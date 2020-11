اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۱ اپل قصد دارد نمایشگر‌های LCD استفاده شده در آیپد پرو را با نمایشگر‌های OLED ساخته شده توسط سامسونگ و LG جایگزین کند.

با وجود اینکه در گذشته شایعه‌های مبنی بر عرضه‌ی آیپد‌های پرو با نمایشگر Mini-LED در اوایل سال ۲۰۲۱ منتشر شده بود، اما به‌تازگی اطلاعاتی توسط نشریه‌ی کره‌ای TheElec منتشر شده است که نشان می‌دهد اپل در سال ۲۰۲۱ در بعضی مدل‌های آیپد‌های پرو از نمایشگر OLED استفاده خواهد کرد.

این اطلاعات منتشر شده همچنین نشان می‌دهند که دو شرکت سامسونگ دیسپلی و LG دیسپلی هم اکنون در حال توسعه‌ی نمایشگر‌های OLED مورد نیاز این تبلت‌ها هستند. برخلاف آیپد‌های دارای نمایشگر Mini-LED، پیش‌بینی می‌شود که اپل قصد دارد مدل‌های دارای نمایشگر OLED آیپد پرو را در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ عرضه کند.

نشریه‌ی TheElec همچنین اعلام کرده که ممکن است فرایند جایگزینی نمایشگر‌های LED با Mini-LED در آیپد‌ها، بر روی زمان عرضه‌ی آیپد پرو OLED تأثیر بگذارد و آن را با تأخیر مواجه کند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که نمایشگر‌های OLED آیپد‌های پرو دارای مشخصات سخت افزاری بهتری نسبت به نمایشگر‌های OLED هستند که هم اکنون اپل در آیفون‌های خودش از آن‌ها استفاده می‌کند.

با توجه به اینکه تبلت‌ها نسبت به گوشی‌ها مدت زمان بیشتری مورد استفاده قرار می‌گیرند، استفاده از نمایشگر‌های OLED که دارای یک لایه تأمین کننده‌ی روشنایی نمایشگر هستند باعث می‌شود که این نمایشگر‌ها در آینده با مشکل‌هایی مانند Burn-in و کاهش روشنایی مواجه شوند. با توجه به این موضوع که اپل از نمایشگر‌های OLED بهتری نسبت به آیفون‌های خودش در این تبلت‌ها استفاده خواهد کرد این احتمال وجود دارد که این تبلت‌ها با این مشکل‌ها مواجه نشوند.

مقایسه‌ی آیپد ایر جدید با آیپد پرو ۱۱ اینچ ۲۰۲۰

به عنوان نمونه شرکت سامسونگ در زمان توسعه‌ی نمایشگر‌های OLED با استفاده از یک روش خاص لایه‌های ساطع کننده‌ی نور نمایشگر را به گونه‌ای روی یکدیگر قرار می‌دهد که در نهایت باعث می‌شود این نمایشگر‌ها در مقایسه با نمایشگر‌های دارای یک لایه ساطع کننده‌ی نور، عمر بیشتری را داشته باشند.

با وجود اینکه این اطلاعات جدید خبر از عرضه‌ی آیپد پرو با نمایشگر OLED می‌دهند، اما اطلاعات قبلی نشان می‌دادند که در سال ۲۰۲۱ این شرکت قصد دارد حداقل یکی از مدل‌های آیپد پرو را با نمایشگر Mini-LED عرضه کند.

البته این احتمال هم وجود دارد که این غول تکنولوژی کوپرتینویی برنامه‌های خودش را در رابطه با نوع نمایشگر استفاده شده در آیپد پرو تغییر داده باشد. البته ممکن است که اپل از مدل‌های آیپد دارای نمایشگر Mini-LED در ابتدای سال ۲۰۲۱ رونمایی کند و رونمایی از آیپد‌های دارای نمایشگر OLED را به زمان‌های دیگری در سال ۲۰۲۱ موکل کند.

برای اطلاع باید بگویم که نمایشگر‌های OLED و Mini-LED دارای مزیت‌های بسیار زیادی در مقایسه با نمایشگر‌های LCD هستند. از جمله‌ی این مزیت‌ها می‌توان به مصرف کمتر انرژی، میزان روشنایی و کنتراست بیشتر اشاره کرد. علاوه‌بر این تکنولوژی جدید نمایشگر، پیش‌بینی می‌شود که تمامی مدل‌های آیپد‌ پرو بعدی دارای فناوری ارتباطی ۵G باشند.

اپل سعی داشت با پرداخت رشوه استفاده غیر مجاز کارکنانش از اسلحه را پنهان کند

منبع: AppleInsider

The post آیپد پرو با نمایشگر OLED نیمه‌ی دوم ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala