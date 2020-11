ماه گذشته سامسونگ نسخه‌ی بتای رابط کاربری One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را برای گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ منتشر کرد. اما امروز این فرایند در کشور کره به اتمام رسید که یعنی دارندگان گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا به زودی می‌توانند نسخه‌ی پایدار One UI 3.0 مبتنی بر اندروید ۱۱ را دریافت کنند.

گوشی‌های سری گلکسی نوت ۲۰ با اندروید ۱۰ راهی بازار شدند و سامسونگ نیز در مراسم رونمایی از آن‌ها اعلام کرد به مدت سه‌سال برای آن‌ها بروزرسانی اندروید منتشر می‌کند. در نتیجه دارندگان این گوشی‌ها می‌توانند اندروید ۱۳ را نیز روی محصول خود تجربه کنند.

اما حالا که حدودا سه ماه از عرضه‌ی رسمی این گوشی‌ها به بازار می‌گذرد، سامسونگ قصد دارد اولین آپدیت نرم‌افزاری مهم یعنی اندروید ۱۱ را برای آن‌ها منتشر کند. البته تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی این آپدیت مشخص نشد اما از آن جایی که فرایند انتشار نسخه‌ی بتای One UI 3.0 برای سری نوت ۲۰ در کشور کره متوقف شده، می‌توانیم انتظار داشته باشیم حداکثر تا ماه آینده، نسخه‌ی رسمی این سیستم عامل نیز منتشر شود.

مقایسه‌ی One UI 2.5 با One UI 3.0؛ بررسی تغییرات رابط کاربری جدید سامسونگ

البته باید به این نکته هم اشاره داشته باشیم که فرایند انتشار نسخه‌ی بتای این سیستم عامل فعلا برای کاربران کشور کره‌ی جنوبی به اتمام رسیده و این یعنی در مناطق دیگر شاید هنوز هم کاربران در حال دریافت آن باشند چون در خارج از کره، هنوز این فرایند رسما متوقف نشده.

با این حال خبر خوب برای کاربران این کشورها این است که آخرین آپدیت نسخه‌ی بتا به زمان عرضه‌ی نسخه‌ی پایدار بسیار نزدیک است. بنابراین شاید تاریخ دقیقی برای آپدیت اصلی اعلام نشده باشد اما به نظر می‌رسد نهایتا تا قبل از اتمام سال جاری میلادی، تمام دارندگان گلکسی نوت ۲۰ و نوت ۲۰ اولترا می‌توانند گوشی‌های خود را مزین به رابط One UI 3.0 ببینند.

لازم به ذکر است گوشی‌های میان‌رده‌ی سامسونگ نیز به احتمال بسیار زیاد اوایل یا اواسط سال میلادی آینده به اندروید ۱۱ بروزرسانی خواهند شد.

سامسونگ احتمالا ۹۰ محصول خود را به اندروید ۱۱ به‌روزرسانی می‌کند

