تحریم‌های آمریکا با وجود اینکه آسیب‌های زیادی به کسب‌وکار هواوی وارد کرده، اما هنوز نتوانسته جلوی تولید پرچم‌داران این شرکت را بگیرد. این کمپانی ماه گذشته از گوشی‌های سری میت ۴۰ رونمایی کرد و به نظر می‌رسد سری هواوی P50 هم سال آینده از راه می‌رسند.

به گزارش یکی از سایت‌های کره‌ای، هواوی قصد دارد در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ از سری P50 رونمایی کند. در این گزارش همچنین آمده که ال‌جی و سامسونگ خود را برای تامین نمایشگر اولد پرچم‌داران جدید هواوی آماده می‌کنند.

باید خاطرنشان کنیم عرضه‌ی سری هواوی P50 در نیمه‌ی نخست ۲۰۲۱ خبر عجیبی محسوب نمی‌شود زیرا طی سال‌های گذشته هم در همین محدوده‌ی زمانی شاهد معرفی نسل‌های قبلی آن بوده‌ایم. اما بخش تعجب‌آور این خبر مربوط به بهره‌گیری این گوشی‌ها از تراشه کایرین ۹۰۰۰ است. این در حالی است هواوی ماه‌ها قبل اعلام کرده بود سری میت ۴۰ آخرین پرچم‌داران مبتنی بر تراشه کایرین خواهند بود.

اگر این گزارش صحت داشته باشد، به این معناست که هواوی به اندازه‌ی کافی تراشه کایرین ۹۰۰۰ را انبار کرده و می‌تواند برای پرچم‌داران جدید خود از این تراشه‌ی ۵ نانومتری استفاده کند. البته با توجه به فشارهای فزاینده‌ی آمریکا، مطمئنا تعداد این تراشه‌ها چندان بالا نیست و به همین خاطر احتمالا مانند سری میت ۴۰، این گوشی‌ها هم عمدتا راهی بازار چین خواهند شد.

منبع: Android Authority

