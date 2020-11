به تازگی اپل از فاکسکان خواسته است تا مقداری از ظرفیت تولید آیپد و مک بوک را از کشور چین به کشور ویتنام منتقل کند. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ تولید این محصول‌ها در شهر Bac Giang در ویتنام توسط فاکسکان آغاز خواهد شد.

این اطلاعات جدید که توسط رویترز منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که به دلیل اختلاف تجاری میان آمریکا و چین، اپل قصد دارد که از زنجیره‌ی تأمین کنندگان متنوعی در تولید محصولاتش استفاده کند. البته رویترز در این گزارش اشاره‌ای را به مدل مک‌ها و آیپد‌های که به احتمال زیاد در آینده در ویتنام مونتاژ می‌شوند، نداشته است. همچنین هنوز به صورت دقیق نمی‌دانیم که اپل قصد دارد چه حجمی از تولید این محصولات را در ویتنام انجام دهد.

البته این اولین‌باری نیست که اپل تولید محصولی را در کشور ویتنام انجام می‌دهد. به عنوان نمونه امسال و تا قبل از مطرح شدن این گزارش‌ها، اپل تولید ایرپادز پرو را در ویتنام آغاز کرده بود. همچنین همان‌گونه که در خبر‌ها خوانده‌اید اپل هم اکنون برخی مدل‌های آیفون را هم در کشور هند تولید می‌کند. البته باید بگوییم که تولید این آیفون‌ها در هند از زمان‌های گذشته و پیش از بالا گرفتن جنگ تجاری میان آمریکا و چین در جریان است و اپل به خاطر قوانین واردات کشور هند این کار را انجام می‌دهد.

گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که از اوایل این هفته فاکسکان قصد دارد با سرمایه گذاری ۲۷۰ میلیون دلار در ویتنام ظرفیت تولید خود را در آنجا افزایش دهد. گزارش‌هایی وجود دارند که ادعا می‌کنند شرکت تایوانی فاکسکان قصد دارد بیشتر از %۳۰ ظرفیت خط تولید خود را به خارج از کشور چین منتقل کند.

