مدتی قبل گزارش‌هایی مبنی بر پشتیبانی گلکسی S21 اولترا و گلکسی زد فولد ۳ از قلم S Pen منتشر شد و در این میان ظاهرا نباید انتظار معرفی نسل جدید گوشی‌های سری گلکسی نوت را داشته باشیم. حالا یک گزارش جدید از طرف یکی از رسانه‌های کره‌ای دوباره این ادعاها را تکرار کرده است.

در گزارش سایت Aju News آمده که سامسونگ قصد دارد پشتیبانی از قلم S Pen را برای گلکسی S21 اولترا و گلکسی زد فولد ۳ ارائه کند. علاوه بر این، در گزارش موردنظر آمده که گلکسی زد فولد ۳ از جایگاه مربوط به این قلم بهره می‌برد و قرار است در ژوئن ۲۰۲۱ معرفی شود.

با توجه به راهیابی قلم S Pen به این گوشی‌ها، سامسونگ می‌خواهد روند تولید گوشی‌های سری نوت را متوقف کند. اگرچه اتخاذ چنین تصمیمی چندان عجیب محسوب نمی‌شود، اما در هر صورت پایان یک دوران را نشان می‌دهد. گوشی‌های سری نوت در سال ۲۰۱۱ متولد شدند و به لطف نمایشگرهای غول‌پیکر و پشتیبانی از قلم S Pen خیلی زود به محبوبیت گسترده‌ای رسیدند.

این سایت کره‌ای جزئیات بیشتری از گلکسی زد فولد ۳ مطرح کرده و ظاهرا سامسونگ برای آن از نسل دوم شیشه فوق نازک (UTG) استفاده خواهد که بهره‌گیری نمایشگر تاشو از قلم S Pen را امکان‌پذیر می‌کند. Aju News همچنین اعلام کرده که سامسونگ قصد دارد برای این گوشی تاشو از دوربین سلفی زیر نمایشگر استفاده کند اما اگر کیفیت تصویر و صفحه‌نمایش مطابق انتظار نباشد، احتمالا این مشخصه را کنار می‌گذارد.

در گزارش مذکور آمده که حتی برای این گوشی دوربین سلفی پاپ‌آپ هم در نظر گرفته شده اما به دلیل نگرانی‌های مربوط به دوام آن، در نهایت کنار گذاشته شده است. در زمینه‌ی دوربین سلفی زیر نمایشگر این گوشی می‌توانیم به یک گزارش دیگر هم اشاره کنیم که چند روز قبل منتشر شد.

روی هم رفته شواهد مربوط به مرگ گوشی‌های سری گلکسی نوت رو به افزایش است و به نظر می‌رسد طرفداران این سری باید خود را برای این خبر آماده کنند.

اتمام عمر سری گلکسی نوت احتمالا به نفع قلم S Pen تمام می‌شود

