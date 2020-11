طبق گزارش خبرگزاری رویترز، بنیانگذار هواوی روز گذشته برای کارکنان آنر سخنرانی کرده است. «رن ژنگفی» (Ren Zhengfei) در جریان این سخنرانی گفته که به دلیل فشارهای دولت آمریکا آن‌ها مجبور به فروش آنر شده‌اند. مدتی قبل هم هواوی در بیانیه‌ی مربوط به این فروش اعلام کرده بود که به دلیل فشارهای شدید آمریکا آن‌ها این تصمیم را اتخاذ کرده‌اند.

به گفته‌ی آقای ژنگفی، تحریم‌های آمریکا علیه هواوی روزبه‌روز بیشتر می‌شوند و نشان می‌دهند که برخی سیاست‌مداران آمریکایی دنبال اصلاح رفتار این شرکت نیستند بلکه می‌خواهند آن را نابود کنند. او گفته با وجود اینکه هواوی می‌تواند با این مشکلات مقابله کند، اما این شرکت نمی‌خواسته معیشت کارکنان آنر را به خطر بیندازد.

در گزارش خبرگزاری رویترز آمده که شرکت‌های رقیب به لطف این تحریم‌ها، آمار تولید گوشی‌های خود را افزایش داده‌اند تا سهم بازار گوشی‌های هواوی‌ را از آن خود کنند. بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، در سال ۲۰۲۱ سهم بازار جهانی گوشی‌های هواوی فقط به ۴ درصد می‌رسد و برندهایی مانند شیائومی و اوپو می‌توانند جای خالی این گوشی‌ها را پر کنند. با توجه به فروش آنر، گفته می‌شود آمار فروش گوشی‌های ساخت هواوی بیش از پیش کاهش پیدا می‌کند.

بنیان‌گذار هواوی‌ همچنین کارکنان آنر را تشویق کرده که بعد از این جدایی به رقیب قدری برای هواوی‌ تبدیل شوند. روی هم رفته با وجود فشارهای فزاینده‌ی آمریکا، آینده‌ی گوشی‌های هواوی‌ در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. هنوز مشخص نیست دولت جو بایدن چه سیاست‌هایی در قبال هواوی‌ اتخاذ خواهد کرد ولی برخی کارشناسان بر این باور هستند که حداقل در آینده‌ی نزدیک تغییرات زیادی عملی نخواهد شد.

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

