تصاویر جدیدی از مایکروسافت سرفیس پرو ۸ و سرفیس لپ تاپ ۴ منتشر شد

به‌تازگی تصاویری از تبلت مایکروسافت سرفیس پرو ۸ و نسل بعدی سرفیس لپ تاپ ۴ در اینترنت منتشر شده است. این تصاویر توسط یکی از کاربران در شبکه‌ی اجتماعی توییتر منتشر شده‌اند.

این کاربر علاوه‌بر منتشر کردن این تصاویر، اطلاعاتی را هم در رابطه با سرفیس پرو ۸ منتشر کرده و مدعی شده که ممکن است این تبلت با بهره‌مندی از فناوری ارتباطی LTE عرضه شود. با توجه به این تصاویر جدید می‌توان گفت که این دستگاه‌ها نسبت به نسل‌ قبلی خود دارای تغییرات زیادی در طراحی ظاهری خود نیستند. در نهایت انتظار داریم که مایکروسافت از هر دوی این دستگاه‌ها در اوایل سال آینده‌ی میلادی رونمایی کند.

اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهند که به احتمال زیاد سرفیس پرو ۸ و سرفیس لپ تاپ ۴ در اواسط ماه ژانویه (اواخر دی ماه) رونمایی خواهند شد. این اطلاعات همچنین نشان می‌دهند که در این دستگاه‌ها از پردازنده‌ی نسل یازدهمی اینتل و گرافیک Xe اینتل استفاده شده است.





البته شایعه‌های هم وجود دارند که ادعا می‌کنند مایکروسافت قصد دارد نسخه‌ای از سرفیس لپ تاپ ۴ را با پردازنده‌های ساخت AMD عرضه کند که به احتمال زیاد یک تراشه‌ی سفارشی شده توسط مایکروسافت بر اساس پردازنده‌های AMD رایزن سری ۴۰۰۰ خواهد بود.

در گذشته هم شرکت مایکروسافت یک پردازنده خاص از پردازنده‌ی AMD رایزن را برای استفاده در نسخه‌ی ۱۵ اینچی سرفیس لپ تاپ ۳ سفارشی سازی کرده بود. با وجود اینکه مایکروسافت و AMD وعده داده‌ بودند که این پردازنده سفارشی دارای توان پردازشی و گرافیکی بهینه سازی شده است، اما بررسی نشان دادند که این پردازنده در انجام برخی کار‌های ساده مانند پخش ویدیو‌های با رزولوشن ۴K با مشکل مواجه می‌شود.

به طور معمول شرکت مایکروسافت از مدل‌های جدید سرفیس پرو و سرفیس لپ تاپ در ماه اکتبر (مهر ماه) رونمایی می‌کند. در سال گذشته هم شاهد رونمایی از نسخه‌های به‌روز شده سرفیس لپ تاپ ۳ با تغییرات فراوان و سرفیس پرو ۷ بودیم. امسال تاکنون مایکروسافت از لپ تاپ سرفیس Go در کنار نسخه‌ی به‌روز شده‌ی سرفیس پرو X رونمایی کرده است.

