طبق یک گزارش جدید، به نظر می‌رسد سهم بازار جهانی گوشی‌های هواوی در سال ۲۰۲۱ با کاهش شدیدی مواجه می‌شود. بر اساس این گزارش، در سال آینده این گوشی‌ها فقط حدود ۴ درصد از بازار جهانی را تشکیل خواهند داد.

طی چند سال گذشته، هواوی با رشد شگفت‌انگیز خود به یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان گوشی‌های هوشمند در جهان تبدیل شده است. اما به دلیل تحریم‌های فزاینده‌ی آمریکا که مشکلات زیادی را برای این شرکت ایجاد کرده، انتظار می‌رود در سال جاری گوشی‌های این شرکت تنها ۱۴ درصد از سهم بازار جهانی را به خود اختصاص دهند و در سال آینده هم این رقم به حدود ۴ درصد خواهد رسید.

باید خاطرنشان کنیم طی چند ماه اخیر فشارهای بر روی هواوی بسیار بیشتر از گذشته شده که از بین آن‌ها می‌توانیم به تحریم‌های مربوط به تراشه‌های هواوی اشاره کنیم؛ به همین خاطر هواوی برای ساخت تراشه‌های کایرین دیگر نمی‌تواند با شرکت تایوانی TSMC همکاری کند. همچنین مدتی قبل اعلام شد کوالکام مجوز فروش تراشه‌های ۴G به هواوی‌ را به دست آورده که این یعنی عملا فقط گوشی‌های پایین‌رده و میان‌رده‌های ارزان‌قیمت می‌توانند از تراشه‌های کوالکام بهره ببرند.

در همین زمینه می‌توانیم به فروش آنر اشاره کنیم که طبق گزارش خبرگزاری رویترز، هواوی‌ در ازای این معامله حدود ۱۵ میلیارد دلار به دست آورده است. تحلیلگران شرکت TrendForce بر این باور هستند که دیگر شرکت‌های چینی مانند شیائومی و اوپو با بهره‌گیری از این فرصت طی سال آینده می‌توانند سهم بازار گوشی‌های خود را افزایش بدهند.

همچنین با جدایی آنر از هواوی، این شرکت بدون نگرانی بابت تحریم‌های هواوی‌ می‌تواند به کار خود ادامه دهد و احتمالا این شرکت هم به رقیب قدری برای هواوی‌ تبدیل می‌شود. در هر صورت باید ببینیم مدیران هواوی برای این شرایط دشوار چه برنامه‌هایی دارند.

منبع:GizmoChina

