در سال ۲۰۲۰ محصولات متعددی با قابلیت‌های منحصر بفرد راهی بازار شدند. اما اگر با دقت به همه‌ی این گوشی‌ها نگاه کنیم می‌بینیم تمرکز اصلی شرکت‌ها روی باتری و سرعت شارژر منعطف شده بود. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که امروزه برای کاربران اهمیت بسیار زیادی دارند. چون مسلما نمی‌خواهیم در چنین دوره‌ای، محصولی در اختیار داشته باشیم که نه در نگه‌داری شارژ و نه در سرعت شارژ عملکرد خوبی نداشته باشد. در همین راستا تصمیم گرفتیم در این مطلب نگاهی داشته باشیم به بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ که از لحاظ طول عمر باتری ایده‌آل‌ترین گزینه برای خرید به حساب می‌آیند.

طی سال‌های گذشته، شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند محصولات خود را از قدرت سخت‌افزاری گرفته تا کیفیت دوربین و نمایشگر، با بهبودی‌های فراوانی راهی بازار کردند. اما در بین همه‌ی این موارد، هنوز یک بخش باقی مانده که به نسبت قبل شاید روی کاغذ پیشرفت داشته اما در عمل اصلا مطابق انتظار کاربران ظاهر نشده و آن هم باتری است.

می‌بینیم شرکت‌ها برای پرچم‌دارهای خود از باتری‌هایی با ظرفیت بیش از ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت هم استفاده می‌کنند و خب چون پردازنده‌های کم مصرفی در آن‌ها قرار می‌گیرد، آن را کافی تلقی می‌کنند. اما نباید فراموش کنیم از محصولی با قدرت یک پرچم‌دار استفاده‌های بسیار زیادی هم می‌شود و اینجاست که نیاز به یک باتری قدرتمند حس می‌شود.

البته تعبیه‌ی یک باتری پرظرفیت درون گوش‌ها هم هزینه‌ی زیادی در پی خواهد داشت هم کار دشواری است. بنابراین شرکت‌ها تصمیم گرفتند باتری‌های پرظرفیت را با شارژرهای معمولی درون گوشی‌های میان‌رده قرار دهند و از طرفی سرعت شارژر پرچم‌دارها را به شکل چشم‌گیری افزایش دادند تا کاربر بتواند گوشی را با سرعت بیشتری شارژ کند. بدین ترتیب ضعف گوشی در نگه‌داری شارژ هم کمتر به چشم می‌آید.

با این حال در اختیار داشتن یک گوشی با باتری بادوام، بیشتر حائز اهمیت است. به همین خاطر است که قصد داریم بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ از لحاظ طول عمر باتری را به شما عزیزان معرفی کنیم. این مطلب به دو بخش تقسیم می‌شود. در بخش اول پرچم‌دارها و در بخش دوم گوشی‌های اقتصادی قرار می‌گیرند تا کاربران با بودجه‌ی مختلف هم بتوانند از آن استفاده کنند.

بخش اول؛ بهترین گوشی‌های پرچم‌دار ۲۰۲۰ از لحاظ طول عمر باتری

شیائومی می ۱۰ پرو – باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سامسونگ گلکسی S20 اولترا – باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

وان‌پلاس ۸ – باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

گلکسی S20 و S20 پلاس – باتری ۴۰۰۰ و ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

آیفون ۱۲ پرو مکس – باتری ۳۶۸۷ میلی آمپر ساعتی

رتبه‌ی پنجم؛ آیفون ۱۲ پرو مکس

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۴ ساعت و ۶ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۸ ساعت و ۳۷ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۳ ساعت و ۲۰ دقیقه

اگرچه آیفون ۱۲ پرو مکس از لحاظ ظرفیت باتری اندکی از آیفون ۱۱ پرو مکس ضعیف‌تر است، اما به لطف پردازنده‌ی ۵ نانومتری و کم مصرف A14 توانست تست باتری را با عملکردی مشابه یا بهتر از پرچم‌دار سال گذشته‌ی اپل به اتمام برساند. با این حال آیفون ۱۲ پرو مکس تنها در انجام بازی‌های سنگین است که اصلا عملکرد خوبی از خود به جای نمی‌گذارد و بهتر است بگوییم ناامید کننده ظاهر می‌شود. بنابراین اگر برای انجام بازی به دنبال یک پرچم‌دار خوب و با دوام از لحاظ طول عمر باتری هستید، شاید این محصول انتخاب منطقی برایتان نباشد.

در غیر این صورت، در وب‌گردی، گشت و گذار در شبکه‌های اجتماعی و حتی استریم ویدیو، عملکرد پرچم‌دار جدید اپل در نگه‌داری شارژ فوق‌العاده است. لازم به ذکر است نمی‌توان عملکرد بی‌نقص سیستم‌عامل iOS 14 را در این عملکرد خوب بی‌تاثیر بدانیم. البته در انجام بازی‌ها هم باید به این نکته اشاره کنیم که شرکت‌های سازنده باید بازی‌های خود را متناسب با چیپ جدید اپل بهینه کنند. با این حال اصلا مشخص نیست آیا اپل می‌تواند این مشکل جدی را با یک بروزرسانی نرم‌افزاری حل کند یا کاربر باید برای همیشه با آن سر کند. در هر دو صورت، کاربرانی که به انجام بازی‌های سنگین علاقه ندارند همچنان می‌توانند روی این پرچم‌دار حساب کنند.

رتبه‌ی چهارم؛ گلکسی S20 و S20 پلاس – مدل اگزینوس

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۲ ساعت و ۱۲ دقیقه – ۱۲ ساعت و ۴۰ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۱۰ ساعت و ۲۰ دقیقه – ۹ ساعت و ۵۳ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۷ ساعت و ۴۳ دقیقه – ۸ ساعت و ۲۶ دقیقه

سری گلکسی S20 در بدترین زمان ممکن رونمایی و روانه‌ی بازار شدند (درست در زمان شیوع ویروس کرونا) و به همین خاطر سامسونگ اصلا نتوانست با این گوشی‌ها به آنچه که در سر داشت دست پیدا کند. البته قیمت بالای این محصولات را هم می‌توان دلیلی برا عدم موفقیت آن‌ها دانست. اما با این حال از لحاظ طول عمر باتری، S20 و S20 پلاس دو پرچم‌دار بسیار خوبی هستند که در انجام بازی‌ها و به خصوص استریم ویدیو، یکی از بهترین‌ها به حساب می‌آیند.

البته یک نکته‌ی بسیار مهمی که وجود دارد این است که امتیازهای ثبت شده برای این دو گوشی در شرایطی به ثبت رسیده که رفرش‌ریت نمایشگر روی ۶۰ هرتز تنظیم شده بود. در حالی که هر دو محصول از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز نیز بهره می‌برند. اکنون شاید این دو گوشی در جمع بهترین‌ها قرار داشته باشند اما اگر بخواهیم با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز، همین تست را تکرار کنیم، هر دوی آن‌ها به رتبه‌های پایین سقوط می‌کنند.

رتبه‌ی سوم؛ وان‌پلاس ۸

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۲ ساعت و ۱۵ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۹ ساعت و ۳۷ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۱۰ ساعت و ۱۶ دقیقه

یکی از مقرون به صرفه‌ترین پرچم‌دارهای حال حاضر، وان‌پلاس ۸ است که در کنار عملکرد فوق‌العاده خوب سخت‌افزار خود، در تست باتری نیز کاملا سربلند خارج شد و می‌تواند به یک انتخاب ایده‌آل برای کاربرانی تبدیل شود که قصد دارند با پرداخت مبلغی کمتر از ۱۰۰۰ دلار، صاحب یک پرچم‌دار همه‌ فن حریف شوند.

وان‌پلاس ۸ با بهره‌مندی از پردازنده‌ی قدرتمند اسنپدراگون ۸۶۵ و باتری ۴۳۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، به نسبت سایر پرچم‌دارهای اندرویدی قیمت مناسب‌تری دارد و شرکت چینی هم به خوبی توانسته بین تمام فاکتورهای آن، تعادل بی‌نظیری ایجاد کند. حتی در عملکرد باتری این گوشی نیز ثبات خوبی وجود دارد؛ طوری که می‌توان آن را به تمام کاربران پیشنهاد کرد. چه آن‌هایی که قصد انجام بازی‌های سنگین را دارند، چه آن‌هایی که به انجام کارهای روزمره و استریم ویدیو می‌پردازند.

رتبه‌ی دوم؛ گلکسی S20 اولترا – مدل اگزینوس

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۲ ساعت و ۲۳ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۱۰ ساعت و ۳۰ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۹ ساعت و ۱۲ دقیقه

گلکسی S20 اولترا در بین گوشی‌های پرچم‌دار سال ۲۰۲۰، یکی از پرظرفیت‌ترین باتری‌ها را با حجم ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت در اختیار دارد و به همین خاطر بدیهی است بتواند در تمامی بخش‌های تست باتری عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد. خصوصا در استریم ویدیو که معمولا گوشی‌های سامسونگ در این بخش فوق‌العاده ظاهر می‌شوند.

البته در این گوشی‌ هم رفرش‌ریت روی ۶۰ هرتز تنظیم شده و با توجه به نمایشگر بزرگی که دارد، قطعا تنظیم رفرش‌ریت روی ۱۲۰ هرتز به شدت دوام باتری را کاهش می‌دهد و دیگر شاهد چنین عملکرد خیره‌کننده‌ای از سوی پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ سامسونگ نخواهیم بود.

رتبه‌ی نخست؛ شیائومی می ۱۰ پرو

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۴ ساعت و ۱۲ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۱۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۱۰ ساعت

بهترین پرچم‌دار سال ۲۰۲۰ از لحاظ نگه‌داری طول عمر باتری، نماینده‌ای است از شیائومی که اگرچه باتری بکار رفته در آن بیشترین ظرفیت را در بین پرچم‌داران کنونی ندارد (۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعت)، اما عملکرد آن در بخش‌های مختلف تست باتری فوق‌العاده بود. شیائومی طی سال‌های اخیر محصولات بسیار با کیفیتی را روانه‌ی بازار کرده و اگرچه هنوز کاربران آمریکایی نمی‌توانند هیچ یک از این گوشی‌ها را در کشور خود خریداری کنند، اما کاربران دیگر نقاط جهان به آن‌ها دسترسی داشته و می‌توانند از قابلیت‌های خوبی که ارائه می‌دهند بهره‌مند شوند.

از دلایلی که باعث شده می ۱۰ پرو را در چنین جایگاهی ببینیم، باتری ۴۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، پردازنده‌ی بهینه‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ و البته عملکرد شدیدا بهینه‌ی رابط کاربری MIUI است. شاید موارد دیگری هم در دستیابی می ۱۰ پرو به چنین آمار و ارقامی موثر باشند اما این سه مورد از اصلی‌ترین دلایلی هستند که باعث بهبود عملکرد یک گوشی در زمینه‌ی نگه‌داری شارژ می‌شوند.

بخش دوم؛ بهترین گوشی‌های اقتصادی ۲۰۲۰ از لحاظ طول عمر باتری

موتورولا وان فیوژن پلاس – باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

سامسونگ گلکسی A21s – باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی

موتورولا موتو جی ۸ پاور – ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت

رتبه‌ی سوم؛ موتورولا وان فیوژن پلاس

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۴ ساعت و ۵۱ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۱۰ ساعت و ۴۷ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۱۲ ساعت و ۳۹ دقیقه

در بین گوشی‌های میان‌رده، موتورولا یکی از بهترین‌ها در زمینه‌ی تولید محصولات با طول عمر بالای باتری به حساب می‌آید. از بهترین گوشی‌های شرکت در این زمینه نیز می‌توان به موتورولا وان فیوژن پلاس اشاره کرد. محصولی که بیش از یک نصف روز در انجام مداوم کارهای روزانه نظیر وب‌گردی شما را همراهی می‌کند. از لحاظ قدرت سخت‌افزاری نیز به لطف پردازنده‌ی اسنپدراگون ۷۳۰ و ۶ گیگابایت رم، عملکرد روان و خوبی را شاهد خواهید بود. از قابلیت‌های بسیار خوبی که موتورولا در این گوشی قرار داده می‌توان به لرزشگیر فوق‌العاده‌ی آن حین ضبط ویدیو اشاره کرد.

رتبه‌ی دوم؛ گلکسی A21s

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۵ ساعت و ۳۵ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۱۱ ساعت و ۹ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۷ ساعت و ۴۸ دقیقه

در رده‌ی دوم اما گلکسی A21s قرار می‌گیرد. گوشی اقتصادی جدید سامسونگ که در ماه مه سال ۲۰۲۰ راهی بازار شد و با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی خود، توانسته در تست باتری عملکرد بسیار خوبی در تمامی بخش‌ها از خود به نمایش بگذارد. شاید در انجام بازی نتوانید به نسبت دو گوشی اقتصادی دیگر در این لیست روی A21s حساب کنید اما در وب‌گردی، انجام کارهای روزمره و استریم ویدیو، این محصول قطعا ناامیدتان نخواهد کرد.

رتبه‌ی نخست؛ موتورولا موتو جی ۸ پاور

دوام باتری در وب‌گردی = ۱۵ ساعت و ۵۴ دقیقه

دوام باتری در استریم ویدیو = ۸ ساعت و ۵۵ دقیقه

دوام باتری در انجام بازی = ۱۱ ساعت و ۳۴ دقیقه

در رده‌ی نخست اما باز هم محصولی از موتورولا را در اختیار داریم که در انجام کارهای روزمره و بازی‌های سه‌بعدی فوق‌العاده عمل می‌کند. موتورولا برای این گوشی یک باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی در نظر گرفته که در کنار پردازنده‌ی بسیار کم مصرف اسنپدراگون ۶۶۰، برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال محصولی ارزان قیمت با دوام بالای باتری و در عین حال قدرت مطلوب هستند، ترکیب ایده‌آلی را تشکیل می‌دهد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته، اگر از این گوشی به صورت عادی استفاده کنید، شاید بتوانید تا مدت سه روز و در صورت استفاده‌ی سنگین، تا دو روز هم با یک بار شارژ از آن استفاده کنید. ثبت چنین آماری آن هم در سال ۲۰۲۰ برای محصولی که کمتر از ۲۰۰ دلار قیمت دارد بسیار عالی است.

مسلما در این تست گوشی‌های دیگری نظیر گلکسی M51 و گلکسی M31 با باتری‌های ۷۰۰۰ و ۶۰۰۰ میلی‌آمپر ساعت هم می‌توانند قرار داشته باشند. اما متاسفانه وب‌سایت PhoneArena هنوز نتیجه‌ی تست باتری این گوشی‌ها را منتشر نکرده. اما با توجه به عملکردی که از میان‌رده‌های سامسونگ سراغ داریم، می‌توانیم این دو گوشی را در کنار گلکسی M31s، به عنو.ان یکی از بهترین میان‌رده‌ها با طول عمر بالای باتری به شما عزیزان پیشنهاد کنیم.

