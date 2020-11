چند روزی می‌شود که خبر ساخت پردازنده‌ای جدید و قدرتمند از سوی مدیاتک با نام MT6893 به گوشی می‌رسد. البته هنوز این پردازنده به صورت رسمی معرفی و در هیچ گوشی استفاده نشده اما بنچمارک‌ها از عملکرد نزدیک آن به اسنپدراگون ۸۶۵ خبر می‌دهند.

پردازنده‌های مدیاتک شاید به اندازه‌ی سری پردازنده‌های اگزینوس و یا کوالکام معروف نباشند و در گوشی‌های کمتری نیز شاهد بکارگیری آن‌ها باشیم، اما این شرکت طی یکی دو سال اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و توانسته پردازنده‌های قدرتمندی را راهی بازار کند. یکی از این پردازنده‌ها که فعلا با نام مدیاتک MT6893 شناخته می‌شود، با لیتوگرافی ساخت ۶ نانومتری شرکت TSMC تولید شده و از معماری مشابهی با اگزینوس ۱۰۸۰، پردازنده‌ی جدید سامسونگ بهره می‌برد.

با توجه به نتایج بنچمارک، این پردازنده توانسته عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش بگذارد و پرچم‌دار سال گذشته‌ی مدیاتک یعنی +Dimensity 1000 را در بخش تک هسته‌ای پشت سر بگذارد. البته این نتیجه‌ی بنچمارک گیک‌بنچ ۴ این پردازنده بود. در گیک‌بنچ ۵، همانطور که مشاهده می‌کنید، نه تنها قدرت بیشتر MT6893 به نسبت +Dimensity 1000 در تمامی موارد مربوط به پردازنده ثابت شده، بلکه می‌بینیم عملکرد آن بسیار نزدیک به اسنپدراگون ۸۶۵، پرچم‌دار امسال کوالکام است.

مدیاتک به‌زودی از یک تراشه ۶ نانومتری رونمایی می‌کند

با این حال این اعداد و ارقام نمی‌توانند عملکرد حقیقی یک پردازنده را به بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارند چون در تعیین قدرت یک گوشی، موارد زیادی نقش اساسی دارند. اما با این حال به خوبی می‌توان دریافت که مدیاتک MT6893 پردازنده‌ی بسیار قابلی است.

در رابطه با ترتیب قرارگیری هسته‌ها و فرکانس آن‌ها در MT6893 خبرهایی منتشر شده بود که با توجه به آن‌ها، می‌دانیم این پردازنده از ۱ هسته‌ی بزرگ Cortex-A78 با فرکانس ۳.۰ گیگاهرتز، ۳ هسته‌ی Cortex-A78 دیگر با فرکانس ۲.۶ گیگاهرتز و ۴ هسته‌ی کم مصرف Cortex-A55 با فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز بهره می‌برد. وظیفه‌ی فعالیت‌های گرافیکی نیز بر عهده‌ی Mali-G77 MC9 خواهد بود.

همچنین گفته می‌شود مدیاتک قصد دارد فناوری حافظه‌ی رم و نوع حافظه‌ی داخلی پشتیبانی شده توسط این پردازنده را از LPDDR4X (فناوری رم) و UFS2.0 (فناوری حافظه‌ی داخلی) در پردازنده‌ی +Dimensity 1000 به LPDDR5 و UFS 3.0 ارتقا دهد و این می‌تواند گوشی‌های مجهز به این پردازنده را به محصولاتی نزدیک به پرچم‌دار تبدیل کند.

در حال حاضر اطلاعات بیشتری در رابطه با این پردازنده در اختیار نداریم. هرچند شایعات زیادی پیرامون آن مطرح شده. چرا که مدیاتک قرار است برای این پردازنده قیمت کمتری به نسبت پردازنده‌های هم‌رده از شرکت‌های رقیب در نظر بگیرد بنابراین محصولات مجهز شده به آن، از قدرت سخت‌افزاری بالا و قیمت مناسب برخوردار خواهند بود. در رابطه با تاریخ دقیق عرضه‌ی این پردازنده نیز خبری در اختیار نداریم.

