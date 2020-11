پوکو که یکی از برندهای زیرمجوعه‌ی شیائومی محسوب می‌شود، دقایقی قبل از جدیدترین گوشی خود به نام پوکو M3 رونمایی کرد. همانطور که انتظار داشتیم، ماژول دوربین این گوشی یادآور گوشی وان‌پلاس ۸ تی سابرپانک ۲۰۷۷ ادیشن است و کاربران برای خرید این گوشی می‌توانند از بین رنگ‌های مشکی، زرد و آبی دست به انتخاب بزنند.

پوکو M3 مجهز به نمایشگر ۶٫۵۳ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ است. همچنین بر روی آن شیشه محافظ گوریلا گلس ۳ تعبیه شده است. یکی از ویژگی‌های شاخص این گوشی باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی است که طبق ادعای پوکو، شارژ این باتری با استفاده‌ی معمولی بیش از ۵ روز، با استفاده‌ی معمولی حدود ۳ روز و با استفاده‌ی سنگین حدود ۱٫۵ روز دوام می‌آورد.

متاسفانه این گوشی از شارژ ۱۸ واتی پشتیبانی می‌کند و این یعنی کاربران برای شارژ کامل باتری این گوشی باید مدت زیادی منتظر بمانند. اما از طرف دیگر، باید بگوییم که در جعبه‌ی این گوشی شارژر ۲۲٫۵ قرار دارد.

پوکو M3 روی هم رفته یک گوشی میان‌رده محسوب می‌شود و به همین خاطر از تراشه ۱۱ نانومتری اسنپ‌دراگون ۶۶۲، ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد. به عبارت دیگر این گوشی برای اجرای اپلیکیشن‌ها و بازی‌های ساده با مشکلی مواجه نمی‌شود اما برای اجرای بازی‌های سه‌بعدی سنگین باید انتظار افت عملکرد را داشته باشید.

در پنل پشتی این گوشی سه دوربین تعبیه شده که یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی به‌عنوان دوربین اصلی انجام وظیفه می‌کند. در کنار دوربین اصلی هم دو دوربین ۲ مگاپیکسلی (تشخیص عمق و ماکرو) تعبیه شده‌اند که عملا کاربرد چندانی ندارند. در بخش فوقانی نمایشگر هم یک دوربین سلفی در بریدگی قطره‌ای شکل قرار گرفته است.

از دیگر ویژگی‌های قابل توجه می‌توانیم به تعبیه‌ی حسگر اثر انگشت در لبه‌ی کناری، وجود سه درگاه (۲ درگاه سیم‌کارت و یک درگاه microSD)، بهره‌گیری از MIUI 12 مبتنی بر اندروید ۱۰، وجود جک هدفون و پشتیبانی از قابلیت تشخیص چهره اشاره کنیم.

کاربران برای خرید مدل پایه این گوشی که از ۴ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد باید مبلغ ۱۴۹ دلار بپردازند. همچنین کاربران با پرداخت ۱۶۹ دلار می‌توانند مدل ۴/۱۲۸ گیگابایتی را خریداری کنند.

