با توجه به لیستی که از سوی FCC (کمیسیون فدرال ارتباطات) منتشر شده، گلکسی A12 که با شماره مدل SM-A125M/DS نیز شناخته می‌شود، از یک باتری با شماره مدل EB-A217ABY بهره می‌برد. اگرچه ظرفیت دقیق این باتری اعلام نشد اما از آن جایی که گلکسی A21s به باتری با شماره مدل EB-BA217ABY و ظرفیت ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت مجهز شده بود، می‌توان با اطمینان زیادی گفت منبع تغذیه‌ی گوشی جدید نیز همین ظرفیت را خواهد داشت. همچنین با توجه به این اسناد، باید بگوییم مانند گلکسی A21s، شارژر گلکسی A12 نیز ۱۵ واتی خواهد بود.

سامسونگ قرار است به‌زودی از یک محصول اقتصادی جدید تحت عنوان گلکسی A12 رونمایی کند. تا به این لحظه به لطف بنچمارکی که از این گوشی منتشر شده بود، در رابطه با پردازنده و میزان رم آن اطلاعاتی داشتیم. اما امروز در تکمیل جزئیات مربوط به آن، مشخصات باتری این گوشی نیز اعلام شد.

FCC در این رابطه که گوشی جدید به چه سخت‌افزاری مجهز می‌شود توضیحی ارائه نکرده و خب انتظار هم نداشتیم این اتفاق رخ دهد. اما به لطف بنچمارکی که اخیرا از گلکسی A12 منتشر شده، می‌توانیم بگوییم این محصول با پردازنده‌ی ساخت مدیاتک با نام هلیو P35 راهی بازار می‌شود و ۳ گیگابایت حافظه‌ی رم نیز آن را همراهی می‌کند.

همچنین به نظر می‌رسد نمایشگر این محصول نیز مانند گلکسی A11 از نوع PLS TFT باشد. به همین خاطر حسگر اثرانگشت به احتمال زیاد یا باید روی پنل پشتی و یا روی فریم کناری آن تعبیه شود که با توجه به شایعات، باید شاهد ادغام آن با کلید پاور در کنار گوشی باشیم. از دیگر قابلیت‌های این گوشی باید به دوربین سه‌گانه، پشتیبانی از حافظه‌ی میکرواس‌دی، دو ترکیب حافظه‌ی داخلی ۳۲ و ۶۴ گیگابایتی و مواردی از این دست اشاره کرد.

اگرچه مشخصات سخت‌افزاری نوید یک گوشی قدرتمند را نمی‌دهد اما برای رسیدگی به کارهای روزانه نظیر کارهای دانش‌آموزی، در اختیار داشتن محصولی با چنین مشخصات می‌تواند بسیار مناسب باشد. چرا که قیمت آن‌ها نیز با توجه به قابلیت‌هایی که در اختیار کاربر قرار می‌دهند، نسبتا مناسب است.

در این رابطه که چه زمانی گلکسی A12 راهی بازار می‌شود خبری در اختیار نداریم اما با توجه به دریافت گواهی FCC، احتمالا این اتفاق به‌زودی رخ خواهد داد.

گلکسی A02 با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی راهی بازار می‌شود

