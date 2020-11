طبق گزارش‌ها، گوشی‌های وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو زودتر از انتظار راهی بازار خواهند شد و هر دو قرار است با تراشه‌ی اسنپ‌دراگون ۸۷۵ به دست کاربران برسند. اما حالا یکی از افشاگران اعلام کرده که یک عضو جدید به این خانواده اضافه شده است. به گفته‌ی Max Jambor، در کنار این دو گوشی قرار است وان‌پلاس ۹E هم معرفی شود ولی هنوز جزییات این گوشی فاش نشده است.

هنوز نمی‌دانیم این گوشی چه تفاوت‌هایی با وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو دارد ولی در همین زمینه می‌توانیم به سامسونگ اشاره کنیم که مدت‌ها قبل از گلکسی S10e رونمایی کرد. بنابراین احتمالا این گوشی قیمت ارزان‌تری نسبت به وان‌پلاس ۹ دارد و از ویژگی‌های ضعیف‌تری نسبت به آن بهره می‌برد. مثلا گلکسی S10e برای کاهش قیمت با نمایشگر مبتنی بر رزولوشن پایین‌تر، باتری کوچک‌تر و دوربین دوگانه به جای سه‌گانه راهی بازار شد.

همچنین امیدواریم وان‌پلاس ۹E مانند S10e اندازه‌ی کوچک‌تری نسبت به برادران خود داشته باشد. باید خاطرنشان کنیم وان پلاس ۸ و ۸ پرو به ترتیب با نمایشگرهای ۶.۵۵ و ۶.۷۸ اینچی راهی بازار شده‌اند. روی هم رفته آیفون ۱۲ مینی نشان داده که کاربران زیادی خواستار گوشی‌های جمع‌وجور قدرتمند هستند و باید ببینیم آیا این گوشی وان‌پلاس از بدنه‌ی کوچک بهره می‌برد یا نه.

وان‌پلاس ۹ باید دوباره وان‌پلاس را در مرکز توجه قرار دهد

منبع: Android Authority

The post وان‌پلاس ۹E احتمالا در کنار وان‌پلاس ۹ و ۹ پرو معرفی خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala