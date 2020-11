ساعت‌های هوشمند سامسونگ از بهترین‌های این حوزه هستند و از طرح‌های جذاب، نمایشگرهای بزرگ و عمر باتری مناسبی بهره می‌برند. روی هم رفته گلکسی واچ اکتیو ۲ و گلکسی واچ ۳ بهترین ساعت‌های هوشمند ساخت سامسونگ محسوب می‌شوند.

مهم‌ترین رقیب سامسونگ در این عرصه، شرکت اپل است. با وجود اینکه سامسونگ حدود سه سال زودتر از اپل ساخت ساعت‌های هوشمند را آغاز کرده، اما در هر صورت باید در برخی جنبه‌ها بهتر عمل کند و ویژگی‌های جذاب‌تری را برای این ساعت‌ها به ارمغان بیاورد. در ادامه ۹ پیشنهاد برای بهبود ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ را مطرح می‌کنیم که امیدواریم سامسونگ حداقل بخشی از آن‌ها را عملی کند.

۱. افزایش تعداد واچ‌فیس‌ها و آپدیت نمونه‌های فعلی

بخشی از واچ‌فیس‌های از پیش نصب شده در ساعت‌های هوشمند سامسونگ معمولا زیبا و جذاب هستند اما این شرکت باید واچ‌فیس‌های بیشتری برای این گجت‌ها ارائه کند و نمونه‌های فعلی را هم مرتبا آپدیت کند. همچنین سامسونگ برای گجت‌های قدیمی‌تر هم باید واچ‌فیس‌های جدیدی منتشر کند. در این زمینه سامسونگ وضعیت بهتری نسبت به اپل و دیگر رقبا دارد اما برای حفظ برتری خود باید بیشتر تلاش کند.

اگرچه واچ‌فیس‌های عرضه شده برای گجت‌های قدیمی را می‌توان در مدل‌های جدیدتر نصب کرد، اما طرح‌های مربوط به نمایشگر همیشه روشن آن‌ها به‌روز نشده‌اند. همچنین برخی از واچ‌فیس‌ها از قابلیت شخصی‌سازی پشتیبانی نمی‌کنند. در ضمن سامسونگ می‌تواند قابلیت تعامل لمسی را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. این یعنی واچ‌فیس‌های موردنظر هنگام لمس کاربر واکنش نشان بدهند و در این زمینه مثلا می‌توانیم به تصاویر پس‌زمینه‌ی پویا در گوشی‌های اندرویدی اشاره کنیم.

۲. ایجاد یک اکوسیستم برای ویجت‌های واچ‌فیس

در حال حاضر، با بهره‌گیری از ویجت‌ها می‌توان تعدادی از واچ‌فیس‌های ارائه شده از طرف سامسونگ را شخصی‌سازی کرد اما در این زمینه ناسازگاری‌های مختلفی وجود دارد. برخی نواحی مربوط به ویجت‌ها تنها از ویجت‌های مربوط به تندرستی پشتیبانی می‌کنند و در برخی دیگر از نواحی تنها می‌توان ویجت‌های مربوط به تاریخ و تقویم قرار داد.

سامسونگ می‌تواند یک اکوسیستم ایجاد کند تا کاربران بتوانند تمام ویجت‌ها را در بخش‌های موردنظر خود تعبیه کنند و حتی اپلیکیشن‌های ثالث هم ویجت‌های خود را ارائه دهند. همچنین سامسونگ باید به توسعه‌دهندگان واچ‌فیس‌ها اجازه دهد که چنین کاری را انجام دهند.

۳. بهبود کیبورد

کیبورد سیستم‌عامل تایزن نسبت به رقبا تجربه‌ی کاربری چندان ایدئالی ندارد. به‌عنوان مثال سامسونگ باید تغییر بین حالت‌های مختلف کیبورد را راحت‌تر کند. در ضمن نباید بهبود تبدیل صدا به متن و پشتیبانی از زبان‌های بیشتر برای این کار را از قلم بیندازیم زیرا با این کار، کاربران راحت‌تر می‌توانند به پیام‌ها پاسخ دهند.

۴. حل مشکلات بیکسبی

حالا که صحبت از تایپ صوتی شد، باید بگوییم که دستیار هوشمند ساعت‌های گلکسی واچ همچنان مشکلات زیادی دارد. در حال حاضر، این دستیار هوشمند نسبت به رقبایی مانند گوگل اسیستنت یا سیری هیچ حرفی برای گفتن ندارد. بیکسبی بسیار کند محسوب می‌شود، از لحاظ تشخیص صدا مشکلات زیادی دارد و برای پاسخ دادن به بسیاری از سؤالات ساده با مشکل مواجه می‌شود. همچنین سامسونگ باید در زمینه‌ی یکپارچگی بیکسبی با اپلیکیشن‌های ساعت‌های هوشمند خود بیشتر تلاش کند.

۵. تشویق توسعه‌دهندگان برای ایجاد اپلیکیشن‌های بیشتر

اگرچه می‌دانیم بسیاری از کاربران برای ساعت‌های هوشمند خود از اپلیکیشن‌های زیادی استفاده نمی‌کنند، اما در هر صورت سامسونگ باید با همکاری نزدیک با توسعه‌دهندگان مشهور بتواند شمار اپلیکیشن‌های ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ را افزایش دهد. اپلیکیشن‌های موجود در این محیط هم باید زبان طراحی بهتری و یکپارچه‌تری داشته باشند و به طور مکرر آپدیت شوند.

۶. بهبود دقت ردیابی تمرین‌های ورزشی

طبق بررسی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد برخی ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ تعداد قدم‌های بیشتری را ثبت می‌کنند و در طول تمرین هم دقت ثبت ضربان قلب کاهش می‌یابد. روی هم رفته از آنجایی که بسیاری از کاربران از ساعت‌های هوشمند برای ردیابی حرکات ورزشی خود استفاده می‌کنند، سامسونگ باید توجه بیشتری به این موضوع نشان بدهد.

۷. ارائه‌ی الکسا، گوگل اسیستنت و پشتیبانی از گوگل مپ

اگر سامسونگ نمی‌تواند در آینده‌ی نزدیک بیکسبی را بهبود ببخشد، باید الکسا و گوگل اسیستنت را برای ساعت‌های هوشمند خود ارائه کند. چنین کاری شاید یک درخواست عجیب به نظر برسد ولی باید خاطرنشان کنیم که تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ مبتنی بر تایزن چنین کاری را انجام داده‌اند.

در ضمن باید بگوییم که در حال حاضر هیچ برنامه‌ی ناوبری خوبی در ساعت‌های هوشمند گلکسی واچ دیده نمی‌شود. حتی اگر سامسونگ نمی‌تواند نسخه‌ی کامل گوگل مپ را برای ساعت‌های خود ارائه کند، می‌تواند از طریق گوگل مپ گوشی متصل به آن، اطلاعات موردنظر را بر روی نمایشگر ساعت هوشمند نشان دهد.

۸. وای‌فای دو بانده، اسپیکر بلندتر

با توجه به اینکه مدل‌های جدید گلکسی واچ می‌توانند اپلیکیشن‌ها و واچ‌فیس‌ها را مستقیما از طریق گلکسی استور دانلود کنند و قادر به دانلود آهنگ از اسپاتیفای هستند، پس احتمالا زمان آن رسیده که برای نسل‌های جدید از وای‌فای دو بانده استفاده شود تا کاربران این ساعت‌ها سرعت اینترنت بهتری داشته باشند.

همچنین امیدواریم سامسونگ اسپیکر بهتری در مدل‌های جدید این ساعت‌ها تعبیه کند تا کاربران در محیط‌های شلوغ بهتر بتوانند صدای طرف مقابل را حین تماس تلفنی بشنوند.

۹. شارژ بی‌سیم مبتنی بر استاندارد Qi

در نهایت باید به ویژگی مربوط به شارژ بی‌سیم اشاره کنیم. با وجود اینکه این ساعت‌ها از شارژ بی‌سیم Qi پشتیبانی می‌کنند، ولی با شارژرهای معمولی نمی‌توان آن را شارژ کرد و عملا کاربران باید از بین تعداد محدودی از شارژرهای بی‌سیم دست به انتخاب بزنند. سامسونگ برای مدل‌های بعدی این ساعت‌ها باید امکان شارژ با دیگر شارژرهای بی‌سیم مبتنی بر استاندارد Qi را امکان‌پذیر کند.

کاملا روشن است که نباید انتظار عملی شدن تمام این مشخصه‌ها را داشته باشیم اما ارائه‌ی برخی از آن‌ها اصلا کار سختی نیست و می‌توانند تا حدی تجربه‌ی استفاده از این ساعت‌های هوشمند را بهبود ببخشند.

