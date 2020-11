HMD در ماه مارس امسال از گوشی اقتصادی نوکیا ۵.۳ رونمایی کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، جانشین آن یعنی نوکیا ۵.۴ قرار است زودتر از انتظار راهی بازار شود.

نوکیا در بازار گوشی‌های هوشمند، محصولات متنوعی برای ارائه به کاربران دارد. اگرچه شاهد پرچم‌دار قابلی از این شرکت نیستیم اما میان‌رده‌های آن از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. در همین راستا نوکیا فعلا تمرکز خود را روی گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی مطوف کرده.

یکی از این گوشی‌ها نوکیا ۵.۴ نام دارد که البته هنوز معرفی نشده اما به گزارش وب‌سایت Nokiapoweruser، از تعدادی ویژگی آن باخبر شدیم. طبق شنیده‌ها، این محصول قرار است با نمایشگری ۶.۴ اینچی از نوع حفره‌ای راهی بازار شود. بدین ترتیب اولین تفاوت آن با نوکیا ۵.۳، چگونگی تعبیه‌ی دوربین سلفی است است که از حالت v شکل به o شکل تغییر می‌کند.

علاوه بر این‌ها گفته می‌شود پردازنده‌ای هم که درون این محصول قرار می‌گیرد کیفیت بیشتری به نسبت مدل بکار رفته در نوکیا ۵.۳ یعنی اسنپدراگون ۶۶۵ خواهد داشت اما متاسفانه نامی از آن برده نشده. با این حال به گفته‌ی Nokiapoweruser، این گوشی در دو ترکیب حافظه‌ ۴/۶۴ و ۴/۱۲۸ راهی بازار می‌شود که برای یک محصول اقتصادی، کاملا مناسب است.

نوکیا این محصول را در دو رنگ آبی و بنفش راهی بازار می‌کند اما بعد از مدتی، کاربران می‌توانند آن را در رنگ‌بندی‌‌های متنوع دیگر هم خریداری کنند. از دیگر مشخصات مربوط به نوکیا ۵.۴ که مشابه مدل قبلی نیز هست می‌توان به بهره‌مندی از ۴ دوربین روی پنل پشتی اشاره کرد اما اینکه این دوربین‌ها چه کیفیتی دارند مشخص نیست. با این حال به نظر می‌رسد این دوربین‌ها از نوع اصلی، فوق‌ عریض، ماکرو و سنجش عمق باشند که در نوکیا ۵.۳ نیز مورد استفاده قرار گرفتند.

نوکیا ۵.۴ به احتمال بسیار فراوان به همراه گوشی میان‌رده و مورد انتظار نوکیا ۷.۳ ۵G، اواخر سال ۲۰۲۰ رونمایی و راهی بازار می‌شود. در رابطه با قیمت این گوشی فعلا خبری در اختیار نداریم.

منبع: GSMArena

