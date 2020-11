طبق جدیدترین اخبار منتشر شده پیرامون شرکت هواوی، ظاهرا غول چینی قصد دارد پرچم‌داران سال ۲۰۲۱ خود را با لنز دوربین مایع راهی بازار کند.

به گزارش یک منبع چینی، هواوی در تلاش است برای پرچم‌دارهای سال آینده‌ی خود، از لنز دوربین مایع استفاده کند. اینطور هم که به نظر می‌رسد، شرکت چینی از مدت‌ها قبل در حال توسعه‌ی چنین لنزهایی بوده و اکنون در مراحل پایانی آن قرار دارد و بدین ترتیب قطعا گوشی‌های پرچم‌دار این شرکت در سال بعد به چنین لنزی مجهز خواهند شد.

هواوی در حال حاضر بهترین گوشی‌های هوشمند را از لحاظ کیفیت عکاسی و فیلم‌برداری در اختیار دارد. تقریبا از همه لحاظ می‌توان دوربین‌ گوشی‌های این شرکت را بهترین در نوع خود دانست. اما ظاهرا هواوی به این میزان راضی نشده و در راستای بهبود هرچه بیشتر لرزشگیر و زمان فوکوس، قصد استفاده از لنزهای مایع را دارد. اینطور که گفته می‌شود، زمان فوکوس روی سوژه با کمک این لنز، چند میلی‌ثانیه کاهش پیدا می‌کند تا مشابه مدت زمانی شود که چشم یک انسان برای فوکوس روی سوژه نیاز دارد.

گفته می‌شود هواوی در ابتدا این لنز را روی دوربین تله‌فوتوی گوشی‌های خود تست می‌کند. بدین ترتیب به جای حرکت لنز، شکل مایع لنز از طریق ولتاژ متغیر، تغییر پیدا می‌کند تا بدین صورت نور با بیشترین سرعت ممکن و در لحظه متمرکز شود. همچنین یکی از مزیت‌های این لنز، مقاومت بیشتر آن به نسبت موتورهای فوکوس قدیمی در برابر شوک است.

به گفته‌ی این منبع چینی، این لنز قرار است در سنسور IMX782 ساخت شرکت سونی استفاده شود. سنسوری که البته سونی هنوز از آن رونمایی نکرده. با این حال به نظر می‌رسد هواوی در سال آینده نیز محصولاتی را راهی بازار خواهد کرد که در بخش عکاسی و فیلم‌برداری بی‌رقیب هستند. هرچند باید منتظر ماند و دید آیا در عمل هم شاهد تمام مزیت‌های گفته شده در رابطه با این لنز خواهیم بود یا خیر.

ظاهرا سری پرچم‌دارهای هواوی P50، اولین گوشی‌های شرکت چینی خواهند بود که به چنین لنزی در دوربین تله‌فوتوی خود مجهز می‌شوند.

هواوی شایعه‌ی قطع همکاری با لایکا را تکذیب کرد

