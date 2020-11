اپل احتمالا قابلیت فورس تاچ را به تاچ بار مک بوک پرو اضافه خواهد کرد

به‌تازگی اطلاعاتی از پتنت ثبت شده توسط اپل بدست آمده‌اند که نشان می‌دهند اپل می‌تواند قابلیت «فورس تاچ» (Force Touch) را به قسمت «تاچ بار» (Touch Bar) مک بوک پرو اضافه کند. اگر این اطلاعات منتشر شده توسط این پتنت به حقیقت تبدیل شوند در آینده شاهد رونمایی از مک بوک پرو‌‌هایی با این قابلیت در قسمت تاچ بار خواهیم بود.

اپل اولین‌بار از قابلیت فورس تاچ در اپل واچ استفاده کرد. استفاده از این قابلیت در این ساعت هوشمند باعث شده بود که نمایشگر این ساعت به میزان فشار ناشی از لمس نمایشگر هم حساس باشد. وجود فورس تاچ در اپل واچ باعث می‌شد که کاربران بتوانند از آن در هنگام انجام دادن برخی کار‌ها استفاده کنند.

در سال ۲۰۱۵، اپل از تکنولوژی بازخورد هپتیکی در آیفون ۶S استفاده و برای این قابلیت جدید در آیفون از نام ۳D Touch استفاده کرد. وجود این قابلیت در آیفون ۶S باعث می‌شد که کاربران بتوانند تنها با فشار دادن نمایشگر این آیفون در هنگام استفاده، به برخی منو‌های دیگر و قابلیت‌های اضافه دسترسی داشته باشند.

در همان سال اپل از این قابلیت تحت عنوان فورس تاچ در ترک پد مک بوک پرو استفاده کرد. با وجود بهره‌مندی آیفون‌ها و اپل واچ‌ها از این قابلیت، این شرکت تصمیم گرفت که پشتیبانی از این قابلیت را هم در آیفون و هم در اپل واچ متوقف کند.

بعد از منتشر شدن سیستم عامل watchOS 7 و رونمایی از آیفون XR و مدل‌های بعدی آیفون، اپل به طور کامل پشتیبانی از این قابلیت را متوقف کرد. هم اکنون اپل در آیفون‌های جدید به جای قابلیت ۳D Touch از «هپتیک تاچ» (Haptic Touch) استفاده می‌کند که در واقع همان لمس طولانی مدت نمایشگر برای باز شدن برخی منو‌ها یا انجام دادن برخی کار‌هاست.

با این وجود، منتشر شدن اطلاعاتی در رابطه با پتنت ثبت شده توسط اپل نشان می‌دهند که شاید قابلیت فورس تاچ بتواند راه خود را در مک‌های آینده‌ی این شرکت ادامه دهد. با توجه به این موضوع، شاید اپل در مک‌ بوک پرو‌های بعدی از تاچ باری با قابلیت تشخیص میزان فشار در زمان لمس استفاده کند.

با وجود اینکه این پتنت در سال ۲۰۱۹ ثبت شده است و دارای جزئیات زیادی هم نیست، اما تصاویر استفاده شده در آن نشان می‌دهند که اپل چگونه از قابلیت فورس تاچ در قسمت تاچ بار مک بوک پرو استفاده خواهد کرد. در واقع اپل در این پتنت نشان می‌دهد که مدار‌های الکترونیکی قابلیت فورس تاچ در اطراف تاچ بار قرار گرفته‌اند.

اپل اولین‌بار در اکتبر سال ۲۰۱۶ (مهر ماه ۱۳۹۵) در مک بوک پرو از تاچ بار استفاده کرد. علاوه‌بر تاچ بار، این مک بوک‌‌ پرو‌ها دارای سنسور تشخیص اثر انگشت اپل به نام Touch ID در دکمه‌ی پاور دستگاه بودند. در واقع این تاچ بار در مک بوک پرو جایگزین دکمه‌های فانکشن شده است و کاربران با استفاده از آن می‌توانند برخی از کارهای جانبی را در هنگام استفاده از اپ‌های مختلف انجام دهند.

آیا شما علاقه‌مند به اضافه شدن قابلیت فوس تاچ به تاچ بار هستید؟ یا که فکر می‌کنید اپل در نهایت تاچ بار را با دکمه‌های فانکشن جایگزین خواهد کرد؟

