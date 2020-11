در حالی که انتظار داشتیم هدفون بی‌سیم جدید سامسونگ، گلکسی بادز Beyond نام داشته باشد، اما به نظر می‌رسد غول کره‌ای نام گلکسی بادز پرو را برای آن در نظر گرفته است.

همانطور که در مطالب قبلی هم به آن پرداختیم، سامسونگ قصد دارد در سال ۲۰۲۱، به همراه گوشی‌های سری گلکسی S21 از یک هدفون جدید نیز رونمایی کند. از آن جایی که چند ماه پیش غول کره‌ای نام تجاری گلکسی بادز Beyond را برای محصولی در دسته‌ی هدفون و ایربادز بی‌سیم به ثبت رسانده بود، تصورمان بر این بود که نام هدفون بی‌سیم جدید شرکت نیز گلکسی بادز Beyond خواهد بود.

اما حالا و با توجه به لیست گواهی جدیدی که از این محصول منتشر شده، می‌بینیم که در کنار شماره مدل SM-R190، نام گلکسی بادز پرو دیده می‌شود. بدین ترتیب چهارمین نسل از هدفون‌های بی‌سیم سامسونگ، بعد از گلکسی بادز، بادز پلاس و بادز لایو، گلکسی بادز پرو نام‌گذاری خواهد شد.

علاوه بر گواهی این شرکت اندونزیایی، گلکسی بادز پرو پیش‌تر موفق به دریافت گواهی‌های NRRA و ۳C هم شده بود که با توجه به آن دیدیم نماینده‌ی مورد انتظار غول کره‌ای به باتری ۴۷۲ میلی‌آمپر ساعتی مجهز خواهد شد. در خبرهای اخیری هم که در رابطه با این هدفون منتشر شده بود شنیدیم که سامسونگ قابلیت حذف نویز را هم برای آن در نظر گرفته بنابراین باید انتظار یک هدفون کاملا قدرتمند را داشته باشیم.

دریافت این گواهی‌ها بدین معناست که به تاریخ رونمایی از گلکسی بادز پرو و در نتیجه پرچم‌دارهای سری گلکسی S21 بسیار نزدیک شده‌ایم. اخیرا شنیده بودیم این اتفاق اواسط ماه ژانویه‌ی سال ۲۰۲۱ (دی ماه ۱۳۹۹) رخ خواهد داد و به نظر می‌رسد باید به همین تاریخ به عنوان زمان رونمایی رسمی از محصولات جدید سامسونگ اعتماد کنیم.

اینطور که به نظر می‌رسد، Beyond تنها یک نام رمز بود. اما این احتمال هم وجود دارد که غول کره‌ای در حال ساخت دو هدفون باشد. البته این ادعا را فعلا باید در حد یک شایعه در نظر گرفت تا اینکه در روزهای آتی خبرهای بیشتری پیرامون آن منتشر شود.

