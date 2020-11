اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ قصد دارد در کنار گوشی‌های سری گلکسی S21، از یک هدفون بی‌سیم جدید با نام گلکسی بادز Beyond رونمایی کند.

از آن جایی که گفته می‌شود سامسونگ قرار است در ماه ژانویه‌ی سال آینده‌ی میلادی از گوشی‌های سری S21 خود رونمایی کند، بسیاری از کاربران و علاقه‌مندان به محصولات این شرکت تقریبا فراموش کرده‌اند که محصولات جذاب دیگری هم به همراه این گوشی‌ها رونمایی خواهد شد. طبق شنیده‌ها، به نظر می‌رسد غول کره‌ای قصد دارد همزمان با معرفی از پرچم‌دارهای خود، از یک گجت دیگر نیز رونمایی کند.

اما این محصول جدید، گوشی تاشو یا محصولی اینچنینی نیست. به گزارش وب‌سایت SamMobile که منبع خبری موثقی نیز به حساب می‌آید. سامسونگ در کنار گوشی‌های سری S21 از یک هدفون بی‌سیم نیز رونمایی خواهد کرد. این هدفون، چهارمین تلاش سامسونگ در این زمینه به حساب می‌آید. (سه سری قبل با نام‌های گلکسی بادز، گلکسی بادز پلاس و بادز لایو راهی بازار شدند.)

در رابطه با اینکه سامسونگ قرار است این هدفون را چه بنامد فعلا خبر موثقی در اختیار نداریم. هرچند برخی‌ معتقدند گلکسی بادز ۳ یا ۴ نامی است که سامسونگ برای آن در نظر گرفته که خب بعید به نظر می‌رسد درست باشد. چرا که سامسونگ هیچ یک از هدفون‌های خود را با اعداد نام‌گذاری نکرد. اما نام تجاری که این شرکت برای محصولی در دسته‌ی هدفون و ایربادز بی‌سیم به ثبت رساند، گلکسی بادز Beyond بود. بنابراین فعلا باید به همین نام استناد کنیم تا اینکه خبری موثق در رابطه با تغییر نام این محصول منتشر شود.

با این حال فعلا نامی که برای هدفون جدید در نظر گرفته می‌شود آنقدرها اهمیت ندارد. مهم‌ترین نکته در رابطه با آن، امکانات و قابلیت‌ها، طراحی، تاریخ عرضه و همچنین قیمت آن است. در رابطه با مشخصات فنی گلکسی بادز جدید اطلاعات زیادی در اختیار نداریم جز اینکه گفته می‌شود از لحاظ کیفیت صدا پیشرفت خوبی به نسبت قبل خواهد داشت و از فناوری حذف نویز اکتیو (ANC) نیز پشتیبانی می‌کند.

اولین هدفون سامسونگ که با قابلیت حذف نویز راهی بازار شد، یعنی گلکسی بادز لایو، عجیب‌ترین شکل ظاهری را بین تمام هدفون‌های دیگر داشت. این هدفون لوبیایی شکل از ابعاد بسیار کوچکی برخوردار بود و اگرچه سری سیلیکونی بزرگی نداشت، اما به خوبی در انحنای داخل گوش می‌نشست. با این حال به نظر می‌رسد در محصول جدید سامسونگ، قسمتی از هدفون که درون گوش می‌نشیند، مثل تمامی هدفون‌های دیگر که از قابلیت حذف نویز بهره می‌برند طراحی می‌شود.

به عبارتی ساده‌تر، طراحی گلکسی Beyond شباهت زیادی به سری اول هدفون‌های بی‌سیم سامسونگ یعنی گلکسی بازد و بادز پلاس خواهد داشت. با این تفاوت که مانند گلکسی بادز لایو، از بهترین قابلیت یک هدفون بی‌سیم یعنی حذف نویز نیز بهره می‌برد تا بدین ترتیب کیفیت صدا بیشتر از آنچه که در نسل‌های اولیه شاهد بودیم باشد. از قابلیت‌های خوب دیگری که احتمالا در این هدفون شاهد خواهیم بود، طول عمر بالای باتری آن است که گفته می‌شود مشابه گلکسی بادز لایو خواهد بود.

در رابطه با قیمت این محصول هنوز خبری منتشر نشده ولی اگر بخواهیم بر اساس حدس و گمان پیش برویم، باید بگوییم به احتمال فراوان، گلکسی بادز Beyond یا هر آنچه که سامسونگ قصد دارد هدفون بی‌سیم بعدی خود را بنامد، کمتر از ۱۷۰ دلار نخواهد بود. طبق جدیدترین خبرها، این هدفون باید در کنار گوشی‌های گلکسی S21 و در ماه ژانویه (دی ماه ۹۹) رونمایی و راهی بازار شود.

