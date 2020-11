شیائومی از ردمی نوت ۹ پرو ۵G و ردمی نوت ۹ ۵G رونمایی کرد

گوشی‌های سری ردمی نوت از جمله پرطرفدارترین گوشی‌های شیائومی محسوب می‌شوند که علی‌رغم داشتن قیمت پایین، ویژگی‌های جذابی را به ارمغان می‌آورند. ساعاتی قبل این شرکت از گوشی‌های ردمی نوت ۹ پرو ۵G و ردمی نوت ۹ ۵G رسما رونمایی کرد.

البته باید خاطرنشان کنیم این گوشی‌ها علی‌رغم تشابه اسمی با گوشی‌های ردمی نوت ۹ و نوت ۹ پرو که ماه‌ها قبل معرفی شده‌اند، تفاوت‌های زیادی با آن‌ها دارند که به‌عنوان مثال می‌توانیم به پشتیبانی از اینترنت ۵G اشاره کنیم. در ادامه به مشخصات این دو گوشی می‌پردازیم.

ردمی نوت ۹ پرو ۵G

گوشی ردمی نوت ۹ پرو ۵G با تراشه اسنپ‌دراگون ۷۵۰G، شش تا هشت گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش راهی بازار می‌شود. شیائومی اعلام کرده که برای این گوشی از یک نوع سیستم خنک‌کننده‌ی مایع استفاده کرده و به همین خاطر عملکرد آن تحت فشار زیاد هم با افت محسوسی مواجه نمی‌شود.

این گوشی از نمایشگر ۶٫۶۷ اینچی LCD با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز بهره می‌برد و یک باتری ۴۸۲۰ میلی‌آمپر ساعتی هم وظیفه‌ی تامین انرژی آن را بر عهده دارد. به لطف پشتیبانی از شارژ ۳۳ واتی، در عرض ۵۸ دقیقه شارژ باتری این گوشی از ۰ به ۱۰۰ درصد می‌رسد.

مهم‌ترین ویژگی ردمی نوت ۹ پرو ۵G دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی آن است که برای این دوربین سنسور تازه‌نفس Isocell HM2 ساخت سامسونگ استفاده شده است. این سنسور نسبت به دیگر سنسورهای ۱۰۸ مگاپیکسلی از پیکسل‌های کوچک‌تری بهره می‌برد ولی به لطف ترکیب ۹ تایی پیکسل‌ها، می‌تواند عکس‌های جذابی را ثبت کند. این یعنی اندازه‌ی پیکسل‌ها از ۰.۷ به ۲.۱ میکرون می‌رسد و عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی را به کاربران ارائه می‌دهد.

البته کاربران می‌توانند عکس‌های ۱۰۸ مگاپیکسلی را هم ثبت کنند. در کنار این دوربین اصلی، شاهد تعبیه‌ی دوربین اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و دو دوربین ماکرو و تشخیص عمق مبتنی بر سنسورهای ۲ مگاپیکسلی هستیم. از دیگر ویژگی‌های ردمی نوت ۹ پرو ۵G می‌توانیم به وجود جک هدفون، اسپیکرهای استریو و حسکر اثر انگشت تعبیه شده در لبه‌ی کناری بدنه اشاره کنیم.

ردمی نوت ۹ ۵G

شیائومی همچنین از مدل ارزان‌تر این خانواده به نام ردمی نوت ۹ ۵G رونمایی کرده است. این گوشی با تراشه Dimensity 800U، شش تا هشت گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ تا ۲۵۶ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش به دست کاربران می‌رسد. ردمی نوت ۹ ۵G همچنین قادر به پشتیبانی از ۲ سیم‌کارت ۵G است که می‌تواند به صورت خودکار شبکه‌ی ۵G بهتر را انتخاب کند. این در حالی است که مدل پرو از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کند.

شیائومی برای این گوشی از نمایشگر ۶٫۵۳ اینچی LCD با رزولوشن FHD+ استفاده کرده است. همچنین نباید باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با قابلیت شارژ ۱۸ واتی را از قلم بیندازیم. در پنل پشتی این گوشی دوربین سه‌گانه دیده می‌شود که از دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، اولترا واید ۸ مگاپیکسلی و ماکرو ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده است.

ردمی‌ نوت ۹‌ ۴G

در کنار این دو گوشی، ردمی نوت ۹ ۴G هم معرفی شد که البته این گوشی با ردمی نوت ۹ که ماه‌ها قبل معرفی شد، ارتباطی ندارد و در اصل همان پوکو M3 محسوب می‌شود که حالا فقط از طراحی جدیدی بهره می‌برد.

به همین خاطر دیگر در پنل پشتی شاهد مستطیل مشکی بزرگی نیستیم و دوربین‌های در یک ماژول کوچک در سمت چپ بخش فوقانی این پنل قرار گرفته‌اند. به غیر از این موضوع، از نظر مشخصات بین ردمی نوت ۹ جدید و پوکو M3 هیچ تفاوتی وجود ندارد.

به همین خاطر همچنان شاهد بهره‌گیری از تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۲، نمایشگر ۶٫۵۳ اینچی، ۶ تا ۸ گیگابایت حافظه رم، ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی قابل افزایش و باتری غول‌پیکر ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم. از دیگر ویژگی‌های این گوشی نباید دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی، ماکرو ۲ مگاپیکسلی و سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی را از قلم بیندازیم.

قیمت گوشی‌های سری ردمی نوت ۹ ۵G‌

پیش‌فروش گوشی‌های سری ردمی نوت‌ ۹ ۵G‌ از امروز در چین آغاز می‌شود و از تاریخ ۱ دسامبر (۱۱ آذر) به دست خریداران می‌رسند. کاربران برای خرید مدل ۶/۱۲۸ گیگابایتی ردمی نوت ۹ پرو ۵G‌ باید مبلغ ۲۴۳ دلار بپردازند و مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب ۲۷۴ و ۳۰۴ دلار قیمت دارند.

قیمت مدل پایه ردمی نوت ۹ ۵G هم ۱۹۸ دلار است که کاربران با پرداخت این مبلغ می‌توانند از ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی استفاده کنند. مدل‌های ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب با قیمت ۲۲۸ و ۲۵۸ دلار راهی بازار می‌شوند.

در ضمن کاربران چینی از همین امروز می‌توانند ردمی نوت ۹ ۴G را خریداری کنند که قیمت مدل پایه (۴/۱۲۸ گیگابایتی) این گوشی ۱۵۲ دلار است. مدل‌های ۶/۱۲۸، ۸/۱۲۸ و ۸/۲۵۶ گیگابایتی هم به ترتیب با قیمت ۱۶۷ دلار، ۱۹۸ دلار و ۲۲۸ دلار به دست کاربران چینی می‌رسند.

شیائومی اعلام کرده که آن‌ها هنوز برنامه‌ای برای عرضه‌ی این گوشی‌ها در بازار جهانی ندارند ولی با توجه به جذابیت زیاد مدل‌های ۵G این خانواده و همچنین قیمت مناسب آن‌ها، امیدواریم هرچه زودتر راهی بازارهای جهانی شوند.

منبع: Android Authority

The post شیائومی از ردمی نوت ۹ پرو ۵G و ردمی نوت ۹ ۵G رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala