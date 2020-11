ایلان ماسک با عبور از بیل گیتس عنوان دومین فرد ثروتمند جهان را از آن خود کرد. ارزش دارایی‌های این کارآفرین ۴۹ ساله با ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش در سال جاری حالا به ۱۲۷٫۹ میلیارد دلار رسیده است. این یعنی همچنان فاصله‌ی زیادی بین ایلان ماسک و ثروتمندترین فرد جهان یعنی جف بزوس وجود دارد که ارزش دارایی‌های او به حدود ۱۸۲ میلیارد دلار می‌رسد. این در حالی است که ایلان ماسک در ابتدای سال جاری میلادی در رتبه‌ی ۳۵ این فهرست قرار داشت.

صعود سریع ایلان ماسک در این فهرست تا حد زیادی به‌لطف صعود خیره‌کننده‌ی قیمت سهام تسلا امکان‌پذیر شده است. ارزش کل این شرکت خودروسازی در ابتدای سال جاری میلادی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار بود که حالا به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده است. طبق گزارش گاردین، این شرکت با وجود اینکه تعداد بسیار کمتری اتومبیل در مقایسه با غول‌های این صنعت تولید می‌کند، اما در مقایسه با آن‌ها از نظر ارزش بازار حرف اول را می‌زند. تسلا امسال حدود ۵۰۰ هزار ماشین تولید کرده و این در حالی است که مثلا تویوتا در همین مدت حدود ۱۰ میلیون ماشین را راهی بازار کرده است. طبق گزارش بلومبرگ، حدود سه چهارم ثروت ماسک را سهام تسلا تشکیل می‌دهد.

در این میان باید به شرکت اسپیس ایکس هم اشاره کنیم که ایلان ماسک مدیریت آن را برعهده دارد و طی ماه‌های گذشته به موفقیت‌های مهمی دست پیدا کرده است. این شرکت هفته‌ی گذشته چهار فضانورد را با استفاده از فضاپیمای Crew Dragon به ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل کرد. همچنین در سال جاری هم این شرکت برای نخستین بار فضاپیمای سرنشین‌دار خود را با موفقیت به فضا پرتاب کرد و سپس این فضاپیما فضانوردان ناسا را به زمین بازگرداند.

بیل گیتس سال‌ها در رتبه‌ی اول ثروتمندترین افراد جهان قرار داشت تا اینکه در سال ۲۰۱۷ جف بزوس توانست او را کنار بزند. گفتنی است بیل گیتس از سال ۲۰۰۶ بیش از ۲۷ میلیارد دلار از ثروت خود را به خیریه‌های مختلفی اهدا کرده است.

باید خاطرنشان کنیم ماسک هفته‌ی گذشته موفق شد مدیرعامل فیسبوک، مارک زاکربرگ، را کنار بزند و مقام سوم فهرست ثروتمندترین افراد جهان را از آن خود کند. البته در عرض همین چند روز، زاکربرگ به رتبه‌ی پنجم سقوط کرده و به جای او یک تاجر فرانسوی قرار گرفته است.

