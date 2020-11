این روزها تنها چند ماه بعد از خرید یک موبایل هوشمند، احساس می‌کنیم که اسمارت‌فونمان از رده خارج شده است. درست زمانی که موبایلتان بالاخره برای دریافت آخرین به‌روزرسانی سیستم عامل آماده می‌شود، تنها چند ماه تا عرضه مدل بعدی به بازار باقی مانده است. اما خرید تمام موبایل‌های جدید کاری نیست که از عهده هرکسی برآید، بنابراین چطور می‌توان از عمر طولانی‌مدت و با عزت موبایل‌های هوشمند اطمینان حاصل کرد؟

اگر بخواهیم روراست باشیم، به احتمال زیاد تمام خوانندگان این مقاله عادات اشتباهی دارند که باعث می‌شوند اسمارت‌فون در روندی آهسته اما پیوسته آسیب ببیند و از عمر مفیدش کاسته شود. در این مقاله به مرور ۵ مورد از این عادات اشتباه می‌پردازیم.

خرید کابل‌های ارزان (و بد رفتاری با آن‌ها)

بیایید کار را با راحت‌ترین روش ممکن برای نابود کردن موبایل‌های هوشمند آغاز کنیم: خرید کابل‌های ارزان‌قیمت و بی‌نام و نشان برای شارژ دستگاه. منظورمان کابل‌های شرکت‌های معتبر مانند Anker (که کابل‌هایی بسیار ارزان و در عین حال بسیار مقاوم می‌سازد) نیست، داریم درباره کابل‌های USB چند هزار تومانی صحبت می‌کنیم که دستفروشان خیابان و مترو به کاربران می‌فروشند.

بسیاری از این کابل‌ها آسیبی دائمی به موبایل هوشمند شما وارد می‌کنند. یا بدتر از این، استفاده از آن‌ها خطر آتش‌سوزی یا برق‌گرفتگی را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد. بنابراین حرفمان را باور کنیم وقتی می‌گوییم که صرفه‌جویی کوتاه‌مدت در هزینه‌ها ارزش‌اش را ندارد و بهتر است شارژرها و کابل‌های برندی شناخته شده را تهیه کنید. و بعد از اینکه کابل‌های با کیفیت خریدید، لازم است که به خوبی از آن‌ها مراقبت کنید. اگر با این کابل‌ها بدرفتاری کنید، سیم‌های داخلشان ساییده شده و می‌توانند منجر به آتش‌سوزی شوند. بنابراین از گره زدن کابل‌ها خودداری کنید و از بیرون کشیدن ناگهانی‌شان از آداپتور برق نیز دست بکشید. دلتان نمی‌خواهد نام‌تان به عنوان یکی از قربانیان انفجار باتری موبایل در خبرگزاری‌ها ثبت شود. عدم استفاده از قاب محافظ (یا یک گارانتی خوب) چند نفر را می‌شناسید که موبایلی با نمایشگر شکسته به دست می‌گیرند؟ همه ما فکر می‌کنیم چنین اتفاقی برایمان نخواهد افتاد… تا اینکه زندگی خلاف موضوع را اثبات می‌کند. شاید ظاهر تر و تمیز و شسته‌رفته‌تر موبایلتان را بدون قابل محافظ ترجیح دهید، اما زیبایی، ارزش هزینه‌ای که متقبل خواهید شد را ندارد. حتی شکستگی‌ها و ترک‌های بسیار کوچک هم می‌توانند یکپارچگی ساختاری دستگاه را از بین برده و وقوع‌ آسیب‌های بزرگ را محتمل‌تر کنند. نه‌تنها این، بلکه اگر موبایلتان شکستگی و ترک داشته باشد به سختی قادر به فروش مجدد آن و تهیه بخشی از بودجه لازم برای موبایل بعدی خواهید بود. بنابراین شما را به خدا قسم، یک قاب محافظ بخرید! یک قاب محافظ ایدئال، قابی است که لبه‌های موبایل را پوشش دهد و از سوی دیگر، ایده بدی نیست اگر از محافظ نمایشگر نیز استفاده کنید (به خاطر اینکه برخلاف آنچه تولیدکنندگان موبایل به شما می‌گویند، نمایشگر دستگاه ضد خط و خش نیست). برندهایی مانند Silk ،Spigen ،Speck و Otterbox همگی لوازم جانبی و محافظتی ارزشمندی برای موبایل‌های هوشمند می‌سازند. اگر دلتان به هیچ وجه به استفاده از تدابیر محافظتی راضی نمی‌شود، باید برای پرداخت بهای حوادث آماده باشید. و اگر احساس می‌کنید از آن دست کاربرانی هستید که بیش از حد معقول دچار حوادث این چنینی می‌شوید، بیمه کردن موبایل یا خرید آن همراه با یک گارانتی درست و درمان (نه از آن گارانتی‌هایی که هیچ اتفاقی را مورد پوشش قرار نمی‌دهد) می‌تواند بهترین رویکرد ممکن باشد. دیگر انتخاب با خودتان است: یا قاب محافظ یا گارانتی. خالی کردن مداوم باتری دستگاه باتری موبایل شما به مرور زمان تضعیف می‌شود، این حقیقتی است که هیچکس نمی‌تواند انکارش کند. این یعنی با گذشت چند سال، ظرفیت باتری شما به اندازه زمانی که دستگاه را خریدید نخواهد بود. تازه بگذریم از شرکت‌هایی مانند اپل که بعد از تضعیف باتری، بدون اطلاع کاربر، پرفورمنس دستگاه را نیز کاهش می‌دهند. چنین اتفاقی اجتناب‌ناپذیر است، اما عادات اشتباه می‌توانند روند تضعیف باتری را سرعت ببخشند. برای جلوگیری از کاهش ظرفیت باتری، بهتر است که همواره دستگاه را زنده نگه دارید و تا خالی شدن کامل باتری برای شارژ مجدد موبایل صبر نکنید. نگران شارژ کردن دستگاه در طول شب نباشید. فقط سعی کنید باتری را معمولا بالای ۳۰ درصد نگه دارید و گاهی هم اجازه دهید باتری بیشتر خالی شود تا سنسورها کالیبره گردند. به این ترتیب، دستگاه گران‌قیمت‌تان عمری طولانی خواهد داشت. سلفی زیر آب بگذارید یک حقیقت تلخ را برایتان بازگو کنیم: برخلاف آنچه تبلیغات می‌گویند، چیزی به نام دستگاه کاملا «ضد آب» وجود ندارد. برای مثال می‌توانید رسوایی موبایل‌های خانواده اکسپریای سونی را به یاد آورید. سونی در تبلیغات خود نشان داده بود که می‌توان با دستگاه زیر آب تصویربرداری کرد و همین موضوع کار دست انبوهی از کاربرانی داد که بعدا سونی را به دادگاه کشاندند. برخی دیوایس‌ها شاید مقاومت بیشتری در برابر آب نسبت به دیگر دیوایس‌ها داشته باشند، اما همواره ورود آب به داخل یک دستگاه اتفاقی محتمل است و بنابراین باید تا جای امکان، موبایل هوشمند را از هرگونه آب و رطوبت دور نگه دارید. حتی اگر موبایلی خریده‌اید که استاندارد IP67 یا IP68 را به دست آورده (که نشان‌دهنده سطوح بالایی از مقاومت در برابر آب است)، باز هم به ندرت آن را با خود به درون آب ببرید. شاید در دفعات نخست آسیبی به موبایل وارد نشود، اما به مرور زمان و در صورت بردن مداوم دستگاه به درون آب، عملا دارید دستی‌دستی شرایط را برای نابودی سخت‌افزار داخل بدنه فراهم می‌کنید. عدم استفاده از تدابیر امنیتی درست متاسفانه بسیاری از مردم، امنیت را حسابی دست‌ کم می‌گیرند. هیچوقت «آپدیت‌های امنیتی» را از یاد نبرید. این پچ‌های امنیتی که گاهی روی صفحه موبایلتان ظاهر می‌شوند و آنقدرها ضروری به نظر نمی‌رسند، از موبایل شما در برابر بدافزارها و دیگر مشکلات بسیار جدی محافظت می‌کنند. به راحتی از آن‌ها عبور نکنید. اپلیکیشن‌ها را نیز به صورت مداوم به‌روزرسانی کنید تا آخرین باگ‌ها فورا برطرف شوند و به‌روزرسانی‌های امنیتی، از شما در برابر مهاجمین محافظت کنند. از طرف دیگر، حسابی حواستان به اپلیکیشن‌هایی که نصب می‌کنید باشد. اگر بخواهید ورژن غیر قانونی یک اپلیکیشن پولی را از استوری ناشناس دانلود کنید، به احتمال زیاد باید منتظر دردسر باشید. اپلیکیشن‌ها و فایل‌ها را همواره از استورها و وب‌سایت‌های مطمئن دریافت کنید. به صورت مشابه، حواستان به اپلیکیشن‌های «جعلی» در اپ استور iOS و گوگل پلی اندروید نیز باشد. این استورها پر شده‌اند از اپلیکیشن‌هایی که «تبلیغ‌افزار» نامیده می‌شوند و از لحاظ ظاهری، کاملا از اپلیکیشن‌های شناخته شده مانند واتس‌اپ یا VLC تقلید می‌کنند. پیش از دانلود اپلیکیشن‌ها، نقدهای سایر کاربران را بخوانید و اطمینان حاصل کنید که در حال دانلود ورژن رسمی اپلیکیشنی که دنبالش می‌گردید هستید. واقعا حیف است که برای اندکی صرفه‌جویی در زمان و عدم توجه کافی، بدافزارها راهشان را به موبایل هوشمندتان باز کنند.

