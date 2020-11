در این مطلب به مقایسه‌ی اولیه‌ی دو گوشی گلکسی S21 اولترا و گلکسی S20 اولترا می‌پردازیم تا ببینیم با توجه به آنچه که تاکنون در رابطه با پرچم‌دار مورد انتظار سامسونگ منتشر شده، آیا پیشرفت چشمگیری را به نسب سری قبل شاهد خواهیم بود یا خیر.

همانطور که می‌دانید، سامسونگ امسال قصد دارد زودتر از هر سال دیگری از پرچم‌داران سری S خود رونمایی کند. این اتفاق در واقع باید در ماه فوریه (بهمن ماه) رخ می‌داد اما غول کره‌ای بنا به دلایلی تصمیم گرفته یک ماه زودتر و در ماه ژانویه (دی ماه) این کار را انجام دهد. اما دلیل این کار چه می‌تواند باشد؟

به گفته‌ی تحلیل‌گران کره‌ای، سامسونگ قصد دارد با رونمایی زودهنگام از پرچم‌داران خود، سهم از دست رفته‌اش در بازار را پس بگیرد. چرا که هواوی توانسته طی چند ماه اخیر از این شرکت پیشی بگیرد و اگرچه آینده‌ی خوبی در انتظار شرکت چینی نیست اما خب سامسونگ نباید آن را دست کم بگیرد. از طرفی گوشی‌های آیفون ۱۲ نیز با تاخیر در عرضه مواجه شدند و اگر سامسونگ پرچم‌داران خود را یک ماه زودتر راهی بازار کند، می‌تواند فروش آن‌ها را به شدت با مشکل مواجه کند. البته اگر از لحاظ قابلیت و امکانات، S21 و برادران بزرگ‌ترش حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند.

اما اصلی‌ترین پرچم‌دار سامسونگ از این سری، مدل اولترای آن خواهد بود. پرچم‌داری که در رابطه با آن خبرهای زیادی منتشر شده و تقریبا می‌توان گفت از بسیاری از مشخصات آن آگاهیم. بنابراین تصمیم گرفتیم به مقایسه‌ی اولیه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا بپردازیم تا ببینیم آیا سامسونگ توانسته به نسبت قبل، پیشرفت قابل توجهی داشته باشد یا خیر.

توجه داشته باشید که این مقایسه صرفا بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو محصول، با توجه به خبرها و شایعاتی است که تاکنون پیرامون گلکسی S21 اولترا منتشر شده. بنابراین مقایسه‌ی نهایی آن‌ها ممکن است در بخش‌هایی، با آنچه که در این مطلب مشاهده می‌کنید متفاوت باشد.

گلکسی S21 اولترا با پشتیبانی از قلم S Pen راهی بازار می‌شود

مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا

طراحی و نمایشگر

نمایشگر ۶.۹ اینچی از نوع LTPO برای S21 اولترا در مقابل نمایشگر ۶.۸ اینچی از نوع LPTO برای گلکسی S20 اولترا

پشتیبانی از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز متغیر در وضوح تصویر ۱۴۴۰P در مقابل رفش‌ریت ۱۲۰ هرتز ثابت در وضوح ۱۰۸۰P

۸.۹ × ۷۵۶ × ۱۶۵.۱ میلی‌متر در مقابل ۸.۸ × ۷۶ ×‌ ۱۶۶.۹ میلی‌متر

همانطور که مشاهده می‌کنید، گلکسی S21 اولترا اندکی از سری قبلی خود کوچک‌تر و به احتمال فراوان سبک‌تر است. سامسونگ با عرضه‌ی سری S21، طراحی گوشی‌های خود را بعد از مدت‌ها دستخوش تغییراتی جزئی می‌کند که از جمله مهم‌ترین آن، یکسان شدن تمام حواشی اطراف نمایشگر است. همچنین در سمت راست پنل پشتی این محصول، یعنی درست در محلی که ماژول غول‌پیکر دوربین قرار گرفته، لبه‌های تخت‌تری را شاهد خواهیم بود.

سامسونگ با ترکیب لبه‌های ماژول دوربین با فریم گوشی، طراحی یکدستی را پدید آورد که باعث شده سری S21 زیباتر از قبل به نظر برسند. از طرفی حواشی بخش پایینی گوشی نیز قرار است تا جای ممکن کاهش پیدا کند و این یعنی بخش جلوی دستگاه‌ را درصد بیشتری از نمایشگر پوشش می‌دهد. از طرفی گلکسی S21 اولترا تنها محصول از این سری است که نمایشگر آن از کناره‌های راست و چپ انحنا دارد. بنابراین شاید بتوان آن را از لحاظ نسبت نمایشگر به بدنه، بهترین پرچم‌دار ۲۰۲۱ دانست.

همانطور که اشاره شد، یکی از تغییرات بزرگ سری S21، یکسان شدن تمام حواشی اطراف نمایشگر است. در این رابطه باید بگوییم از آن جایی که نمایشگر مدل اولترا منحنی است، بنابراین این یکسانی حواشی تنها برای بخش بالا و پایین نمایشگر صدق می‌کند. اما S21 و S21 پلاس با نمایشگری تخت راهی بازار می‌شود و از آن جایی که سامسونگ حاشیه‌ی قسمت پایین را به ۲ میلی‌متر کاهش داده، احتمالا باید در این گوشی‌ها شاهد یکسان بودن حواشی هر چهار طرف نمایشگر باشیم.

در رابطه با رنگ‌بندی این محصول هم خبرهای زیادی منتشر شده که موثق‌ترین منبع، راس یانگ، بنیان‌گذار شرکت DSCC بود. وی جند هفته‌ی پیش در صفحه‌ی رسمی خود در توییتر مدعی شد گلکسی S21 اولترا در دو رنگ مشکی و نقره‌ای راهی بازار خواهد شد اما این رنگ نقره‌ای ظاهرا تفاوتی با رنگ نقره‌ای گلکسی S20 اولترا دارد و زیباتر خواهد بود.

اما سورپرایز ویژه‌ی سامسونگ برای کاربران، کیفیت نمایشگر S21 اولترا است. جایی که کاربر به احتمال بسیار فراوان، می‌تواند حتی در وضوح ۱۴۴۰P نیز به رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز متغیر دسترسی داشته باشد. در حالی که S20 اولترا نه تنها از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز ثابت بهره می‌برد بلکه در صورت فعال شدن آن، وضوح تصویر به ۱۰۸۰P کاهش پیدا می‌کرد. البته این اقدام در صورت مصرف کمتر انرژی صورت گرفت منتها به جای محدود کردن، بهتر بود سامسونگ به خود کاربر حق انتخاب می‌داد که به نظر می‌رسد در پرچم‌داران جدید همینطور هم خواهد بود.

مشخصات فنی، باتری و سرعت شارژ

اسنپدراگون ۸۷۵/اگزینوس ۲۱۰۰ با لیتوگرافی ۵ نانومتری در مقابل اسنپدراگون ۸۶۵/اگزینوس ۹۹۰ با لیتوگرافی ۷ نانومتری

۱۲/۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم از نوع DDR5 1z در مقابل ۱۲/۱۶ گیگابایت از نوع DDR5 1y

باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژر سریع ۴۵ واتی

بسیاری‌ها از این بابت که سامسونگ گوشی‌های پرچم‌دار خود را در دو مدل با پردازنده‌های اگزینوس و اسنپدراگون راهی بازار می‌کند شاکی هستند اما ظاهرا این موضوع قرار نیست متوقف شود چرا که S21 و برادران بزرگ‌ترش نیز با دو مدل پردازنده راهی بازار می‌شوند. البته این بار داستان کمی متفاوت است چرا که قدرتمندترین پردازنده‌ی سامسونگ یعنی اگزینوس ۲۱۰۰ که البته هنوز هم رونمایی نشده، از معماری و ترکیب هسته‌ی مشابهی به نسبت همتای خود یعنی اسنپدراگون ۸۷۵ بهره می‌برد. بنابراین خیال کاربران از بابت قدرت پردازشی آن‌ها آسوده خواهد بود.

تا به این لحظه بنچمارک‌های زیادی از دو پردازنده‌ی پرچم‌دار اگزینوس و اسنپدراگون منتشر شد که متاسفانه شاهد یک نتیجه‌ی مشابه از آن‌ها نبودیم. برخی‌ها معتقدند اگزینوس امسال دست بالا را خواهد داشت، برخی دیگر معتقدند باز هم اسنپدراگون قدرتمندتر ظاهر می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد تفاوت دو پردازنده دیگر مانند قبل محسوس نیست و هر دو مدل می‌توانند با عملکردی نزدیک به هم، نیاز کاربران را به بهترین شکل ممکن برطرف سازند.

سامسونگ قصد دارد گلکسی S21 اولترا را با ۱۶ گیگابایت حافظه‌ی رم راهی بازار کند و مدعی شده این رم، در بین مدل‌های کنونی بازار سریع‌ترین و پرظرفیت‌ترین است. همچنین غول کره‌ای معتقد است پکیج LPDDR5 جدید می‌تواند به سرعت انتقال داده‌ی ۶۴۰۰ مگابیت بر ثانیه دست پیدا کند که حدودا ۱۶ برابر سریع‌تر از حافظه‌ی رم ۱۲ گیگابایتی در گلکسی نوت ۲۰ اولترا است. بدین ترتیب، پکیج ۱۶ گیگابایتی در این محصول قادر خواهد بود ۵۱.۲ گیگابایت داده را (معادل ۱۰ محتوای ۵ گیگابایتی با کیفیت FHD) در مدت تنها ۱ ثانیه منتقل کند.

همچنین با کمک فناوری ۱z در طراحی حافظه‌‌ی LPDDR5 جدید، سامسونگ توانسته ماژول آن را ۳۰ درصد باریک‌تر از نسل قبل طراحی کند. بدین ترتیب غول کره‌ای می‌تواند با استفاده از تنها ۸ چیپ، یک ماژول رم ۱۶ گیگابایتی را درون S21 اولترا قرار دهد در حالی که برای قرارگیری همین میزان حافظه درون S20 اولترا با فناوری ۱y، به ۱۲ چیپ نیاز بود.

با کمک این فناوری جدید، حافظه‌ی رم پرچم‌دار جدید سامسونگ مصرف انرژی کمتری خواهد داشت. این موضوع در کنار نمایشگر کم مصرف LTPO با رفرش‌ریت متغیر و همچنین پردازنده‌های ۵ نانومتری، می‌تواند S21 اولترا را با باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، به یکی از بهترین گوشی‌های سال ۲۰۲۱ از لحاظ طول عمر باتری بدل کند. از طرفی چون شارژر سریع ۴۵ واتی نیز برای این محصول در دسترس قرار دارد (به عنوان لوازم جانبی)، کاربران قادر خواهند بود باتری غول‌پیکر این گوشی را با سرعت بسیار بالایی شارژ کنند. بنابراین به نظر می‌رسد نه در نگه‌داری شارژ و نه در سرعت شارژ، هیچ نگرانی برای کاربران وجود نخواهد داشت.

دوربین

سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی از نوع ایزوسل ۲.۰ HM3 در مقابل سنسور اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی از نوع ایزوسل HM2

دوربین فوق عریض ۱۲ مگاپیکسلی

دوربین پریسکوپی ۱۰ مگاپیکسلی در مقابل دوربین ۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت بزرگ‌نمایی ۵ برابری

دوربین تله‌فوتو ۱۰ مگاپیکسلی با بزرگ‌نمایی ۳ برابری (در S21 اولترا)

سنسور لیزری فوکوس خودکار در مقابل سنسور سه‌بعدی مدت پرواز

بسیاری از کاربران تصور می‌کنند سامسونگ برای گلکسی S21 اولترا از همان دوربین‌های بکار رفته در نوت ۲۰ اولترا استفاده می‌کند. اما به نظر می‌رسد کاملا در اشتباه هستند. غول کره‌ای نه تنها در این محصول از نسل سوم سنسور ایزوسل ۱۰۸ مگاپیکسلی خود بهره می‌برد بلکه قصد دارد یک دوربین تله‌فوتو برای بزرگ‌نمایی ۳ برابری نیز به آن اضافه کند.

سنسور فوکوس خودکار اما اینبار جایگزین سنسور سه‌بعدی مدت پرواز شده تا بدین ترتیب به دوربین اصلی در انجام فوکوس روی سوژه‌ها کمک کند. سنسور اتوفوکوس شاید تنها قابلیتی باشد که S21 اولترا صرفا از نوت ۲۰ اولترا قرض گرفته چون به نظر نمی‌رسد چیز دیگری از سری نوت ۲۰ به این محصول ارث رسیده باشد.

سنسور ۱۲ مگاپیکسلی فوق عریض در هر دو گوشی حضور دارد و بعید هم به نظر می‌رسد که شاهد تغییرات زیادی در نوع سنسور و مشخصات مربوط به آن باشیم. مگر اینکه سامسونگ مانند هواوی، نوع لنز بکار رفته در آن را به گونه‌ای طراحی کند که از اعوجاج تصویر جلوگیری شود. اما نقطه عطف S21 اولترا به دو دوربین مخصوص بزرگ‌نمایی آن برمی‌گردد. جایی که شاهد بکارگیری دو سنسور ۱۰ مگاپیکسلی خواهیم بود که توانایی بزرگ‌نمایی اپتیکال ۵ و ۳ برابری را به نماینده‌ی جدید سامسونگ می‌دهند.

در رابطه با دوربین سلفی این محصول خبر زیادی منتشر نشده اما گفته می‌شود این دوربین ۴۰ مگاپیکسلی است. درست مشابه آنچه که در گلکسی S20 اولترا بکار گرفته شده بود. بعید به نظر می‌رسد از لحاظ کیفیت هم تفاوت چشمگیری بین دو محصول در این بخش وجود داشته باشد. ظاهرا بیشترین تفاوت را دو دوربین تله‌فوتو و دوربین اصلی رقم خواهند زد.

گلکسی S21 اولترا از دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد

قیمت

۱۳۹۹ دلار در مقابل ۱۴۹۹ دلار

یکی از تصمیمات خوبی که اپل اتخاذ کرد، عرضه‌ی آیفون ۱۲ پرو مکس با قیمتی مشابه آیفون ۱۱ پرو مکس بود. بدین ترتیب پرچم‌داری که از لحاظ دوربین، پردازنده، طراحی و مواردی از این دست، یک سر و گردن بالاتر از نسل گذشته‌ی خود بود، بدون افزایش قیمت راهی بازار شد تا کاربران بیشتری را به سوی خود جذب کند. البته باید به این نکته هم اشاره کنیم که درون جعبه‌ی آیفون ۱۱ پرو مکس شارژر و هندزفری هم موجود بود اما در جعبه‌ی آیفون ۱۲ پرو مکس، تنها یک کابل USB-C به لایتنینگ وجود دارد.

اما اینطور که به نظر می‌رسد، سامسونگ هم قصد دارد نماینده‌ی خود را با قیمت پایه‌ی ۱۳۹۹ دلار راهی بازار کند. این یعنی گلکسی S21 اولترا با این همه پیشرفت به نسبت مدل قبل، در قیمت پایه‌ی خود ۱۰۰ دلار از S20 اولترا ارزان‌تر یا در بدترین حالت، مشابه آن خواهد بود. اگرچه این قیمت هنوز هم نجومی به نظر می‌رسد اما این روزها نمی‌توان محصولی با سریع‌ترین فناوری حافظه‌ی رم موبایل جهان، (احتمالا)‌ سریع‌ترین و قدرتمندترین پردازنده‌های موجود، نمایشگر با رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز متغیر، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی و دوربین‌های باکیفیت یافت که قیمتی کمتر از ۱۴۰۰ دلار داشته باشد؛ آن هم محصول شرکتی به شهرت سامسونگ!

همانطور که در ابتدای متن به آن اشاره شد، مقایسه‌ی گلکسی S21 اولترا با گلکسی S20 اولترا در این مطلب صرفا نگاهی بوده به تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی دو محصول. بنابراین این امکان وجود دارد که بعد از عرضه‌ی رسمی S21 اولترا و مقایسه‌ی آن با گلکسی S20 اولترا، تفاوت‌هایی را با این مقایسه شاهد باشیم.

