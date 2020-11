اپل سعی داشت با پرداخت رشوه استفاده غیر مجاز کارکنانش از اسلحه را پنهان کند

قطعا شرکتی به بزرگی و ارزش اپل، به سیستم حفاظتی مجهز و پیشرفته‌ نیاز دارد؛ اما نه به قیمت دور زدن قانون! در تازه‌ترین جنجال خبری ایجاد شده برای این کمپانی که بارها لقب باارزش‌ترین شرکت جهان را به خود اختصاص داده، اتهام پرداخت رشوه از سوی اپل برای بدست آوردن اجازه حمل سلاح توسط کارکنانش گریبان‌گیر کوپرتینویی‌ها شده است.

دادگاهی در کالیفرنیا آقای توماس مویر، رئیس بخش امنیت جهانی اپل را به تلاش برای دادن رشوه به مقامات سانتا کلارا برای این کار متهم کرده است. بازپرس سانتا کلارا در طرح این موضوع اعلام کرده است که آقای مویر قصد داشت مبلغی معادل ۷۰ هزار دلار رشوه برای پنهان کردن این موضوع پرداخت کند.

شاید در نگاه اول چنین مبلغی برای شرکت بزرگی مانند اپل بسیار ناچیز به نظر برسد، اما نکته جالب شیوه پرداخت این رشوه بود که به‌جای پول، سعی شد تا این کار با اهدای ۲۰۰ دستگاه آیپد انجام شود!

طبق شنیده‌ها، قرار شد این دستگاه‌ها به دو مامور کلانتری سانتا کلارا اهدا شوند تا در مقابل، آن‌ها از مجوز حمل سلاح ۴ کارمند اپل چشم‌پوشی کنند. این اتهامات پس از دو سال بررسی مطرح شده است.

جف روزن، بازپرس بخش سانتا کلارا، در توضیح این اتهام اعلام کرده است که دستیار کلانتر سانگ و کاپیتان جنسن تلاش کردند تا در ازای انجام درخواست مویر، از او قول بگیرند که اپل تعدادی آیپد را به دفتر کلانتری اهدا خواهد کرد.

البته طبق اعلام دفتر بازپرس، این آیپدها هیچگاه تحویل داده نشدند، چون سانگ و مویر در سال ۲۰۱۹ متوجه شدند که بازپرسی ناحیه در تلاش است تا با کسب حکم قضایی، تاریخچه مجوزهای حمل سلاح در کلانتری را مورد بازرسی قرار دهد.

اد سوانسون، وکیل مویر با ارسال ایمیلی به وب‌سایت TheVerge (منبع این خبر ما) اعلام کرد که موکلش در مقابل اتهامات مطرح شده بی‌گناه است و باور دادر که مویر قربانی کشمکش‌های بین کلانتری سانتا کلارا و دفتر بازپرسی شده است.

سوانسون در ادامه مدعی شد که توماس مویر در طول مدت کاری خود هیچ عمل اشتباهی انجام نداده است و آن‌ها شک ندارند که او در دادگاه تبرئه خواهد شد.

طبق اعلام Bloomberg News، مویر ۱۵ سال در اپل مشغول به کار بوده است و از نوامبر ۲۰۱۸ در سمت رئیس بخش امینت جهانی این شرکت فعالیت می‌کند. او در یادداشتی که در سال ۲۰۱۸ خطاب به کارمندان منتشر کرده بود، به آن‌ها درباره عواقب احتمالی افشای اطلاعات به رسانه‌ها هشدار داده بود. در بخشی از هشدار او ذکر شده که چنین کاری (افشای اطلاعات) می‌تواند برای همیشه به عنوان بخشی از هویت شخصی و کاری فرد شناخته شود.

تا لحظه نگارش این مطلب، اپل هیچ‌گونه واکنشی نسبت به این موضوع نشان نداده است.

