکز بر عکاسی معروف است. همچنین، هواوی رده سوم را هم تصاحب کرده و این رتبه به گوشی Nova 7 اختصاص یافته است. Nova 7 با ۴.۳ درصد و P40 (رتبه پنجم) با ۳.۸ درصد بخش مهمی از این بازار را به چینی‌ها سپرده‌اند.

البته سامسونگ در این فهرست دو نماینده دیگر هم دارد، گلکسی اس ۲۰ پلاس که ۴ درصد از بازار را در اختیار گرفت و گلکسی نوت ۲۰ که ۲.۹ درصد از بازار را در ماه سپتامبر تصاحب کرد.

اگر برند آنر را از هواوی جدا بدانیم، هر دو کمپانی سامسونگ و هواوی در این فهرست سه نماینده دارند و پس از آن‌ها کمپانی اوپو و ویوو را می‌بینیم که در جایگاه‌های ششم، هفتم و دهم ایستاده‌اند. آنر ۳۰S نیز با رتبه نهم این فهرست، سهمی ۲.۸ درصدی دارد.

فروش گوشی‌های ۵G در چین در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است و همین عامل سبب موفقیت هواوی در فروش محصولاتش شده است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ویوو Y70s با سهم ۳.۶ درصدی در رتبه ششم و اوپو Reno 4 با سهم ۳.۱ درصدی در رتبه هفتم قرار گرفتند. رتبه دهم نیز به اوپو A72 اختصاص دارد که ۲.۷ درصد از بازار را در اختیار گرفته است.

با توجه به اینکه خانواده آیفون ۱۲ تا ماه اکتبر رونمایی نشده بودند، باید تا انتشار گزارش بعدی منتظر بمانیم تا ببینیم که آیا نمایندگان اپل می‌توانند ۱۰ رتبه برتر این فهرست را که در ماه گذشته منتشر شد جابجا کنند یا خیر.

البته آیفون ۱۲ مینی و آیفون ۱۲ پرو مکس که کوچکترین و بزرگترین عضو این خانواده هستند، در ماه جاری وارد بازار شدند و بنابراین، به نظر نمی‌رسد در لیستی که پایان این ماه (نوامبر) منتشر می‌شود نامی از آن‌ها وجود داشته باشد و اگر تغییری صورت گیرد، تحت تاثیر فروش آیفون ۱۲ و ۱۲ پرو خواهد بود.

با در نظر گرفتن اینکه ۷ مدل از ۱۰ مدل برتر این فهرست ساخت کمپانی‌های چینی هستند، ممکن است به این فکر کرده باشید که بازار ۵G در چین نسبت به سایر نقاط جهان رونق بیشتری دارد که البته کاملا درست فکر کرده‌اید. طبق آخرین آمار، بیش از ۶۰ درصد از بازار ۵G جهان متعلق به چین است.

طبق آنچه Counterpoint Research در گزارش خود آورده است، اکنون دیگر شبکه ۵G یک فناوری مختص به قشر ثروتمند نیست و شرکت‌هایی مانند اوپو و ویوو با معرفی میان‌رده‌های ۵G دسترسی به این فناوری را برای اقشار مختلف جامعه فراهم کرده‌اند.

حتی شرکت سامسونگ نیز با معرفی نسخه‌های ۵G از محصولات میان‌رده سری گلکسی A خود سعی کرده تا رده‌های مختلف بازار را پوشش دهد که البته می‌توان این اقدام را یک معامله برد-برد تصور کرد؛ زیرا هم کاربران بیشتری به فناوری جدید دسترسی خواهند داشت و هم سهم شرکت‌هایی مانند سامسونگ از بازار ۵G بیشتر خواهد شد و فروش بهتری را تجربه خواهند کرد.

البته نباید فراموش کرد که حضور میان‌رده‌های ۵G که اکنون در بازار شاهد هستیم، به لطف تلاش‌های کوالکام و مدیاتک در عرضه چیپست‌های ۵G ارزان‌قیمت ممکن شده است.

منبع: Phone Arena

