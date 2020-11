با توجه به خبرهای منتشر شده از سوی افشاگران، ظاهرا شیائومی قصد دارد ژانویه‌ی سال آینده (دی ماه ۹۹) از پرچم‌داران جدید خود تحت عنوان شیائومی می ۱۱ و می ۱۱ پرو (یا شیائومی می ۲۰ و می ۲۰ پرو) رونمایی کند.

شیائومی در ماه فوریه‌ی امسال از دو پرچم‌دار خود با نام‌های شیائومی می ۱۰ و می ۱۰ پرو رونمایی کرد. اما اینطور که به نظر می‌رسد، امسال قرار است برنامه‌ی این شرکت با یک تغییر جزئی همراه باشد و در ماه ژانویه، یعنی یک ماه زودتر شاهد رونمایی از پرچم‌داران جدید باشیم. این خبری است که افشاگر معروف چینی، DigitalChatStation آن را در حساب رسمی خود در ویبو منتشر کرد.

البته فعلا نمی‌دانیم گوشی‌های این سری قرار است می ۱۱ نام داشته باشند یا می ۲۰، اما به نظر می‌رسد قطعا باید شاهد رونمایی از این محصولات در اولین ماه سال میلادی آینده باشیم. البته شیائومی قصد دارد پرچم‌داران مبتنی بر اسنپدراگون ۸۷۵ خود را در کشور چین رونمایی کند و مشخص نیست آیا شاهد ورود آن‌ها به بازارهای جهانی خواهیم بود یا خیر.

کوالکام احتمالا فردا از پردازنده‌ی جدید خود رونمایی می‌کند و اولین شرکت‌هایی هم که قرار است از این پردازنده در گوشی‌های خود استفاده کنند، سامسونگ و شیائومی هستند که اتفاقا هر دوی آن‌ها سری قبل از پرچم‌داران خود را در ماه فوریه رونمایی کردند ولی اکنون قصد دارند در ماه ژانویه این کار را انجام دهند. البته سامسونگ احتمالا کمی زودتر این کار را انجام می‌دهد.

بهترین گوشی‌های ۲۰۲۰ از لحاظ طول عمر باتری

در رابطه با شیائومی می ۱۱ (یا هر نامی که قرار است برای آن در نظر گرفته شود) خبرهای زیادی منتشر شده که از جمله مهم‌ترین آن می‌توان به تجهیز این گوشی به دوربین ۱۰۸ مگاپیکسلی اصلی و توانایی بزرگ‌نمایی ۳۰ برابری اشاره کرد. همچنین لنز فوق عریض بکار رفته در این محصول نیز قابلیت عکاسی ماکرو را دارد. در رابطه با می ۱۱ پرو هم گفته می‌شود که قرار است با نمایشگری خمیده با حفره‌ای روی آن جهت تعبیه‌ی دوربین سلفی راهی بازار شود. همچنین این نمایشگر از وضوح +QHD بهره برده و در همین وضوح نیز از رفرش‌ریت ۱۲۰ هرتز پشتیبانی می‌کند. اینکه مدل استاندارد نیز قرار است از چنین نمایشگری بهره ببرد یا خیر مشخص نیست.

در حال حاضر مشخص نیست آیا می ۱۱ پرو روی پنل پشتی خود از چهار دوربین بهره می‌برد یا خیر. با این حال اوایل ماه جاری میلادی گزارشی منتشر شده بود مبنی بر اینکه دوربین این گوشی از ترکیب پیکسلی چهار به یک بهره می‌برد. بدین ترتیب قادر خواهد بود تصاویری با اندازه‌ی ۵۰ مگاپیکسل ثبت کند. یک دوربین تله‌فوتوی ۴۸ مگاپیکسلی و فوق عریض ۱۲ مگاپیگسلی نیز به احتمال بسیار فراوان در این مجموعه حضور خواهند داشت اما اینکه شاهد دوربین‌های دیگری باشیم یا خیر هنوز مشخص نیست.

در رابطه با قیمت این دو گوشی هم هنوز خبر موثقی منتشر نشده اما با توجه به قیمتی که برای سری ۱۰ از پرچم‌دارهای شیائومی در نظر گرفته شد، بعید به نظر می‌رسد قیمت سری جدید کمتر از ۱۰۰۰ دلار باشد.

آیا شیائومی می‌تواند جای خالی هواوی را پر کند؟

منبع: Gizmochina

The post شیائومی می ۱۱ به احتمال زیاد دی ماه امسال راهی بازار می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala