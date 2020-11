بریتانیا یک گام دیگر به سوی حذف هواوی از شبکه‌های ۵G خود برداشته است. روز گذشته خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که دولت بریتانیا به شرکت‌های مخابراتی این کشور اعلام کرده پس از سپتامبر (شهریور-مهر) ۲۰۲۱ دیگر اجازه‌ی نصب تجهیزات ۵G ساخت هواوی را نخواهند داشت.

اگرچه بریتانیا در ماه ژوئیه به شرکت‌های مخابراتی گفته بود که تجهیزات هواوی را باید تا سال ۲۰۲۷ کنار بگذارند، اما این محدودیت جدید منجر به تسریع روند حذف تجهیزات ساخت هواوی می‌شود. پیش از این، شرکت‌های مخابراتی فعال در بریتانیا از خرید تجهیزات جدید هواوی از ژانویه‌ی ۲۰۲۱ منع شده بودند.

در گزارش بلومبرگ آمده که همچنین این شرکت‌ها از آوریل ۲۰۲۱ از مدیریت خدمات برون‌سپاری به هواوی محروم خواهند شد. اولیور داودن، وزیر فرهنگ، رسانه و امور دیجیتال بریتانیا، در سند مربوط به این قانون توضیح داده که اگرچه این تصمیم یک «تصمیم درست» است، اما کشور را بیش از حد به تعداد کمی از شرکت‌های تامین‌کننده‌ی تجهیزات مخابراتی وابسته می‌کند. به طور مشخص، شرکت‌های مخابراتی بریتانیایی حالا فقط می‌توانند از تجهیزات ساخت شرکت‌های نوکیا و اریکسون استفاده کنند.

این محدودیت در کنار استراتژی جدید دولت برای تنوع زنجیره‌ی تامین ۵G ابلاغ شده است. هدف از این طرح ۲۵۰ میلیون پوندی (۳۳۳ میلیون دلار) رشد زنجیره‌ی تامین مخابرات کشور است در حالی که انعطاف‌پذیری در برابر روندها و تهدیدات آینده را تضمین می‌کند.

در آغاز سال جاری میلادی، نخست وزیر بریتانیا با وجود اخطارهای دولت آمریکا مبنی بر خطرات ارتباط هواوی با دولت چین، قصد داشت برای شبکه‌های ۵G این کشور به صورت محدود از تجهیزات هواوی استفاده کند. با این وجود، بعد از اعمال تحریم‌های جدید آمریکا علیه هواوی، بوریس جانسون هم نظر خود را تغییر داد. مقامات بریتانیا گفتند که به دلیل این تحریم‌های جدید، آن‌ها دیگر نمی‌توانند امنیت محصولات هواوی را تضمین کنند.

هواوی وجود خطرات امنیتی را انکار کرده و در پاسخ به گزارش کمیته‌ی دفاع پارلمان بریتانیا اظهار داشت که اگر این کشور به ممنوعیت خود ادامه دهد در نهایت به طور منفی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. سخنگوی هواوی در این رابطه گفت: «محدود کردن فعالیت هواوی در بریتانیا، سرعت پیشرفت این کشور را کاهش می‌دهد، شکاف دیجیتالی را عمیق‌تر خواهد کرد و احتمالا هزینه‌ها را بیشتر می‌کند.»

آیا ریاست جمهوری بایدن به معنای پایان مشکلات هواوی است؟

منبع: Gizmodo

