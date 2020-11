با توجه به لیست منتشر شده از سوی شرکت NCC (سازمانی جهت نظارت بر گجت‌های وارد شده به آمریکا) ظاهرا HTC قصد دارد به‌زودی از هدفون بی‌سیم جدید خود با باتری ۴۸۰ میلی‌آمپر ساعتی رونمایی کند.

HTC در حال حاضر به اندازه‌ی شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه‌ی فناوری، گوشی یا گجت هوشمند تولید نمی‌کند. با این حال شرکت تایوانی هنوز تسلیم نشده و همچنان کم و بیش شاهد رونمایی از یک سری محصول از آن هستیم. جدیدترین گجتی هم که قرار است با نام این شرکت روانه‌ی بازار شود، هدفون بی‌سیمی است که از باتری ۴۸۰ میلی‌آمپر ساعتی به عنوان منبع تغذیه‌ی خود استفاده می‌کند.

هدفون بی‌سیم جدید این شرکت با توجه به لیست NCC، احتمالا HTC TWS1 نام خواهد داشت. باتری بکار رفته در کیس آن ۴۰۰ میلی‌آمپر است و در هر گوشی نیز یک باتری ۴۰ میلی‌آمپری تعبیه شده. بنابراین در مجموع ظرفیت باتری این هدفون بی‌سیم ۴۸۰ میلی‌آمپر ساعت خواهد بود.

با توجه به بدنه‌ی هدفون، می‌توان گفت HTC در پشت هر گوشی، کنترل‌های لمسی تعبیه کرده که کاربر می‌تواند به کمک آن یک سری فرامین به خصوص را جهت تعویض موسیقی یا پاسخ به تماس دریافتی و مواردی از این دست به گوشی ارسال کند. یک حفره‌ی کوچک هم روی گوشی‌ها قرار گرفته که نمی‌دانیم برای تعبیه‌ی چراغ LED است یا میکروفون خارجی.

طبق آنچه که در تصاویر می‌بینیم، HTC ظاهرا قصد دارد TWS1 را در دو رنگ مشکی و سفید راهی بازار کند. اگرچه نمی‌دانیم آیا قابلیت شارژ بی‌سیم در این محصول پشتیبانی می‌شود یا خیر اما روی جعبه‌ی آن یک پورت USB-C تعبیه شده که به نظر می‌رسد کاربر می‌تواند از طریق آن هدفون را در مدت زمان ۱ تا ۱ ساعت و نیم به صورت کامل شارژ کند.

در رابطه با تاریخ رونمایی و عرضه‌ی این هدفون بی‌سیم هنوز هیچ اطلاعی نداریم و باید تا انتشار خبری رسمی در این رابطه منتظر بمانیم. نظر شما در رابطه با این هدفون چیست؟ آیا فکر می‌کنید TWS1 واقعا یک هدفون قدرتمند و باکیفیت است یا صرفا تلاشی است از سوی HTC تا همچنان نام این شرکت سر زبان‌ها باشد؟

منبع: GSMArena

