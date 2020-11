اپل به‌تازگی عرضه‌های مک‌های مجهز به پردازنده‌ی اپل M1 را آغاز کرده است. به نظر می‌رسد برخی کاربرانی که مک‌های جدید شامل مک بوک ایر، مک بوک پرو ۱۳ اینچ و مک مینی را تهیه کرده‌اند با مشکلاتی در زمینه استفاده از بلوتوث رو‌به‌رو شده‌اند.

رخ دادن این اتفاق در مک مینی بیشتر از مک‌های دیگر نارضایتی کاربران را به همراه داشته است. مشکلاتی که این کاربران در رابطه با بلوتوث این دستگاه‌ها تجربه کرده‌اند شامل قطعی‌های مکرر در هنگام استفاده از لوازم جانبی و حتی خرابی کامل این فناوری ارتباطی است.

یکی از یوتوبر‌ها به نام Patrick Tomasso با منتشر کردن توییتی گفته است که با مشکلات گسترده‌ای در زمان استفاده از بلوتوث در مک مینی جدید دارای تراشه‌ی M1 مواجه شده است. او همچنین ویدیویی را در رابطه با این مشکل خود با بلوتوث این دستگاه منتشر کرده است.

او در بخش دیگری از توییت خود گفته است که «من تمام سعی خود را برای پی بردن به علت مشکل بلوتوث انجام داده‌ام اما تاکنون موفق نشده‌ام که به علت اصلی این مشکل پی ببرم. رخ دادن این مشکل و عدم فهمیدن علت آن من را دیوانه کرده است!» او ادامه می‌دهد «در ابتدا فکر می‌کردم که تعداد محدودی از کاربران هم با این مشکل مواجه شده‌ باشند اما اکنون می‌بینیم که بسیاری از کاربران با گزارش مشکل خود در فروم‌های مختلف و سایت Reddit از این موضوع ابراز ناراحتی کرده‌اند.»

نگاهی به سایت Reddit نشان می‌دهد که بسیاری از کاربران با مشکل بلوتوث در زمان استفاده از مک مینی جدید مواجه شده‌اند. این کاربران همچنین گفته‌اند که چه در زمان استفاده از لوازم جانبی اپل چه لوازم جانبی ساخته شده توسط شرکت‌های دیگر این مشکل را تجربه کرده‌اند.

این کاربران گفته‌اند که در اثر این مشکل نمی‌توانند از لوازم جانبی مانند کیبورد، موس و هدفون بدون مشکل استفاده کنند. حتی به نظر می‌رسد که این مشکل بلوتوث در زمان استفاده از ایرپادز اپل هم وجود دارد.

با توجه به این موضوع، هنوز نمی‌دانیم که این مشکل سخت افزاری است یا با باگی در سیستم عامل جدید macOS Big Sur رو‌به‌رو هستیم. این کاربران گفته‌اند که در زمان استفاده از لوازم جانبی که دارای دانگل بلوتوث هستند مشکلی را تجربه نکرده‌اند. یکی از کاربران مدعی شده که حتی بعد از تماس با بخش پشتیبانی اپل و تعویض مک مینی خود با نمونه‌ی جدید هم با این مشکل مواجه شده است.

البته این اولین‌باری نیست که شاهد رخ دادن مشکلات مربوط به بلوتوث در دستگاه‌های ساخت اپل هستیم. برای نمونه در سال ۲۰۱۴ بعد از عرضه‌ی سیستم عامل OS X Yosemite بسیاری از کاربران مدعی شده‌ بودند که نمی‌توانند به شکل مناسبی از دستگاه‌هایی مانند مجیک موس، مجیک ترکپد، کیبورد بدون سیم اپل و دیگر لوازم جانبی بلوتوث تولید شده توسط شرکت‌های دیگر استفاده کنند. این کاربران گفته بودند که این لوازم در زمان استفاده عملکرد کندی را دارند.

با وجود گزارش این مشکل توسط کاربران هنوز نمی‌دانیم که چه تعداد از مک بوک ایر، مک بوک پرو ۱۳ اینچ و مک مینی مجهز به پردازنده‌ی M1 با این مشکل مواجه هستند. در نهایت باید بگوییم که اپل هنوز وجود این مشکل را در مک‌های جدید تأیید نکرده است.

