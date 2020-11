ساعت هوشمند ZTE واچ لایو با طول عمر باتری ۲۱ روز معرفی شد

ZTE روز گذشته از جدیدترین ساعت هوشمند خود با نام ZTE واچ لایو رونمایی کرد. محصولی که از استاندارد ضد آب IP68 بهره می‌برد و می‌تواند در استفاده‌ی معمولی تا ۲۱ روز نیز کاربران را همراهی کند.

ZTE واچ لایو یک ساعت هوشمند زیبا با نمایشگر ۱.۳ اینچی از نوع TFT LCD است که از وضوح تصویر ۲۴۰ × ۲۴۰ پیکسل بر هر اینچ بهره می‌برد. ابعاد این محصول ۱۰.۸ × ۳۴.۶ × ۴۰.۶ میلی‌متر بوده و وزن آن نیز به ۳۵ گرم می‌رسد که برای یک ساعت هوشمند خوب به نظر می‌رسد.

ZTE واچ لایو از ۱۲ حالت ورزشی مختلف پشتیبانی می‌کند و بنابراین می‌تواند برای آن دسته از کاربرانی که به دنبال ساعتی ارزان قیمت و نیمه حرفه‌ای و یا حتی حرفه‌ای هستند بسیار مناسب باشد. از قابلیت‌های خوب دیگر این گجت می‌توان به دریافت لحظه‌ای اعلانات، کنترل موسیقی، تنظیم یادآور و ریموت دوربین اشاره کرد. همچنین در آن اپلیکیشن My Phone نیز نصب شده. بنابراین اگر زمانی نمی‌توانید گوشی خود را پیدا کنید، با انجام مراحلی در این اپلیکیشن، گوشی زنگ می‌خورد و می‌توانید آن را بیابید.

ساعت هوشمند ZTE واچ لایو می‌تواند ۲۴ ساعته ضربان قلب کاربران را کنترل کرده و همچنین سطح اکسیژن خون آن‌ها را نیز بسنجد. حتی امکان پایش لحظه‌ای وضعیت خواب و میزان استرس نیز در این ساعت وجود دارد. شاید به این موضوع فکر کنید که بهره‌مندی از این قابلیت‌ها قطعا مصرف انرژی بالایی را در پی خواهد داشت اما ZTE مدعی شده این گجت بسته به نوع استفاده، از ۱۴ تا ۲۱ روز شارژ‌دهی خواهد داشت که برای محصولی با این سطح از عملکرد فوق‌العاده است. همچنین کاربر می‌تواند واچ لایو را با استفاده از یک پد مغناطیسی شارژ کند.

ساعت هوشمند ZTE واچ لایو با قیمت تنها ۲۲۹ یوآن (۳۵ دلار) در کشور چین به فروش می‌رسد اما در این رابطه که کاربران خارج از چین هم می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند یا خیر خبری منتشر نشده. هرچند بی‌صبرانه منتظر ورود این محصول با این قیمت به بازارهای جهانی هستیم.

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala