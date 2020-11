اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد گوشی تاشو گلکسی Z Flip 2 (زد فلیپ ۲) را در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی و راهی بازار کند.

همانطور که می‌دانید، سامسونگ برای سال آینده برنامه‌های ویژه‌ای در سر دارد. از رونمایی زودهنگام سری گلکسی S21 گرفته تا حذف پرچم‌دارهای نوت، اتفاقات عجیبی هستند که به‌زودی شاهد آن‌ها خواهیم بود. در نتیجه‌ی حذف پرچم‌داران محبوب سری نوت هم احتمالا باید شاهد رونمایی از سری گوشی‌های تاشوی غول کره‌ای باشیم.

سامسونگ در حال حاضر بزرگ‌ترین شرکت در ساخت گوشی‌های تاشو به حساب می‌آید و قصد دارد سال بعد هم تعداد زیادی از این محصولات را راهی بازار کند. یکی از این گوشی‌ها، گلکسی Z Flip 2 نام دارد که خب انتظار داشتیم با سری گلکسی S21 راهی بازار شود اما ظاهرا این اتفاق رخ نخواهد داد و سامسونگ این محصول را در سه‌ماه دوم سال آینده رونمایی می‌کند.

سامسونگ گلکسی Z Flip را در رویداد آنپکد ماه فوریه و به همراه سری S20 رونمایی کرد. بنابراین بسیاری از کاربران گمان کردند همین برنامه برای گوشی جدید نیز تکرار خواهد شد اما از آن جایی که با حذف سری نوت، فضای کافی برای رونمایی از محصولات جدید بوجود می‌آید، معرفی گلکسی Z Flip 2 نیز به سه‌ماه دوم سال آینده موکول شد.

جزئیاتی جدیدی از گوشی تاشو گلکسی زد فلیپ ۲ سامسونگ لو رفت

اگرچه این خبر رسما از سوی سامسونگ منتشر نشده اما منطقی‌ترین تصمیم ممکن است. چرا که به این صورت، دیگر گوشی‌های سامسونگ برای فروش یکدیگر مشکل ایجاد نمی‌کنند. بدین ترتیب، گلکسی Z Fold 3 هم که احتمالا در نیمه‌ی دوم سال آینده و به جای سری گلکسی نوت ۲۱ رونمایی می‌شود، از لحاظ فروش مشکلی برای Z Flip 2 بوجود نخواهد آورد.

با این حال سال آینده سامسونگ کار خود را با معرفی سری پرچم‌دارهای گلکسی S21 آغاز می‌کند. این شرکت حتی سفارش ۶ میلیون نسخه از این گوشی‌ها را نیز برای روز عرضه داده که مشابه گوشی‌های سری S20 است. سپس، چند ماه بعد گوشی‌ تاشوی Z Flip 2 و در نهایت Z Fold 3 این شرکت رونمایی می‌شوند که گفته می‌شود سامسونگ آن‌ها را در ۵ مدل مختلف راهی بازار می‌کند. هرچند فعلا مشخص نشده چه چیزی این ۵ مدل را از هم متمایز می‌کند.

البته به نظر می‌رسد سامسونگ در نظر داشته باشد نسخه‌ی لایت این دو گوشی تاشو را هم راهی بازار کند که در این صورت ۴ مدل را شاهد خواهیم بود. با این حال فعلا کمی زود است بخواهیم در رابطه با مدل‌های مختلف گوشی‌های تاشوی سامسونگ صحبت کنیم. مسلما در آینده‌ای نزدیک خبرهای بیشتر و قطعا موثق‌تری از آن‌ها منتشر خواهد شد.

گلکسی زد فولد ۳ احتمالا با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار می‌شود

منبع: GSMArena

The post گلکسی Z Flip 2 در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala