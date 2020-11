قبل از تحریم‌های فلج‌کننده‌ی آمریکا، مدیران هواوی می‌خواستند با پشت سر گذاشتن سامسونگ به بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی گوشی‌های هوشمند تبدیل شوند. هواوی در زمینه‌ی پشت سر گذاشتن اپل به موفقیت رسید و برای ماه‌ها در رتبه‌ی دوم بازار موبایل قرار گرفت.

حدود یک سال بعد از آغاز تحریم‌ها، هواوی حتی توانست در سه‌ماهه‌ی دوم ۲۰۲۰ با کنار گذاشتن سامسونگ، رتبه‌ی اول این بازار را از آن خود کند. با این حال این موفقیت به لطف بحران کرونا به دست آمد. در این مدت، اقتصاد چین با پشت سر گذاشتن اوج بحران کرونا رو به بهبودی بود اما اروپا و آمریکای شمالی در همین محدوده‌ی زمانی در اوج بحران کرونا قرار گرفته بودند.

آمار مربوط به سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ به خوبی نشان می‌دهد که موفقیت مقطعی هواوی به لطف همین شرایط به دست آمده است. مشکلات هواوی یک فرصت مناسب را برای رقبای این شرکت ایجاد کرده ولی به نظر می‌رسد شیائومی بیش از دیگر شرکت‌ها می‌خواهد از این موقعیت نهایت استفاده را ببرد و جای خالی هواوی را پر کند.

وارث احتمالی تاج و تخت هواوی

شیائومی چند روز قبل گزارش مالی مربوط به سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ را منتشر کرد که طبق آن، آمار فروش گوشی‌های این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است. در همین حال، طبق گزارش Counterpoint Research آمار فروش گوشی‌های هواوی در مقایسه با سال گذشته ۲۴ درصد کمتر شده است. همچنین در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰ سهم بازار گوشی‌های هواوی به ۱۴ درصد رسیده و شیائومی در همین مدت توانسته سهم بازار ۱۳ درصدی را کسب کند.

به عبارت دیگر، این احتمال وجود دارد که شیائومی در حال حاضر از نظر سهم بازار جهانی از هواوی عبور کرده است. با توجه به اینکه بر اساس گزارش‌های منتشر شده آمار فروش گوشی‌های ۵ شرکت برتر جهان-غیر از سامسونگ-نسبت به سال گذشته کاهش یافته، این رشد ۴۵ درصدی عملکرد شگفت‌انگیز شیائومی را نشان می‌دهد. گفتنی است میزان فروش گوشی‌های سامسونگ هم فقط ۲ درصد بیشتر شده است.

بخشی از استراتژی شیائومی در چند سال گذشته تمرکز بر بازارهایی بوده که در آن‌ها گوشی‌های هواوی طرفداران زیادی دارند؛ به‌عنوان مثال می‌توانیم به بازارهای اروپا، خاورمیانه و تا حدی آفریقا اشاره کنیم. در عین حال، این شرکت همچنان در بازارهای چین و هند هم حرف زیادی برای گفتن دارد. همان‌طور که در تصویر بالا می‌توانید ببینید، شیائومی در ۵۴ بازار بین ۵ شرکت بزرگ حوزه‌ی گوشی‌های هوشمند قرار دارد.

شیائومی از جمله شرکت‌هایی است که ارتباط خوبی با اپراتورهای مخابراتی کشورهای مختلف دارد. این ارتباط برای پر کردن جای خالی گوشی‌های هواوی فاقد سرویس‌های گوگل نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این شرکت به طور مشخص اعلام کرده که با ۵۰ اپراتور مخابراتی در ۵۰ کشور جهان مشغول همکاری است. این یک حرکت منطقی محسوب می‌شود زیرا اپراتورهای مخابراتی مطمئناً به دنبال جایگزین‌های مناسب برای گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار هواوی هستند.

معمای گوشی‌های پرچم‌دار

طی سال‌های گذشته بخش زیادی از رشد شیائومی به گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی این شرکت برمی‌گردد. به عنوان مثال در سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۲۰، سه گوشی ارزان‌قیمت شیائومی در بین ۱۰ گوشی پرفروش جهان قرار گرفته‌اند.

با این حال، گوشی‌های پرچم‌دار یک چالش بزرگ برای شیائومی به شمار می‌روند. این شرکت مدت‌هاست که می‌خواهد در این بخش از بازار هم عرض اندام کند. تا سال گذشته، بسیاری از پرچم‌داران این شرکت در حقیقت با قیمت مناسبی راهی بازار می‌شدند. اما سال گذشته مدیرعامل شیائومی اعلام کرد که آن‌ها می‌خواهند پرچم‌داران گران‌تری را راهی بازار کنند.

در همین رابطه می‌توانیم به گوشی‌های سری می ۱۰ اشاره کنیم که در اوایل سال ۲۰۲۰ با قیمت بالاتری نسبت به نسل قبلی خود معرفی شدند. البته این شرکت همچنان پرچم‌دارانی مانند سری Mi 10T را با قیمت مناسبی راهی بازار می‌کند. اما روی هم رفته شیائومی باید توجه بیشتری به گوشی‌های پرچم‌دار نشان بدهد و مثلا ویژگی‌هایی مانند مقاومت در برابر نفوذ آب، نمایشگرهای بهتر و دیگر ویژگی‌های مهم را برای آن‌ها به ارمغان بیاورد.

در ضمن شیائومی در بخش گوشی‌های پرچم‌دار باید با سامسونگ و اپل هم رقابت کند. گلکسی اس ۲۰ فن ادیشن و گوشی‌های آیفون ۱۲ و ۱۲ مینی از لحاظ تعادل بین قیمت و عملکرد حرف زیادی برای گفتن دارند. این دو شرکت برای سال‌های متمادی توانسته‌اند در بازار گوشی‌های رده‌بالا کاربران زیادی را جذب کنند و اگر شیائومی می‌خواهد در بین این رقبا برای گوشی‌های رده‌بالا به چشم بیاید، باید تلاش خود را دوچندان کند.

البته در این میان خبرهای دلگرم‌کننده‌ای برای شیائومی وجود دارد. طبق گزارش Counterpoint، شیائومی در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۰ توانسته در زمینه‌ی گوشی‌های گران‌تر از ۴۰۰ دلار بین ۵ شرکت برتر قرار بگیرد. بعد از سه‌ماهه‌ی سوم ۲۰۱۸ شیائومی برای اولین بار توانسته این موفقیت را کسب کند که ظاهراً این موضوع به فروش بالای سری می نوت ۱۰ و می ۱۰ برمی‌گردد.

البته باید بگوییم که در این زمینه اگرچه شیائومی توانسته رتبه‌ی پنجم را به دست بیاورد، اما گوشی‌های گران‌قیمت شیائومی در سه‌ماهه‌ی اول ۲۰۲۰ فقط ۲ درصد از سهم بازار جهانی را از آن خود کرده‌اند. اما از طرف دیگر باید بگوییم که سهم ۱۲ درصدی گوشی‌های گران‌قیمت هواوی فرصت مناسبی را برای رقبای این شرکت مانند شیائومی فراهم می‌کند.

وضعیت شیائومی در سال ۲۰۲۱

بحران کرونا و عدم قطعیت شرایط اقتصادی به همراه مشکلات هواوی منجر به شرایط ایدئالی برای برندهای سازنده‌ی گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه شده است. شیائومی هم با توجه به ویژگی‌ها و موقعیتی که دارد می‌تواند از این شرایط نهایت استفاده را ببرد. با این حال اگر شیائومی می‌خواهد به‌عنوان یک برند هم‌رده با سامسونگ و اپل در نظر گرفته شود، باید بیش از پیش به گوشی‌های پرچم‌دار توجه کند.

با این حال، آیا شیائومی در سال ۲۰۲۱ می‌تواند رتبه‌ی دوم بازار موبایل را از آن خود کند؟ جواب این سؤال تا حد زیادی به سیاست‌های دولت بایدن در قبال هواوی برمی‌گردد. بازگشت سرویس‌های گوگل به گوشی‌های هواوی یک پیروزی بزرگ برای این شرکت چینی محسوب می‌شود اما این شرکت به این سادگی‌ها نمی‌تواند اعتماد میلیون‌ها مشتری را دوباره جلب کند.

باید خاطرنشان کنیم شیائومی علاوه بر رقابت با سامسونگ و احتمالاً هواوی، در سال ۲۰۲۱ از طرف شرکت‌های اوپو، ریلمی و ویوو به چالش کشیده می‌شود. در واقع هر ۳ برند برای بازار اروپا نسبتا جدید محسوب می‌شوند و مثلا ویوو در ماه جاری میلادی برای اولین بار تعدادی از گوشی‌های خود را راهی این بازار کرد. به طور مشخص، گوشی‌های مقرون‌به‌صرفه‌ی ریلمی تهدید بزرگی برای سهم بازار جهانی شیائومی به حساب می‌آیند. ریلمی در هند هم رقیب مهمی برای شیائومی است و حالا می‌خواهد به طور گسترده وارد بازار اروپا شود.

شیائومی همچنین برای اینکه از رقبا عقب نماند، طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه را افزایش داده است. مثلا در سال ۲۰۱۹ برای این حوزه ۱.۱۴ میلیارد دلار هزینه کرده که نسبت به سال ۲۰۱۸ رشد ۲۹.۷ درصدی داشته است. این شرکت پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۰ برای تحقیق و توسعه حدود ۱.۵ میلیارد دلار هزینه می‌کند. این در حالی است که هواوی در سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار برای این بخش سرمایه‌گذاری کرده است.

به نظر شما آیا شیائومی در سال ۲۰۲۱ می‌تواند هواوی را کنار بزند و رتبه‌ی دوم بازار موبایل را از آن خود کند؟ نظرات خود را با ما و دیگران در میان بگذارید.

