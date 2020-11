گلکسی نوت ۲۱ احتمالا آخرین گوشی سری نوت سامسونگ خواهد بود

طبق جدیدترین خبرهای منتشر شده پیرامون سری گلکسی نوت سامسونگ، ظاهرا غول کره‌ای قصد دارد بازنشستگی این سری محبوب را بعد از معرفی گلکسی نوت ۲۱ اعلام کند.

اگر خبرهای اخیر مربوط به سامسونگ را دنبال کرده باشید، قطعا می‌دانید این شرکت قصد دارد پرچم‌دارهای سری نوت خود را بازنشسته کرده و گوشی‌های تاشو را جایگزین آن کند. اما بسیاری از خبرها و شایعات روی این موضوع اتفاق نظر داشتند که دیگر خبری از گلکسی نوت ۲۱ نخواهد بود. اما راس یانگ، بنیان‌گذار شرکت DSCC و از تحلیل‌گران حوزه فناوری، معتقد است پرچم‌داران محبوب سری نوت یک سال دیگر نیز با ما خواهند بود.

تا به این لحظه تمام خبرهای منتشر شده اینطور نشان می‌دهند که سال بعد خبری از گلکسی نوت ۲۱ نخواهد بود. شامل گزارشات متعددی که مدعی شده بودند سامسونگ سری S21 را با پشتیبانی از قلم S Pen (به عنوان لوازم جانبی) راهی بازار می‌کند. از آن جایی که تنها تفاوت گوشی‌های سری S و نوت همان قلم S Pen است، بنابراین طبیعی بود تصور کنیم گلکسی نوت ۲۰ آخرین پرچم‌دار سامسونگ از سری نوت خواهد بود.

از طرفی سامسونگ معمولا سری S را اوایل هر سال و سری نوت را نیمه‌ی دوم همان سال رونمایی می‌کرد. تا بدین ترتیب دو پرچم‌دار مشکلی برای فروش هم ایجاد نکنند. زمانی هم که این شرکت به ساخت گوشی‌های تاشو مشغول شد، قرار بود یکی از پرچم‌داران خود را بازنشسته کند تا کاربر با انبوهی از گزینه‌های گیج‌کننده روبرو نباشد. از طرفی چون گوشی‌های تاشو قرار شد در نیمه‌ی دوم سال رونمایی شوند، اینطور انتظار می‌رفت که قطعا سری نوت، حذف‌شده‌های سامسونگ هستند.

آیا پرچم‌داران سری اس و نوت سامسونگ به گوشی‌‌های میان‌رده تبدیل می‌شوند؟

اما گوشی‌های تاشو هنوز هم در اول مسیر قرار دارند و سامسونگ هنوز هم در برخی زمینه‌ها که مهم‌ترین آن مقاومت کم نمایشگر تاشونده است مشکل دارد و نتوانسته به فناوری قابل اتکایی دست پیدا کند. بنابراین به نظر می‌رسد اصلا فکر خوبی نیست که شرکت در سال ۲۰۲۱ و درست در اول مسیر گوشی‌های تاشو، یکی از بهترین سری از پرچم‌داران خود را از دست بدهد. چون در این صورت اگر سامسونگ نتواند بنا به هر دلیلی در فروش سری گوشی‌های تاشو که قیمت بالایی هم دارند موفق عمل کند، تنها پرچم‌داران سری S هستند که کاربران می‌توانند به عنوان یک گوشی عادی خریداری کنند و در این صورت سامسونگ ممکن است در رقابت با شرکت‌های دیگر متمحل شکست شود.

البته شنیدیم این شرکت قصد دارد نسخه‌ی لایت گلکسی Z Flip را تولید کند اما باز هم این گوشی‌ها تنوع بسیار پایینی داشته و نمی‌توانند نیاز کاربران را آنطور که باید برطرف کنند. به همین خاطر حذف نوت در سال ۲۰۲۱ اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد. راس‌یانگ، موسس شرکت DSCC و از تحلیل‌گران حوزه‌ی فناوری نیز در جدیدترین پست خود در توییتر در پاسخ به این پرسش که آیا یک سال دیگر هم شاهد گوشی‌های سری نوت خواهیم بود، نوشت: «این چیزی است که ما هم شنیده‌ایم».

بنابراین به نظر می‌رسد گلکسی نوت ۲۱ راهی بازار خواهد شد و این اتفاق هم در نیمه‌ی دوم سال آینده رخ می‌دهد. رونمایی از آن نیز احتمالا به همراه گلکسی زد فولد ۳ خواهد بود. دلیل اینکه فکر می‌کنیم رونمایی از این گوشی‌ها در یک زمان رخ می‌دهد این است که شاید سامسونگ در آن مراسم، با تاکید بر برتری‌های گوشی‌های تاشو به نسبت پرچم‌داران معمولی، بتواند به نوعی یک تبلیغ مثبت در جهت جلب توجه کاربران به سمت گوشی‌های تاشو انجام دهد.

در خبرهای اخیر شنیدیم که سامسونگ پشتیبانی از قلم را به گلکسی Z Fold 3 هم خواهد آورد. بنابراین به نظر می‌رسد دیگر قابلیتی نباشد که گلکسی نوت را بین گوشی‌های سامسونگ منحصر بفرد جلوه دهد و اگر کاربر این موضوع را در یک مقایسه‌ی واقعی ببیند، قطعا گوشی تاشو بیشتر توجهش را جلب خواهد کرد.

با این حال باید این خبر را مانند تمام خبرهای دیگر در حد یک شایعه‌ی بسیار محتمل در نظر بگیریم چون ممکن است برنامه‌ی سامسونگ بنا به هر دلیلی دستخوش تغییراتی شود. هرچند عرضه‌ی سری گلکسی نوت ۲۱ با توجه به جایگاه گوشی‌های تاشو در بازار و نگرش کاربران نسبت به آن‌ها، بسیار منطقی به نظر می‌رسد.

گلکسی زد فولد ۳ احتمالا با دوربین سلفی زیر نمایشگر راهی بازار می‌شود

