رویداد آنلاین هوآوی برای معرفی محصولات جدید از جمله گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و سایر خدمات این شرکت روز چهارشنبه ۵ آذر راس ساعت ۲۰:۰۰ برگزار خواهد شد.

این رویداد به رونمایی و معرفی محصولاتی که با گارانتی در ایران عرضه می‌شوند، اختصاص دارد. علاوه بر آن در رابطه با آخرین به‌روزرسانی‌های انجام شده درباره اکوسیستم هوآوی و به ویژه سرویس‌های موبایلی هوآوی و همچنین سوالات متداولی که حول آن وجود دارد، صحبت خواهد شد. همچنین «کاوه آفاق» در این رویداد اجرا خواهد داشت.

این رویداد آنلاین روز چهارشنبه ۵ آذر، راس ساعت ۲۰:۰۰ در سایت دیجی‌کالا مگ و آپارات هواوی قابل مشاهده خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه اختصاصی این رویداد در سایت هوآوی به نشانی https://huaweimobilefarsi.com/event مراجعه کنید.

منبع متن: digikala