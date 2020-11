کوالکام قصد دارد در ماه دسامبر سال جاری (ماه آینده) از پردازنده‌های جدید خود با نام اسنپدراگون ۸۷۵ (پردازنده‌ی پرچم‌دار) و اسنپدراگون ۷۷۵G (پردازنده‌ی میان‌رده) رونمایی کند. تا به این لحظه در رابطه با این دو پردازنده خبرهای متعددی منتشر شده اما امروز به لطف یک افشاگر معروف چینی، از امتیاز اسنپدراگون ۸۷۵ و ۷۷۵G در بنچمارک AnTuTu نیز مطلع شدیم.

کوالکام قصد دارد پردازنده‌ی پرچم‌دار نسل بعد خود را با لیتوگرافی ۵ نانومتری تولید کند. همانطور که احتمالا می‌دانید، نامی هم که برای آن در نظر گرفته شده اسنپدراگون ۸۷۵ است. پردازنده‌ای که گفته می‌شود برای اولین بار قرار است به سلطه‌ی نماینده‌های سری A اپل بر بازار پردازنده‌های موبایل خاتمه دهد. در حال حاضر اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس در بنچمارک AnTuTu با امتیاز ۶۰۰.۰۰۰ در صدر قرار دارد. اما ظاهرا اسنپدراگون ۸۷۵ توانسته در همین بنچمارک امتیاز فوق‌العاده‌ی ۷۴۰.۰۰۰ را کسب کند. در واقع این یعنی عملکرد نماینده‌ی جدید کوالکام حدودا ۲۵ درصد از نسل قبل بهتر است.

با این حال بنچمارک AnTuTu همیشه یک امتیاز کلی به گوشی‌ها می‌دهد و به همین خاطر بسیار مشتاقیم ببینیم قدرت خالص نماینده‌ی جدید کوالکام در بخش تک و چند هسته‌ای چگونه خواهد بود. چون این شرکت برای اسنپدراگون ۸۷۵ از معماری و هسته‌ی جدیدی استفاده کرده. هسته‌ی بزرگ این پردازنده اکنون Cortex-X1 نام داشته و در فرکانس ۲.۸۴ گیگاهرتز فعالیت می‌کند. در کنار این یک هسته، سه هسته‌ از نوع Cortex-A78 قرار گرفته شده که از فرکانس ۲.۴۲ گیگاهرتز بهره می‌برند. در نهایت مثل همیشه شاهد حضور چهار هسته‌ی کم مصرف از نوع Cortex-A55 هستیم که در فرکانس ۱.۸ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند. این هسته‌های قدرتمند با معماری و چینش جدید، در کنار پردازنده‌ی گرافیکی آدرنو ۶۶۰ قرار است در پرچم‌دارهای اندرویدی سال ۲۰۲۱ حضور پیدا کرده و رقابت بسیار تنگاتنگی را با نماینده‌های اپل رقم بزنند.

مقایسه‌ی پردازنده‌ی A14 و A13 با اسنپدراگون ۸۶۵ و ۸۶۵ پلاس

در رابطه با اسنپدراگون ۷۷۵G هم باید بگوییم که متاسفانه از معماری ساخت آن بی‌خبریم. اما می‌دانیم کوالکام آن را به عنوان جانشین اسنپدراگون ۷۶۵G در نظر دارد. پردازنده‌ی میان‌رده‌ای که اکنون قلب تپنده‌ی میان‌رده‌های ۵G بازار را تشکیل می‌دهد. اما بنچمارک AnTuTu از پیشرفت چشمگیر ۷۷۵G به نسبت این پردازنده خبر می‌دهد.

نماینده‌ی جدید کوالکام توانسته در این تست، امتیاز خوب ۵۳۰.۰۰۰ را کسب کند. در حالی که ۷۶۵G در بیشترین حالت توانسته به امتیاز ۳۲۰.۰۰۰ برسد. این یعنی تفاوت بین میان‌رده‌های امسال و سال بعد کوالکام حدودا ۶۵ درصد است. بنابراین می‌توان اینطور تصور کرد که میان‌رده‌های اندرویدی سال بعد، حتی از پرچم‌دارهای امسال نیز به صرفه‌تر و شاید در برخی موارد قدرتمندتر باشند.

به خاطر داشته باشید این تست‌ها روی نسخه‌های آزمایشی صورت گرفته‌اند در حالی که پردازنده‌های اسنپدراگون ۸۶۵ پلاس و ۷۶۵G درون یک گوشی بررسی شده‌اند. بنابراین در تست نهایی، این اختلاف امتیازات احتمالا تا حدودی بیشتر هم خواهد شد. با توجه به امتیاز اولیه‌ی اسنپدراگون ۸۷۵ و ۷۷۵G در بنچمارک AnTuTu به نظر می‌رسد سال آینده، سال شگفت‌انگیزی برای علاقه‌مندان به گوشی‌های هوشمند خواهد بود.

پردازنده‌ی ۶ نانومتری مدیاتک MT6893 عملکردی مشابه اسنپدراگون ۸۶۵ خواهد داشت

منبع: GSMArena

