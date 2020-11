با توجه به آخرین گزارش مالی شیائومی از سه‌ماه سوم سال ۲۰۲۰، این شرکت توانست در فروش گوشی‌های هوشمند رکورد بسیار خوبی از خود به جای گذاشته و در بازه‌ی زمانی ۱ جولای تا ۳۰ سپتامبر (۱۱ تیر – ۹ مهر)، ۴۶.۶ میلیون دستگاه به فروش برساند.

شیائومی طی سال‌های اخیر در بازار گوشی‌های هوشمند رشد فوق‌العاده‌ای داشت و توانست با رونمایی از محصولاتی متنوع، قدرتمند، باکیفیت و در عین حال ارزان قیمت، توجه بسیاری از کاربران را در بازارهای مختلف خصوصا هند و چین به سوی خود معطوف کند. روند موفقیت‌آمیز این شرکت اما از سال‌ها پیش آغاز شد و در سال ۲۰۲۰ و حتی در زمان شیوع ویروس کرونا نیز ادامه داشته. تا جایی که در سه‌ماه سوم سال جاری، غول چینی توانست ۴۶.۶ میلیون گوشی به فروش برساند که این تعداد برای شرکت، ۷.۲ میلیارد دلار درآمد به همراه داشت.

میزان فروش گوشی‌های شیائومی در بازه‌ی زمانی مشابه در سال ۲۰۱۹، حدودا ۴۵.۳ درصد از دستاورد امسال کمتر بود. این یعنی این شرکت به نسبت سال گذشته پیشرفت بسیار خوبی داشته و این شانس را دارد در آینده‌ای نزدیک، به اصلی‌ترین رقیب سامسونگ، بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی در جهان تبدیل شود. در حال حاضر، گزارش فروش گوشی‌های هوشمند Canalys نشان می‌دهد شیائومی سومین برند برتر موبایل در جهان به حساب می‌آید و ۱۳.۵ درصد از سهم بازار را نیز در اختیار دارد.

اما درآمد کلی شیائومی در بازه‌ی زمانی یاد شده (شامل فروش گوشی، گجت‌های هوشمند نظیر ساعت، مچ‌بند، بلندگو و …) حدودا ۱۰.۹ میلیارد دلار اعلام شده که ۳۴.۵ درصد به نسبت درآمد شرکت در سال گذشته بیشتر است. بنابراین به نظر می‌رسد درآمد حاصل از فروش گجت‌های هوشمند غیر از گوشی، ۲.۷ میلیارد دلار بوده که به نسبت سال گذشته، ۱۶.۱ درصد رشد داشته. سود خالصی هم که شرکت از این میزان بدست آورده، ۶۲۱ میلیون دلار است.

در بازار خارج چین هم عملکرد شیائومی بسیار رضایت بخش بود و این شرکت توانست ۶.۰۳ میلیارد دلار درآمد داشته باشد که به نسبت میزان درآمد کسب شده در بازه‌ی زمانی مشابه در سال گذشته ۵۲.۱ درصد بیشتر است. اینطور که به نظر می‌رسد، شیائومی در مسیر بسیار خوبی قرار دارد. این شرکت تقریبا در تمامی زمینه‌ها به نسبت بازه‌ی زمانی مشابه در سال قبل رشد داشته و اگر به این روند خوب خود ادامه دهد، شاید حتی بتواند بزرگ‌ترین شرکت سازنده‌ی گوشی‌های هوشمند را نیز از پیش رو بردارد.

