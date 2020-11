اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد گوشی تاشوی بعدی خود را گلکسی Z Flip 3 نامیده و آن را با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و حواشی کمتر راهی بازار کند.

سامسونگ در حال حاضر دو گوشی تاشو از سری Z Flip (گوشی‌های تاشویی که به صورت عمودی خم می‌شوند) در سبد محصولات خود دارد؛ گلکسی Z Flip و Z Flip 5G. اخیرا هم شنیده بودیم که جانشین این دو محصول در سه‌ماه دوم سال ۲۰۲۱ راهی بازار می‌شود. البته تا قبل از انتشار خبر امروز، به نظر می‌رسید نام این محصول گلکسی Z Flip 2 باشد اما Ice Universe، یکی از معروف‌ترین افشاگران حوزه‌ی فناوری مدعی شده سامسونگ آن را Z Flip 3 نام‌گذاری خواهد کرد.

با این حال اینکه چه نامی برای آن در نظر گرفته می‌شود شاید برای کاربران حائز اهمیت نباشد. در واقع این قابلیت یک محصول است که کاربران خواهان دانستن آن هستند. خوشبختانه Ice Universe اطلاعاتی در این رابطه نیز منتشر کرده که با توجه به آن، ظاهرا گلکسی Z Flip 3 با نمایشگری ۱۲۰ هرتزی، حواشی کمتر و قیمت پایین‌تر راهی بازار می‌شود.

اینطور که به نظر می‌رسد، نمایشگر ۱۲۰ هرتزی که سامسونگ برای این محصول در نظر گرفته، همان نمایشگری است که گلکسی نوت ۲۰ اولترا و گلکسی Z Fold 2 به آن مجهز شده‌اند. همچنین نماینده‌ی تاشوی جدید غول کره‌ای قیمت کمتری هم به نسبت Z Flip کنونی خواهد داشت اما رقم دقیق آن اعلام نشده.

البته انتظار داشتیم این اتفاق دیر یا زود رخ دهد. امسال هنوز بسیاری از شرکت‌ها در مرحله‌ی آزمون و خطا برای ساخت گوشی‌های تاشو بودند و حتی خود سامسونگ نیز در تجربه‌ی اول خود شکست خورد. بنابراین طبیعی بود قیمتی که برای این دسته از محصولات در نظر گرفته می‌شود بسیار زیاد باشد. اما سال آینده که شرکت‌های زیادی پا به این عرصه می‌گذارند و رقابت شدید و شدید‌تر می‌شود، به احتمال بسیار زیاد قیمت این محصولات نیز کاهش می‌یابد.

در رابطه با گلکسی Z Flip 3 خبرهای متعددی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان تجهیز آن به بلندگوهای استریو و پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ (یا اگزینوس ۲۱۰۰) اشاره کرد. علاوه بر این، احتمالا در ماه مارس سال ۲۰۲۱، شاهد رونمایی از این محصول و عرضه‌ی آن به بازار خواهیم بود. یعنی برخلاف سری Z Flip کنونی که به همراه سری گلکسی S20 در رویداد آنپکد در فوریه‌ی سال ۲۰۲۰ رونمایی شد.

لازم به ذکر است سامسونگ ساخت نسخه‌ی لایت گلکسی Z Flip را نیز در سر دارد منتها فعلا خبری از قابلیت‌ها، قیمت و تفاوت آن با سری اصلی در اختیار نداریم و برای مشخص شدن این موضوع باید چند هفته یا چند ماهی منتظر بمانیم.

جزئیاتی جدیدی از گوشی تاشو گلکسی زد فلیپ ۲ سامسونگ لو رفت

منبع: GSMArena

The post گلکسی Z Flip 3 با نمایشگر ۱۲۰ هرتزی و حواشی باریک‌تر راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala