۷ دوربین کانن EOS R که انتظار داریم در سال ۲۰۲۱ رونمایی شوند

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که کانن قصد از ۷ دوربین سری R در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. پیش‌بینی می‌شود که این دوربین‌های جدید شامل یک دوربین با رزولوشن بسیار بالا در این سری و دیگر دوربین‌های حرفه‌ای این شرکت باشند.

بعد از عرضه‌ی دوربین کانن EOS R شایعه‌هایی در رابطه با عرضه‌ی مدلی از این سری با سنسوری دارای رزولوشن ۱۰۰ مگاپیکسل منتشر شدند. در واقع این شایعه‌ها عنوان می‌کردند که این دوربین با رزولوشن بالا نماینده‌ی و جایگزین دوربین کانن EOS 5DS در دوربین‌های بدون آینه سری R این شرکت خواهد بود.

علاوه‌بر این، شایعه‌هایی در رابطه با رونمایی از نماینده‌ی دوربین DSLR کانن EOS 1DX Mark III در خانواده‌ی سری R این شرکت مطرح شده‌اند. این شایعه‌ها همچنین نشان می‌دهند که کانن قصد دارد از هر دوی این دوربین‌ها در سال آینده رونمایی کند.

علاوه‌بر این دو دوربین، اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که کانن قصد دارد در سال آینده از جانشین دوربین کانن EOS RP، یک دوربین در سری R با سنسور APS-C و دو دوربین سینمایی در سال آینده رونمایی کند. با توجه به این شایعه‌ها در این مقاله قصد داریم که نگاهی به دوربین‌هایی داشته باشیم که کانن به احتمال زیاد در سال آینده از آن‌ها رونمایی خواهد کرد.

دوربین ۹۰ مگاپیکسلی کانن EOS RS

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این دوربین در واقع نسخه‌ی با رزولوشن بالاتر دوربین کانن EOS R5 است. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که این دوربین در واقع نسخه‌ی تکامل یافته از دوربین کانن EOS R5 از نظر رزولوشن سنسور است.

با توجه به اطلاعات منتشر شده می‌توان گفت که دوربین کانن EOS RS به احتمال زیاد سنسوری ۹۰ مگاپیکسلی خواهد داشت و هم اکنون در حال گذراندن تست‌های خود توسط عکاسان است.

به نظر می‌رسد که کانن تاکنون موفق نشده است که جلوی فاش شدن اطلاعات مربوط به این دوربین را بگیرد. همچنین برخی از سایت‌های افشاکننده اطلاعات مدعی شده‌اند که این دوربین در واقع نسخه‌ی دیگری از کانن EOS R5 اما با سنسوری با رزولوشن دو برابری است و کانن در زمان توسعه‌ی آن قصد داشته تا قابلیت‌های عکاسی نسبت به فیلم‌برداری در این دوربین در اولویت قرار داشته باشند.

کانن قصد دارد تا از دوربین EOS R5s با سنسور ۹۰ مگاپیکسلی رونمایی کند

دوربین کانن EOS R1

با توجه به اینکه در سال ۲۰۲۱ شاهد برگزاری رویداد ورزشی المپیک در شهر توکیو خواهیم بود، به نظر می‌رسد که کانن قصد داشته باشد تا قبل از برگزاری این رویداد ورزشی دوربین بدون آینه‌ی حرفه‌ای را برای عکاسی ورزشی به بازار عرضه کند (اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که شرکت سونی هم قصد دارد تا کار مشابهی را انجام دهد و دوربین A9S را در سال آینده به بازار عرضه کند).

دوربین کانن EOS R1 احتمالا با سیستم فوکوس جدید و شاتر گلوبال عرضه می‌شود

جایگزین دوربین کانن EOS RP

به نظر می‌رسد که کانن قصد دارد علاوه‌بر رونمایی از دوربین‌های گران قیمت در سری R، در سال آینده از جایگزین دوربین کانن EOS RP هم رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد جایگزین دوربین کانن EOS RP در مقایسه با این دوربین قیمت کمتری را خواهد داشت.

برادر بزرگ‌تر کانن EOS RP با نام احتمالی کانن EOS R Mark II

سایت Canon Rumors اعلام کرده است که هم اکنون فاصله‌ی زیادی از نظر قیمتی میان دوربین کانن EOS RP و دوربین کانن EOS R6 وجود دارد. با توجه به این موضوع کانن قصد دارد تا دوربینی از سری R را با قیمتی میان این دو دوربین در سال آینده عرضه کند. این احتمال وجود دارد که نام این دوربین کانن EOS R Mark II باشد.

دوربین کانن EOS R7 با سنسور APS-C

با وجود اینکه در ابتدا رخ دادن این اتفاق در دوربین‌های سری R بعید به نظر می‌رسید، اما به نظر می‌رسد که این شرکت ژاپنی قصد دارد تا از دوربینی با سنسور APS-C در سری R رونمایی کند. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که نام این دوربین به احتمال زیاد کانن EOS R7 خواهد بود.

هنوز به صورت قطعی نمی‌توان گفت که آیا کانن در کنار رونمایی از این دوربین‌ از لنز‌های جدید و کوچک‌تر RF هم رونمایی خواهد کرد یا نه. اما اگر این اتفاق بیفتد دوربین‌های بدون آینه سری M کانن به دوربین‌های اضافی در خانواده‌ی دوربین‌های بدون آینده این شرکت تبدیل خواهند شد.

کانن EOS R7 شاید دوربین بعدی کانن در سری دوربین‌های R باشد

دوربین‌های کانن EOS C50 و EOS C90

امسال شاهد رونمایی از دوربین کانن EOS C70 بودیم. در واقع این دوربین اولین دوربین از سری دوربین‌های سینمایی کانن بود که در آن از مانت لنز RF استفاده شده است. شایعه‌هایی وجود دارند که می‌گویند کانن قصد دارد از دوربین‌های EOS C50 و EOS C90 با مانت لنز RF در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

کانن احتمالا ۱۶ لنز جدید RF در سال ۲۰۲۱ معرفی خواهد کرد

منبع: Digital Camera World

منبع متن: digikala