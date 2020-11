به نظر می‌رسد که اپل قصد دارد از مک بوک دیگری با تراشه‌ی اپل سیلیکون در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی کند. تحلیلگر با سابقه‌ی محصولات اپل یعنی مینگ چی کو مدعی شده است که رونمایی از این مک بوک‌های جدید قسمتی از برنامه‌ی دو ساله‌ی اپل برای جایگزینی پردازنده‌های اینتل با پردازنده‌های ساخت خودش است.

این تحلیلگر همچنین مدعی شده است که اپل قصد دارد در این مک بوک‌های جدید از طراحی جدیدی هم استفاده کند. با وجود اینکه این تحلیلگر نامی را از مدل‌های جدید مک بوک نبرده است، اما او در گذشته ادعا کرده بود که اپل در سال ۲۰۲۱ از نسخه‌های دارای طراحی جدید مک بوک پرو ۱۴ اینچ و مک بوک پرو ۱۶ اینچ رونمایی خواهد کرد.

علاوه‌بر این، شایعه‌هایی هم در رابطه با رونمایی از نسخه‌ی ۲۴ اینچی آی‌مک و مک پرو با طراحی کوچک‌تر مجهز به تراشه‌های اپل سیلیکون مطرح شده است. اپل در هفته‌های گذشته از اولین مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل سیلیکون به نام M1 رونمایی کرد. اولین مک‌هایی که اپل در آن‌ها از پردازنده‌ی اپل سیلیکون استفاده کرد مک مینی، مک بوک ایر و مک بوک پرو ۱۳ اینچ هستند.

با وجود اینکه اپل هم اکنون عرضه‌ی این مک بوک‌های جدید را آغاز کرده است، اما این شرکت هنوز هم مدل دارای ۴ پورت تاندربولت مک بوک پرو ۱۳ اینچ، مک بوک پرو ۱۶ اینچ، آی‌مک، آی‌مک پرو و مک پرو را با پردازنده‌ی ساخت اینتل عرضه می‌کند.

کو همچنین گفته است که تقاصا برای مدل جدید آیپد ایر بیشتر از انتظار بوده است. با توجه به گزارش‌هایی مبنی بر معرفی آیپد با نمایشگر Mini-LED و با فناوری ارتباطی ۵G در سال ۲۰۲۱، این تحلیلگر انتظار دارد که تقاضا برای خرید آیپد‌های بعدی اپل افزایش پیدا کند. کو همچنین مدعی شده است که اپل قصد دارد از نسل نهم آیپد ارزان قیمت خود در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ رونمایی کند.

به نظر می‌رسد که اطلاعات این تحلیلگر محدود به مک‌ها و آیپد‌ها نمی‌شود، او پیش‌بینی کرده است که اپل در سه ماه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ از نسل سوم ایرپادز رونمایی خواهد کرد. او پیش‌تر هم مدعی شده بود که با وجود اینکه اپل از زبان طراحی ایرپادز پرو در هنگام توسعه‌ی این ایرپادز استفاده کرده است، اما خبری از قابلیت حذف نویز در این ایرپادز نخواهد بود.

در نهایت این تحلیلگر پیش‌بینی‌های را هم در رابطه با اپل واچ در سال ۲۰۲۱ ارائه کرده است. او مدعی شده است که پارامتر‌هایی مانند قابلیت‌های نوین این ساعت هوشمند برای کنترل سلامت و طراحی ظاهری بهبود یافته بر روی تقاضا برای این ساعت هوشمند تأثیر مثبت خواهند گذاشت.

البته هنوز مشخص نیست منظور کو از بیان این ادعا صحبت در رابطه با اپل واچ سری ۶ و عرضه‌ی این ساعت با رنگ‌های جدید مانند آبی است یا که او به اپل واچ سری ۷ اشاره دارد که احتمالا اپل قصد دارد آن را با طراحی جدیدی عرضه کند.

