گزارش‌های منتشر شده توسط سایت Nikon Rumors نشان می‌دهند که شرکت نیکون قصد دارد از دو دوربین DSLR جدید و تعدادی لنز‌ دارای مانت F در سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. با توجه به این موضوع، می‌توان گفت که این شرکت ژاپنی هنوز قصد ندارد که استفاده از آینه در دوربین‌ها و تولید دوربین‌های DSLR را متوقف کند.

این اطلاعات جدید تأیید کرده‌اند که نیکون به احتمال بسیار زیاد از این لنز‌های جدید رونمایی خواهد کرد. در این گزارش در رابطه با رونمایی از لنز‌ها از لغت تأیید شده استفاده شده است، اما به نظر می‌رسد که احتمال رونمایی از دوربین‌های DSLR جدید در مقایسه با لنز‌ها کمتر است.

با این وجود به‌ نظر می‌رسد که نیکون هنوز توسعه‌ی دوربین‌های DSLR را متوقف نکرده است و به این زودی‌ها قصد ندارد که پشتیبانی از لنز‌های مانت F خود را متوقف کند. اما هم اکنون به نظر می‌رسد که بیشترین مطالعه‌ها و تحقیق‌ها در این شرکت در زمینه توسعه‌ی دوربین‌های بدون آینه در حال انجام است.

با توجه به این موضوع می‌توانیم بگوییم که نیکون به این زودی‌ها قصد ندارد که پشتیبانی از لنز‌های مانت F خود را متوقف کند. همچنین این شرکت با منتشر کردن گزارشی نشان داده است که دوربین‌های DSLR در مقایسه به دوربین‌های بدون آینه از فروش بیشتری برخوردارند.

علاوه‌بر منتشر شدن این اطلاعات در رابطه با دوربین‌های DSLR و لنز‌های آن‌ها، به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد تا پایان سال آینده از ۸ لنز جدید با مانت Z رونمایی کند. با رونمایی از این لنز‌های جدید تعداد لنز‌های مربوط به دوربین‌های بدون آینه این شرکت به ۲۴ عدد می‌رسد.

از جمله‌ی این ۸ لنز جدید می‌توان به دو لنز جدید ماکرو با فاصله‌ی کانونی ۶۰ میلی‌متر و ۱۰۵ میلی‌متر و لنز دگیری با فاصله‌ی کانونی ۱۰۰ تا ۴۰۰ میلی‌متر اشاره کرد. اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که این لنز آخری می‌تواند تصاویر بسیار شارپی را بگیرد و پیش‌بینی می‌شود که بتواند فروش بالایی را تجربه کند.

همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید نیکون قصد دارد تا دوربین تازه معرفی شده نیکون Z7 II را در اوسط ماه دسامبر (اواخر آذر ماه) به بازار عرضه کند. با وجود رونمایی از این دوربین‌های جدید بدون آینه، اما نیکون قصد دارد که به پشتیبانی از دوربین‌های بدون آینه کنونی خود هم ادامه دهد و با منتشر کردن به‌روزرسانی‌های نرم افزاری علاوه‌بر رفع باگ‌ها، قابلیت‌های این دوربین‌ها را هم بهبود بخشد.

به عنوان نمونه این شرکت به تازگی به‌روزرسانی را برای دوربین‌های بدون آینه نیکون Z6 و Z7 منتشر کرده‌ است که نشان دهنده‌ی پشتیبانی از این دوربین‌ها است. نیکون با منتشر کردن این به‌روزرسانی‌ها توانسته است که این دوربین‌ها را به دوربین‌های بسیار بهتری در زمینه‌ی عکاسی و فیلم‌برداری تبدیل کند.

منبع: PetaPixel

