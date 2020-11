HMD Global بارها تاریخ رونمایی و عرضه‌ی نوکیا ۹.۳ PureView را به تعویق انداخت. در نهایت اعلام شد این گوشی اواخر سال ۲۰۲۰ رونمایی می‌شود اما ظاهرا این تاریخ نیز درست نیست و باید در سال بعد منتظر نماینده‌ی قدرتمند این شرکت باشیم.

اگر به خاطر داشته باشید، تاریخ عرضه‌ی نوکیا ۹.۳ PureView چندین بار با تاخیر همراه شد. اینطور که به نظر می‌رسد، HMD عملکرد بسیار ضعیفی در این بخش دارد. برای بازگشت محبوبیت برندی مثل نوکیا، یک پرچم‌دار قدرتمند و شایسته واقعا ضروری است و تاخیر چندباره در عرضه‌ی آن کاربران را تا حدودی دلسرد می‌کند. چرا که شرکت‌های رقیب بدون توقف در حال تولید پرچم‌دارهای جدید هستند اما وقتی به نوکیا می‌رسیم می‌بینیم همان یک پرچم‌دار هم به موقع رونمایی نمی‌شود.

با این حال به گفته‌ی یکی از افراد مطلع از موضوع، ظاهرا این اتفاق در نیمه‌ی اول سال ۲۰۲۱ رخ خواهد داد و بالاخره شاهد رونمایی از این محصول که احتمالا نوکیا ۱۰ PureView نام‌گذاری می‌شود، خواهیم بود. متاسفانه تاریخ دقیقی برای معرفی یا عرضه‌ی این گوشی اعلام نشده اما طبق جدیدترین گزارشات، ظاهرا پرچم‌دار نوکیا در بهترین حالت در ماه ژانویه (۱۱ دی – ۱۱ بهمن) و در بدترین حالت هم در ماه ژوئن (۱۲ خرداد – ۱۰ تیر) رونمایی و راهی بازار می‌شود.

قرار بود پرچم‌دار نوکیا (نوکیا ۹.۳ PureView یا نوکیا ۱۰ PureView) با پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ راهی بازار شود. اما اگر در سال ۲۰۲۱ شاهد رونمایی از آن باشیم، استفاده از اسنپدراگون ۸۶۵ در آن اصلا منطقی نیست. مگر اینکه نوکیا تصمیم داشته باشد این گوشی را به عنوان یک محصول مقرون به صرفه راهی بازار کند که خب برای این کار هم پردازنده‌های جدید و بهتری تولید خواهند شد. هرچند نسخه‌ی اولیه‌ی این پرچم‌دار نیز با پردازنده‌ای قدیمی راهی بازار شد و بسیاری از کاربران را ناامید کرد.

نوکیا ۹.۳ PureView، نوکیا ۷.۳ ۵G و نوکیا ۶.۳ به‌زودی رونمایی می‌شوند

در رابطه با پرچم‌دار مورد انتظار نوکیا خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به نمایشگر تمام صفحه‌ با پشتیبانی از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز و دوربین سلفی زیر نمایشگر اشاره کرد. البته در رابطه با مورد آخر هنوز کاملا مطمئن نیستیم منتها اگر حقیقت داشته باشد، شاید دلیل این تاخیرهای متعدد به نوعی توجیه شود. چون تاکنون هیچ یک از محصولات اصلی شرکت‌های سازنده‌ی گوشی هوشمند به دوربین سلفی زیر نمایشگر مجهز نشدند.

همچنین گفته می‌شود در بخش دوربین، باز هم شاهد استفاده از ۵ دوربین خواهیم بود منتها کیفیت آن‌ها مطابق انتظار بسیار بیشتر از نسخه‌ی اولیه خواهد بود. اینکه اندازه‌ی سنسور این دوربین‌ها چگونه است مشخص نیست اما گفته می‌شود دوربین اصلی آن توانایی فیلم‌برداری در وضوح ۸K را نیز دارد.

از آن جایی که تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی این محصول ذکر نشده، نمی‌دانیم در نهایت چه پردازنده‌ای در آن استفاده خواهد شد و به همین خاطر قیمت آن هم اصلا قابل پیش‌بینی نیست. اگر نوکیا در این محصول از پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸۶۵ استفاده کند، احتمالا از لحاظ قیمت در محدوده‌ی گوشی‌های آیفون ۱۲، پیکسل ۵، گلکسی S20 فن ادیشن و محصولاتی از این دست قرار می‌گیرد. اگر HMD پرچم‌دار خود را به اسنپدراگون ۸۷۵ مجهز کند، قطعا باید قیمت بالایی را برای آن در نظر داشته باشیم؛ مثلا در محدوده‌ی گلکسی نوت ۲۰ اولترا.

با این حال فعلا باید تمام این خبرهای پیرامون پرچم‌دار نوکیا را به عنوان یک شایعه در نظر بگیریم و منتظر بمانیم تا یک خبر رسمی در رابطه با جزئیات مربوط به آن منتشر شود.

گوشی نوکیا ۱۰ با اسنپ‌دراگون ۸۷۵ راهی بازار می‌شود

