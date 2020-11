اوپو هفته‌ی گذشته در رویداد Inno Day 2020 از گوشی کانسپت یا مفهومی X 2021 رونمایی کرد که از نمایشگر رول شونده بهره می‌برد. به لطف این قابلیت، نمایشگر گوشی مذکور می‌تواند از اندازه‌ی ۶.۷ اینچ به ۷.۴ اینچ برسد.

این یک راهکار جذاب برای رقابت با گوشی‌های تاشو محسوب می‌شود اما سخنگوی اوپو به سایت Android Authority گفته که این شرکت در آینده‌ی نزدیک هیچ برنامه‌ای برای عرضه‌ی این گوشی ندارد. در بخشی از پاسخ سخنگوی این شرکت آمده: «تجاری‌سازی چنین محصولی نیازمند تحقیق بازار و طرح توجیهی است که انجام چنین کارهایی زمان می‌برد.»

به عبارت دیگر، هنوز معلوم نیست که آیا این شرکت روی هم رفته می‌خواهد چنین محصولی را راهی بازار کند یا نه. اما ساخت گوشی کانسپت مبتنی بر چنین مکانیسمی نشان می‌دهد که اوپو به فناوری ساخت گوشی رول شونده دست پیدا کرده ولی در هر صورت ساخت چنین گوشی‌هایی بسیار گران تمام می‌شود.

با توجه به این اظهارات، به نظر می‌رسد کاربرانی که خواستار استفاده از گوشی رول شونده هستند باید منتظر ال‌جی بمانند؛ زیرا طبق گزارش‌ها ال‌جی قصد دارد در ماه مارس ۲۰۲۱ از یک گوشی رول شونده رونمایی کند.

